Us Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 13. Oggi è il giorno delle semifinali maschili. Prima Djokovic vs Alcaraz poi Jannik Sinner non prima dell’una di notte (LIVE)

Jannik Sinner nella foto
US Open 🇺🇸 – Semifinali, cemento
Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00
N. Djokovic vs C. Alcaraz (non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
J. Sinner vs F. Auger-Aliassime
Il match deve ancora iniziare
A. Vasilev vs L. Miguel
Il match deve ancora iniziare
A. Kovackova / J. Kovackova vs E. Bennemann / S. Zhenikhova
Il match deve ancora iniziare
Il match deve ancora iniziare
N. Johnston / B. Willwerth vs J. Mackenzie / D. Mosejczuk
Il match deve ancora iniziare
Y. Kamiji vs Z. Wang
Il match deve ancora iniziare
A. Hewett / G. Reid vs G. Fernandez / T. Oda
Il match deve ancora iniziare
D. De Groot / Z. Zhu vs X. Li / Z. Wang
Il match deve ancora iniziare
I. Ivanov vs Z. Nurlanuly
Il match deve ancora iniziare
K. Yodpetch / R. Zhang vs J. Vandromme / L. Vladson
Il match deve ancora iniziare
K. Hance / J. Kennedy vs Y. Alvarez / J. Secord
Il match deve ancora iniziare
X. Li vs A. Van Koot
Il match deve ancora iniziare
G. Sasson / N. Vink vs F. Cayulef / G. Lazarte
Il match deve ancora iniziare
M. Taucher vs A. Lantermann
Il match deve ancora iniziare
S. Czauz / S. Matsuoka vs L. Heald / E. Porges
Il match deve ancora iniziare
R. Harris / M. Taucher vs L. Calixto / T. Majetic
Il match deve ancora iniziare
Djokovic – Alcaraz vince lo spagnolo in 3 sets
Sinner – Aliassime vince Sinner in tre sets
@ walden (#4476544)
Visione che ci può stare.
E Djoko 2021 dove lo lasci?
E poi se uno vince 61 61 62 a quel livello lì, c’è solo da inchinarsi.
Ho visto Rafa tre o quattro volte dal vivo al RG, comprando costosi biglietti per assistere a un “one man show” dove l’avversario faceva una mesta apparizione da figurante. Abbastanza noiosa rappresentazione alla fine. Rafa, considerato uno dei più grandi campioni di questo sport. Ecco, ci siamo capiti credo…..
Ma guarda che ho detto che saremmo appesi al talento di Musetti, ma potevo dire di Cobolli-Arnaldi-Darderi-Nardi, prima avevamo il nulla, ora abbiamo abbondanza e pure il Numero Uno.
Va scalzato? Ma è indubbio che chi sta dietro debba provarci, ha l’obbligo di provarci, altrimenti davvero sarebbe una noia.
Però deve provarci alzando il suo livello verso il Numero Uno, non sperando che abbia dei cali tecnici (improbabile) o un’usura fisica (potrebbe essere, ma augurarselo non è di buon gusto, non trovi?).
Al momento l’unico che sta vicino a Sinner è Alcaraz, ma se Jannik avesse messo giù la palla in uno solo dei tre sciagurati match-Point al Roland Garros oggi staremmo parlando del primo tennista ad essere a sei set dal Grande Slam dopo Laver, non dal terzo Slam stagionale.
Alcaraz sta vicino, non accanto e meno che meno sopra, senza la sospensione non ci sarebbe neanche l’attuale incertezza.
Lo scalzerà? Probabile e magari nel 2026 qualcuno si avvicinerà ai due, magari proprio Musetti, ma io da parte Sinner proprio non lo metto, anzi.
Per me il gioco di Jannik è molto spettacolare, nel senso che fa sembrare semplici soluzioni di potenza e precisione sconosciute al 99,9% dei tennisti pro. Le soluzioni a rete, le smorzate, vengono a rompere la cadenza forsennata, lasciando spesso immobili gli avversari. Il suo movimento, il restare così sempre in equilibrio, la sua velocità, mi affascinano e spiazzano ogni volta che lo ammiro. Poi, per me, è tutt’altro che robotico. Ha chiaramente una grande “poker face”, non facendo trapelare nulla. Ma si vede che dentro elabora il momento e ribolle emozionalmente, a modo suo.
