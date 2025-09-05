Qualificazioni WTA Copertina, WTA

WTA 250 Sao Paulo: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Miriana Tona

05/09/2025 23:11 Nessun commento
Miriana Tona nella foto
Miriana Tona nella foto

BRA WTA 250 Sao Paulo – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Lian Tran NED vs Noelia Zeballos BOL
(WC) Pietra Rivoli BRA vs (8) Miriana Tona ITA

(2) Alicia Herrero Linana ESP vs Valentini Grammatikopoulou GRE
Martina Okalova SVK vs (7) Martha Matoula GRE

(3) Emily Appleton GBR vs Victoria Hu USA
Victoria Rodriguez MEX vs (5) Haley Giavara USA

(4) Yasmine Mansouri FRA vs (WC) Ana Cruz BRA
Thaisa Grana Pedretti BRA vs (6) Victoria Bosio ARG

TAG: