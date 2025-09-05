Us Open 2025 Copertina, WTA

Us Open: Il programma completo di Sabato 06 Settembre 2025. E’ il giorno della finale femminile

05/09/2025 22:47 1 commento
Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images
Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00
M. Granollers ESP / H. Zeballos ARG vs J. Salisbury GBR / N. Skupski GBR
A. Sabalenka vs A. Anisimova USA (non prima 22:00)

Court 7 – Ore: 17:00
L. Nilsson SWE vs J. Vandromme BEL
J. Vandromme BEL / L. Vladson LTU vs A. Kovackova CZE / J. Kovackova CZE

Court 10 – Ore: 17:00
Y. Kamiji JPN vs X. Li CHN

Court 11 – Ore: 17:00
T. Oda JPN vs G. Fernandez ARG

Court 12 – Ore: 17:00
I. Ivanov BUL vs A. Vasilev BUL

Court 13 – Ore: 17:00
N. Vink NED vs S. Schroder NED

Court 14 – Ore: 17:00
N. Johnston USA / B. Willwerth USA vs K. Hance USA / J. Kennedy USA

1 commento

Gaz (Guest) 06-09-2025 00:02

Sono grato alla redazione di livettennis per aver postato il programma del sabato, nonostante Sinner non giochi.