Opinioni personali ovviamente, ognuno la vede e la pensa com gli pare.
Condivido tutto…..anzi quasi tutto , il 99%….perché quando dici che sinner ha portato i 4 colpi fondamentali a un livello straordinario, comprendendo il servizio, beh insomma….il servizio di sinner, visto anche la sua altezza,potrebbe essere molto più efficace….speriamo lo migliori, è ancora giovane
Se chiediamo ad un bambino chi preferisce fra gli artisti di un Circo, il 99,99% dira “i pagliacci”, perchè sono loro quelli che attirano, con la loro goffaggine l’attenzione delle anime candide, ed anche quelle di un artista come Federico Fellini, che a loro dedicò un film, che però ne svelava alcuni aspetti meno fanciulleschi.
Insomma, lo spettatore-bambino ammira ciò che c’è di giocoso nello spettacolo, lo spettatore-adulto preferisce l’atletismo, la prestazione, il risultato. Ciò non significa che gli adulti debbano per forza essere “adulti” e talvolta non ritornino “bambini”.
E’come dire ha un napoletano ai tempi non tifare Maradona, oppure un Juventino Platini, un milanista VAn Basten, capisci che i numeri uno, sono rari e per quello belli da tifare e vedere
Cosa mi tocca leggere!! Dopo 50 anni dai tempi di Panatta c’è chi fa lo schizzinoso perché avrebbe desiderato un tennista alla Federer??!! Il gioco di Sinner è essenziale, ma efficacissimo, eppure più passa il tempo e più si arricchisce di altre soluzioni, come discese a rete, lob, smorzate. Tuttavia, da Sinner non vedrete mai un colpo mirato a far spettacolo, se quel colpo non è ritenuto da lui idoneo a fare il punto, semplicemente non lo fa. Sinner ha portato i 4 colpi fondamentali del tennis, servizio, risposta, diritto e rovescio, ad un livello straordinario e credo che non abbia ancora raggiunto il limite. Per molti è noioso ? Rispetto la loro opinione e il loro gusto, però da qui a dichiararsi un po’ insoddisfatti che il rosso non abbia l’estro o la varietà di colpi di un Federer mi pare quanto meno ingeneroso verso il talento dell’italiano e verso il destino, che ha voluto finalmente donarci un simile campione. Perché per fare quello che fa Sinner ci vuole un gran talento, diverso da quello di Federer o di Alcaraz sicuramente, però sempre di talento trattasi.
@ Kenobi (#4476521)
Puoi anche darmi del tu non stiamo in un’aula di tribunale. Un po’ di leggerezza. In merito a quanto scritto, non rispondo neanche, è evidente che non c’è interesse nel sano ed educato dibattito. Saluti.
Trova noioso il gioco di Jannik come chi non educato a comprendere la musica trova noiosa la musica d’autore, semplicemente perché ricerca nella musica dei pattern commerciali che in quella d’autore è spesso assente.
E per me è e resta un incompetente.
Lei trova il gioco di Jannik monocorde perché semplicemente non conosce questo gioco, se ne renda conto e si educhi non lo sbandieri come una virtù in un sito di tennis.
Marco, magari ci siamo visti a Bergamo nel palazzetto a vedere le partite. Quando ho visto Sinner giocare e poi vincere il torneo ho detto: Questo ragazzo ha un talento enorme, per me se continua a crescere diventerà un top 5, mai pensando allora che diventasse numero uno, leggendo i tuoi commenti capisco che ami il tennis e capisci la difficoltà di un colpo, sai distinguere il talento di Sinner diverso ma non inferiore a Musetti, molti e in parte hanno ragione preferiscono vedere giocatori fantasiosi, belli dà vedere, ma che pensano e forse anche Musetti che il vero talento è sapere fare tutto
Jan schianterà tutti senza pietà
@ Givaldo Barbosa (#4476364)
Condivido quasi tutto, tranne che certe considerazioni su Musetti…Lorenzo non ha aggiunto “calore” all’incontro con Sinner ma ha solo opposto il suo atteggiamento tipico, fra lo spocchioso e l’indisponente, quando sente di non riuscire a imporre il “suo” gioco sull’avversario: risultato, una nottata insoddisfacente in cui avevo riposto aspettative, risoltasi in scambi ripetitivi e peggiorata da comportamenti dei due privi di quella “simpatia” emotiva che alla fine ha fatto progressivamente svuotare anche lo stadio…detto ciò, peraltro con tutta l’umiltà di mie personalissime considerazioni, capisco che il rovescio a una mano riporti ai bei tempi di Roger e rinverdisca un passato cui gli appassionati del genere sono indissolubilmente legati: io purtroppo non riesco a scindere il tennis dal personaggio e l’atteggiamento di Lorenzo mi stucca… non a caso, fra Lorenzo e Jannik, scelgo Flavietto tutta la vita!!!
