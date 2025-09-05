Lendl: “Mi rivedo in Sinner. Ero magro come lui ma picchiavo più di tutti”
Se chiedi ad appassionati e addetti ai lavori “A chi assomiglia Sinner tra i campi del passato”, molti affermano di rivedere in lui l’anticipo e colpi aggressivi di Agassi con le capacità difensive e motorie di Djokovic. Così anche Brad Gilbert che negli studi di ESPN ha scherzato affermando che “se metti in una lavatrice il meglio di Andre e Novak, uscirà dall’oblò Jannik Sinner”. Una evoluzione di colui che ha rivoluzionato il modo di giocare da fondo campo verso un tennis più completo a tutto campo. Tuttavia c’è un altro super campione che in molti aspetti si rivede in Jannik: è Ivan Lendl. Lo “Zar” ha parlato da New York, dove domenica sarà in campo a consegnare il trofeo al vincitore dell’edizione 2025 di US Open, un torneo che Lendl ha vinto tre volte con ben otto finali consecutive (1982-1989). Parlando a La Stampa, Ivan così si è soffermato su Sinner e quelle che a suo dire sono le similitudini con il suo fisico, tennis e attitudine.
“Ho parlato con il suo coach Darren Cahill nei giorni scorsi, e gli ho detto che fra tutti i tennisti di oggi Jannik è quello in cui mi rivedo di più, specie per il fisico” racconta Lendl. “Ero magro come lui da adolescente, e picchiavo più di tutti, poi mi sono irrobustito e il mio tennis si è sviluppato. Jannik sta lavorando sulle volée, sul rovescio tagliato, sulla seconda di servizio, insomma le somiglianze sono tante”.
Il discorso vira immancabilmente sulla rivalità con Alcaraz e su come lui e Jannik stiano dominando lo sport: “Ci sono tanti giocatori forti, e oggi tutti possono battere tutti. Ma è vero che Jannik e Carlos sono superiori e quando perdono è una sorpresa. Domineranno per anni? Sembra così, ma chi lo sa. Qualcuno con un grande servizio e grandi colpi da fondo può sempre saltare fuori. Lui e Carlos come me e McEnroe? Sono i due più forti al mondo, è un bene per il tennis, ma… quante volte si sono incontrati?”. 15 volte afferma Stefano Semeraro, l’autore dell’intervista. E quindi Ivan, sorridendo: “Allora hanno ancora molta strada da fare. Io e John ci siamo sfidati 37 volte, gliene mancano 22 prima che si possano fare paragoni!”.
Bublik ha affermato che Sinner pare generato dall’Intelligenza Artificiale tanto è perfetto, quasi robotico. Anche Lendl ai suoi tempi veniva accostato ai robot per il essersi costruito pezzo dopo pezzo un tennis formidabile. Un paragone scomodo? Non per Ivan: “Non penso che possa dare fastidio. In un certo senso è un grande complimento: vuol dire che sei molto forte, che non sbagli una palla. In fondo conta quello. È tennis, non pattinaggio artistico“.
Lendl ammira il modo in cui Sinner sta gestendo la sua carriera, in questo davvero simile alla sua: “Non lo conosco di persona. Ma sembra avere il desiderio di migliorarsi sempre, ed è una grande qualità. Se smetti di farlo, gli altri iniziano a batterti, e lui lo ha capito”.
Per il nativo di Ostrava, l’impatto di Cahill nella crescita di Jannik è stato molto importante, ma il merito resta del tennis: “Cahill ha tanta esperienza e ha avuto grandi successi. Ma non conosco il team e non posso giudicare. La cosa importante è che Jannik gioca sempre meglio. E il merito è suo”. conclude Lendl.
Marco Mazzoni
TAG: Ivan Lendl, Jannik Sinner, Us open 2025
@ Givaldo Barbosa (#4476346)
Ma osi ancora scrivere di qualcosa che non conosci? Un po’ di decenza, no?
Rai con commento di Bisteccone, che dovette interrompere la diretta per credo, il finale della Coppa Bernocchi…
@ Pier no guest (#4476371)
Incredibile che Givaldo osi ancora scrivere di tennis
@ gimaxx75 (#4476353)
@ Pier no guest (#4476371)
Sinner, per quanto mi riguarda, è ormai parte del passato, è arrivato in vetta. Bisogna guardare avanti, spingere i Musetti, i Nardi, i Cinà, lì si che c’è gusto. Non c’è più gusto nel tifare per il numero 1.
Tutte le opinioni sono legittime
La mia?
A chi non piace vedere Sinner consiglio di abbandonare questi lidi e di emigrare a livepadel.it
Perché Sinner ,semplicemente,nn è Lendl.
