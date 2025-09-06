Sinner in conferenza stampa: “Contro Alcaraz sarà un’altra grande sfida. Ho sentito solo un piccolo fastidio dopo un servizio sul 4-3 del secondo set”. Auger-Aliassime: “Ho ritrovato fiducia, il futuro dirà quanto sono vicino ai migliori” (Video)

Jannik Sinner ha sofferto più del previsto contro Félix Auger-Aliassime, ma con la calma e il sangue freddo da numero uno ha saputo reagire e conquistare la finale dello US Open 2025. Dopo il 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 che lo ha proiettato all’ultimo atto del torneo, l’azzurro si è presentato in conferenza stampa per commentare il match, rassicurare sulle sue condizioni fisiche e parlare dell’ennesimo capitolo della sua rivalità con Carlos Alcaraz.

Nessuna preoccupazione per l’addome

“Ho sentito solo un piccolo fastidio dopo un servizio sul 4-3 del secondo set. Dopo il trattamento mi sono sentito subito meglio, fino a non avvertire più nulla. Ho ripreso a servire normalmente, quindi non c’è motivo di preoccuparsi. Sono uscito dal campo solo per precauzione, ma va tutto bene”, ha spiegato Sinner.

Il rapporto con Alcaraz

Il numero uno del mondo ha parlato anche del legame con lo spagnolo: “In campo ci piace affrontarci, significa che stiamo facendo bene nei tornei. Fuori dal campo ci incrociamo ogni tanto, e anche tra i nostri team c’è un ottimo rapporto. Lavoriamo duro, ma restiamo persone normali. È bello così. Non vedo l’ora di ritrovarlo in finale”.

Crescita continua

Sinner ha evidenziato i progressi compiuti da entrambi: “Carlos ha migliorato molto il servizio, ora è più veloce e costante. È diventato molto più solido, con meno alti e bassi. Anch’io ho fatto passi avanti: il servizio, il gioco a rete, i movimenti. Dal punto di vista fisico mi sento molto più pronto per partite lunghe, anche di cinque set”.

Una rivalità che fa bene al tennis

“È sempre una sfida che mi spinge al limite, e questo è il miglior feedback che un giocatore possa avere. A volte è piacevole anche non affrontarlo, ma credo che sia fantastico per il tennis avere una rivalità così. Amo queste situazioni, amo mettermi alla prova e vedere come va a finire”, ha detto Sinner con un sorriso.

Cinque finali Slam consecutive

Infine, una riflessione sul suo percorso: “Quando ho iniziato la carriera non avrei mai immaginato di arrivare a cinque finali Slam di fila. È qualcosa di straordinario. La continuità e la possibilità di giocare sempre le fasi decisive dei tornei più importanti è speciale. Domenica sarà una giornata molto importante”.

Domenica, sul cemento dell’Arthur Ashe, si consumerà un nuovo capitolo della rivalità che segna questa generazione: Sinner contro Alcaraz, per il titolo dello US Open e per il trono mondiale.

Félix Auger-Aliassime si è fermato in semifinale allo US Open 2025 contro Jannik Sinner, ma il canadese ha lasciato New York con sensazioni incoraggianti e una consapevolezza nuova. In conferenza stampa, il 25enne ha parlato del match, dei progressi compiuti nelle ultime settimane e del percorso che lo ha riportato ai vertici.

“Il futuro dirà quanto sono vicino”

“Non voglio fare troppe previsioni. Questa sera preferisco solo prendermi un momento per assorbire il torneo e tutto ciò che di positivo ho fatto. Abbiamo lottato, ci sono stati bei punti e in certi momenti ho tenuto testa a Jannik. Mi sento competitivo, ma sarà il futuro a dire quanto il mio livello sia vicino al suo”.

Fiducia e mentalità, le chiavi del rilancio

Auger-Aliassime si è detto soddisfatto soprattutto dell’aspetto mentale: “Sopra ogni altra cosa c’è la convinzione, la mentalità, la sicurezza in me stesso. Anche nei momenti difficili, come nei quarti, continuavo a credere che il mio momento sarebbe arrivato. Ho lavorato tanto su questo, ed è stato positivo”.

Nessun problema fisico

Nel terzo set il canadese è apparso in difficoltà, ma ha chiarito subito: “Sto bene. Sono partite dure, in un torneo così è normale avere alti e bassi. Merito a lui per aver gestito meglio la situazione. Io spero di ritrovarmi ancora in queste circostanze e imparare a gestirle meglio”.

Il pubblico di New York

“È stato bellissimo, a volte mi sembrava quasi di giocare in casa. Penso che la mia storia in questo torneo sia stata apprezzata, e il sostegno del pubblico mi ha fatto capire che la gente voleva vedermi andare avanti e divertirmi in campo. Porterò con me questa sensazione”.

La differenza rispetto a Cincinnati

“Ho giocato molto meglio. Ho servito meglio, avevo più fiducia. A Cincinnati mi ha colto un po’ di sorpresa dopo anni senza affrontarci. Stasera invece sapevo cosa aspettarmi e con il passare del match ho trovato il mio livello”.

Nessun rimpianto

Sul quarto set e le occasioni mancate: “Ho avuto cinque palle break, poteva girare diversamente, magari saremmo arrivati al quinto. Ma non ho rimpianti: ho giocato a modo mio, ho fatto le mie scelte. Vivi o muori con le tue scelte”.

Tra sartoria e Coppa Davis

Con un sorriso, Félix ha scherzato anche su questioni extra tennis: “Il vestito su misura? No, non l’ho ancora risolto (ride). Lo farò domani. Coppa Davis? Devo parlarne col mio team e con la mia fidanzata… lei avrà voce in capitolo (ride). Ma sì, vedremo, sicuramente è un obiettivo”.