@ Kenobi (#4476500)
Ti stai mettendo sullo stesso livello di chi dici non conoscere il tennis o dei tanti troll di questo sito. C’è un unico dato oggettivo, ovvero che il tennis di Sinner è vincente, così come quello di Alcaraz. Poi c’è il gusto personale. Non guardo i match di Sinner, trovo il suo tennis noioso e monocorde ma rispetto e capisco chi, come te, sostiene che “c’è tutto in Jannik”. Difficile fare lo stesso, anche solo semplicemente ignorando chi la pensa in modo diverso senza mettersi sul piedistallo dei grandi intenditori dello sport del diavolo?
Nessun maltrattamento però credo che si è liberi di dissentire, anche perché il Barbosa esprime un parere evidenziando solo negatività e dimostrando una certa miopia riguardo il presunto gioco noioso di Jannik, se guardava con gli occhi della obiettività l’incontro tra Sinner e Musetti avrebbe dovuto scrivere cose Diverse
Se non dovesse vincere Djokovic spero possa essere una bella partita, magari arrivare al quinto con continui capovolgimenti.
Chi reputa il gioco di Jannik noioso è come quello che ascolta solo la musica pop commerciale trovando noioso De Andrè.
Nel gioco di Jannik c’è tutto, è pura arte sportiva , ad oggi esprime il picco massimo del gioco.
Nel gioco appunto bisogna vincere e lui vince.
C’è tutto in Jannik, timing, suono della palla, velocità di palla, recuperi spettacolari , difese, volée,angoli , punti da highlights, etc…insomma chi lo reputa noioso e lo fa confrontandolo con quello di altri , o è uno che non ha mai visto una partita , o uno che non conosce il tennis o uno dei tanti troll di livetennis.
Detto questo serve anche l’avversario come in tutti i giochi.
@ maverikkk (#4476486)
Anche in quel caso, nulla capisti.
@ Marco M. (#4476480)
Per quanto riguarda Musetti che prende il posto di Sinner, vedremo, il tempo lo dirà, oltre al talento e al gioco, vedremo anche quale fisico prima si usurerà.
Poi, dici “se non avessimo Jannik tutta l’Italia sarebbe appesa al suo talento”. Vero. Ed è proprio per questo che inviterei tutti, con coraggio, a mettere da parte Sinner e concentrarsi su chi sta indietro. Indietro, per ora, ripeto.
Non si può tifare per i numeri 1. I numeri 1 vanno scalzati, chiunque siano e in qualsiasi campo operino.
A proposito di BAR SPORT caro givalduccio, ti ricordi di quando subissavi LIVETENNIS decantando Musetti e la sua, imminente, consacrazione per poi, invece, gettarlo come carta straccia?
Adesso invece l’hai recuperato e lo brandisci nuovamente…
Io spero che Lorenzo alzi ancora il suo livello nonostante il barbosa.
@ Scaino (#4476472)
Fermo in macchina per difendere al buio l’eroe nazionale dai post di un Givaldo qualsiasi è per me decisamente troppo.
Forse ci meritiamo davvero Alberto Sordi.
Givaldo carissimo: sono musettiano fino al midollo, però anche sempre molto obiettivo: l’altra notte, a parte un passante di rovescio che da solo vale il biglietto, i colpi più spettacolari li ha fatti Jannik, per il quale tifo da quando è apparso a Bergamo vestito da benzinaio.
