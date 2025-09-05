Us Open: Il programma completo di Sabato 06 Settembre 2025. E’ il giorno della finale femminile
Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00
M. Granollers / H. Zeballos vs J. Salisbury / N. Skupski
A. Sabalenka vs A. Anisimova (non prima 22:00)
Court 7 – Ore: 17:00
L. Nilsson vs J. Vandromme
J. Vandromme / L. Vladson vs A. Kovackova / J. Kovackova
Court 10 – Ore: 17:00
Y. Kamiji vs X. Li
Court 11 – Ore: 17:00
T. Oda vs G. Fernandez
Court 12 – Ore: 17:00
I. Ivanov vs A. Vasilev
Court 13 – Ore: 17:00
N. Vink vs S. Schroder
Court 14 – Ore: 17:00
N. Johnston / B. Willwerth vs K. Hance / J. Kennedy
Sono grato alla redazione di livettennis per aver postato il programma del sabato, nonostante Sinner non giochi.