È il tennis 2025(e speriamo lo sia anche nei prossimi anni)
Givaldo abbiamo un n.1,qualcosa di sensazionale.Come si sa non lo tifo ma lo elogio non solo perché è un fenomeno ma perché è ciò che molti santi, navigatori e poeti non sono,ovvero concreti,solidi, meno sognatori ma razionali.
Generalizzo ovviamente,ma se amiamo la fantasia e la creatività non dobbiamo andare a guardare oltre confine ma l’abbiamo in casa.
Insomma c’è trippa per tutti:Sinner che contrasta Alcaraz,Muso che proverà a rompere le scatole ad entrambi e il mondo del tennis che più di Draper (incerottato) e Shelton (fasciato) non pare presentare.
Mi sembra bene!
E con “é tennis, non pattinaggio artistico” direi che abbiamo la regina delle massime, che Confucio scansati proprio
Sudtyrol… era Roma che a quei tempi probabilmente era in diretta su Rai….Wimbledon onestamente non ricordo bene dove la trasmettevano….comunque… bei tempi…. sigh…..
Grande Lendl, è tennis non pattinaggio artistico.
@ king_scipion66 (#4476358)
Cosa c’entra la simpatia?
@ Givaldo Barbosa (#4476346)
Credo che i fanatici (per qualcuno maniaci) del tennis sia “imperdibile”, as esempio io guardo anche gli allenamenti!
Sarà un match di preparazione della finale e voglio vedere come serve (non solo le % ma anche gli angoli e gli effetti) ed i suoi schemi di scambio (uscirà dalle diagonali?).
Potrebbe anche provare il serve&volley e le smorzate.
Se invece uno guarda le partite di tennis come le trasmissioni di Gerry Scotti potrebbe essere davvero noioso!
Ancora meglio quello di Wimbledon ’87 dove Paolo si trovò a 2 punti dal match. Ma forse tu riferivi a quello?
@ Givaldo Barbosa (#4476346)
Eppure non sei giovane. Come fai a scrivere ste robe?!? Lendl in campo era antipaticissimo, una roba vomitevole. Jannik è di una correttezza esagerata. Ha perso un mille per un errore arbitrale clamoroso e non ha detto niente. Se quella cosa succedeva a Lendl apriti cielo. Quindi solo per questo non c’entrano un kaiser l’uno con l’altro ( lasciando stare il gioco dove nemmeno lì trovo tutta sta somiglianza)
Ma davvero tu, dopo 50 anni di traversate nel deserto (tennistico) hai voglia di fare lo schizzinoso? Jannik è una benedizione. Punto.
@ Givaldo Barbosa (#4476346)
Torna a scrivere le storielle del condominio, ti riescono meglio….tra l’altro,a memoria, credo che tu ne abbia perse diverse di notti a guardare Sinner…cos’è cambiato???
Mi ricordo il mitico Cane’-Lendl degli Internazionali…. bei tempi….uno dei match più ricordati della mia infanzia…
E dire che avevo preparato questo commento, un’ora fa, per la presentazione del match.
Diciamocelo francamente: il match Sinner Aliassime ha lo stesso appeal dell’ormai famigerato documentario sulla riproduzione della medusa baltica. Davvero c’è chi rinuncerà al sonno per questo incontro? Sarà come un fastidioso tic toc, un lavandino che goccia nel cuore della notte, un tum tum, un bum bum senza cambi di ritmo né fantasia né imprevedibilità. Rimane giusto la motivazione del tifo ma, con l’esito scontato, non rimane neanche quello. Diciamo che ci dormirò su, aspettando la finale, quella sì.
Altro discorso per Alcaraz Djokovic, dove si presenta un interessante scontro generazionale, con Novak sempre più commovente con la sua lotta contro il tempo, ma pure perché Alcaraz, piaccia o meno, possiede sprazzi di spettacolarità e variazioni.
Per intenderci. Sinner dà soddisfazione e prestigio, non si può negare. Ma è che, come numero 1 italiano avrei voluto -mi si permettano certi audaci accostamenti- uno più vicino ai Federer e ai Sampras, piuttosto che a un Lendl. Che Sinner -diciamocelo ancora una volta con franchezza- Ivan Lendl è.
Un giocatore meravigliosamente insopportabile (introverso e micidiale) che suonava gli avversari come un tamburo.
Probabilmente anche Sinner è antipatico (sul campo) ma fuori lo trovano tutti davvero adorabile.
Bell’intervista…e pensare che quando giocavi mi stavi sulle p…. ricordo bene quando Panatta ti fece una battuta da sotto in un match di coppa davis e tu presi na bella asfaltata…eri giovane ma che goduria 🙂
Grandissimo IVAN…..le tue parole hanno il profumo del tennis….