Ci si può annoiare a una partita di Sinner? Certo, se gioca un primo turno Mille o Slam con una Wild Card locale fuori dai trecento ti annoi a vederlo maltrattare un malcapitato, ma mi è capitato anche col Muso quelle poche volte che ha giocato contro qualcuno senza storia, tipo quando ha maltrattato Nardi (altro mio prediletto).
E no, non mi annoio a vedere Sinner Numero Uno, sebbene rispetto ai suoi fan-atici sappia benissimo che l’alternanza in vetta giova al tennis e anche a lui stesso che sicuramente una volta sceso al Due lavorerà il doppio per riprendersi lo scettro.
Mettiti l’anima in pace, Musetti non scalzerà Sinner, di solito non emetto mai sentenze perché le ritengo stupide, ma in questo caso posso fare un’eccezione vista la realtà delle cose.
Lorenzo (e pure Shelton e Rune, oltre a quelli che cresceranno) si avvicinerà alla vetta scalzando Zverev-Fritz-Deminaur-Draper e per età anche Nole, ma il livello di Sinner se lo può scordare.
Lo potrà mai battere? Si può essere, soprattutto due su tre, ma a fine carriera il confronto sarà impietoso.
Attenzione, impietoso ad un livello fantastico, perché anche Musetti vincerà molto nei prossimi 10-15 anni e se non avessimo Jannik tutta l’Italia sarebbe appesa al suo talento.
Dopo 40 anni di Nargiso-Camporese-Gaudenzi-Sanguinetti-Furlan-Volandri-Starace-Seppi e Fognini ora me la godo, non mi stanco di vedere Jannik, mi stancavo a vedere Seppi sputare l’anima e gettare il cuore oltre l’ostacolo, ma perdere e Fognini perdere nonostante avesse un braccio da TopTre.
Caro Givaldo, a te piace provocare e fare spesso il bastian contrario, ma te lo dico come tuo ammiratore per certi tuoi post del passato: smettila di fare il fregnone con Sinner, ci perdi in autorevolezza.
Se proprio non ti piace puoi sempre parlare bene di Alcaraz che merita il meglio come ragazzo onesto e corretto, ma per piacere non andare avanti con la belinata di Musetti che prenderà il posto di Jannik!
@ Detuqueridapresencia (#4476427)
Concordo con Detu nel pensiero su Givaldo…
Però esiste il libero arbitrio…basta non vederlo e passa ogni paura.
Cito….
Il libero arbitrio è la capacità dell’essere umano di scegliere e decidere in modo autonomo, basandosi sulla propria volontà e non su forze esterne o predeterminazioni come il destino o il determinismo. È un concetto fondamentale in filosofia e teologia che implica la possibilità di scelta libera nel proprio agire e pensare…..
Dovremmo imparare tutti ad usarlo ed a rispettare l’altrui pensiero ..buon tennis a tutti!
Givaldo…faccio parte di quelli che se lo vedranno…senza grosse difficoltà in quanto insonne
Posso dire? Il tennis di Jannik è finalizzato alla vittoria che sa di poter ottenere spiazzando l’avversario con la sua velocità, potenza e precisione che riesce a coniugare in maniera unica, attualmente, nel circuito…è un tennis divertente oltre ad essere vincente? No, perché come abbiamo emblematicamente visto con Lorenzo, se la combinazione riesce annulla l’avversario e, visto che il tennis si gioca in due, se diventa un “one man show” finisce per uccidere la partita e le emozioni che scambi più articolati ed intensi regalano…e chiedo venia, ma se a questo si aggiunge l’atteggiamento glaciale di Jannik che, non so come riesca, ma non batte ciglio in nessun frangente, positivo, negativo o drammatico del match isolandosi umanamente dal contesto e, inevitabilmente, dal pubblico, temo che finirà per dirottare sull’avversario, soprattutto se questo sarà Alcaraz, le simpatie degli spettatori
Caro signor Barbosa, ho scritto dal “telefono da passeggio” (provi a indovinare da dove proviene la citazione) e, siccome ho una certa età, uso tale aggeggio molto raramente e quasi esclusivamente per fare e ricevere telefonate. Poichè ero fermo in macchina e stavo aspettando mia figlia, per passare il tempo ho cercato qualcosa da leggere su tale marchingegno e mi sono imbattuto nel suo commento. Ho con fatica (non avendo il pollice simiforme dei giovani d’oggi, pratico raramente la scrittura sul telefonino) scritto il mio commento che, per i motivi spiegati dianzi, ho scoperto adesso essere stato inoltrato due volte, ma non certo per ribadire e rafforzare un concetto assolutamente veritiero.
@ Scaino (#4476411)
Abbiamo capito, anche noi. Tanta è la tua foga domenicale che hai scritto lo stesso messaggio due volte.
@ maverikkk (#4476443)
Ma basta coi salvatori della patria, no? Mi ricordi certa foga da bar sport del tipo “A che ora corre Tomba domani?”.
No…la verità è che hai scritto proprio delle schifezze…
@ maverikkk (#4476416)
Vedete, è proprio il fanatismo di individui come questo che mi porta, inevitabilmente e dolorosamente, a prendere la direzione contraria.
Dai Carlitos!
Sulla semifinale DJOKOVIC-ALCARAZ sarei davvero sorpreso se NOLE dovesse perdere 3-0, a quel punto per me, si paleserebbe un ulteriore salto di livello da parte dello spagnolo.
Non mi trattate male Givaldo però. Non sono d’accordo con la sua estetica di gioco di Jannik, ovviamente, ma è uno dei pochi (non pochissimi OK, ma nemmeno tant e comunque non ce ne sono sufficienza) che scrive cose non banali o comunque out of the box.
Attento al fegato si potrebbe spappolare Givaldo di Borbone
Azzardo. Ho quasi paura a scriverlo tanto è un Azzardo. Lo scrivo? Va bene. Contro ogni pronostico, dico che arriveranno in finale…(rullo di tamburi) Sinner Alcaraz o Alcaraz Sinner come preferite
Un post orribile…
…il fastidio di un lavandino che gocciola, oppure, non avrei voluto questo n°1, è roba da troglodita tennistico…e tutto questo dopo che nessun italiano, mai, si sia avvicinato a questi risultati.
@ Givaldo Barbosa (#4476409)
Anche io mi annoio con le cose Barbose che scrivi
@ Givaldo Barbosa (#4476364)
Abbiamo capito: Sinner è un pippone, mica come il sontuoso Musetti. Ha un gioco soporifero, e detto da un barboso è una sentenza inappellabile.
@ Givaldo Barbosa (#4476364)
Abbiamo capito: Sinner è un pippone, mica come il sontuoso Musetti. Ha un gioco soporifero, e detto da un barboso è una sentenza inappellabile.
Un utente, peraltro rispettabile, mi ha scritto, altrove, riferendosi al gioco di Sinner, che “a quelle velocità non ci si può annoiare”.
Direi che non è così. Si pensi al freccia rossa e alla conseguente ansia di velocità, viaggio dove non succede nulla se non un continuo chiacchiericcio annoiato di gente convulsa sul telefono. Si pensi, invece, alla poesia di un sano e imprevedibile treno regionale dove accade di tutto, nel bene e nel male, e non ci si annoia mai.
Sinner, per quanto mi riguarda, è ormai parte del passato, è arrivato in vetta. Bisogna guardare avanti, spingere i Musetti, i Nardi, i Cinà, lì si che c’è gusto. Non c’è più gusto nel tifare per il numero 1, a meno che non sia giocatore di alta spettacolarità, vedi un Federer o un McEnroe o un Musetti.
Ragazzi, ma avete tutti la coda di paglia? Non mi riferivo a te, come ieri non mi riferivo a Marco M (mi sembrate sempre equilibrati), ma ovviamente ad un altro “palloso” utente 🙂
@ Aquila. (#4476370)
Djokovic lo conosciamo. Vuole il 25° slam e farà di tutto per ottenerlo. Se non ce lo ha già, e magari anche il 26° o 27°, è solo perché ci sono in giro un paio di alieni come lui ma con 15 anni di meno.
@ Alex77 (#4476384)
Sono anch’io musettiano doc ma niente mal di stomaco e niente maalox. Ho sempre pensato che un ragazzo del talento di Musetti dovesse stare in top ten e c’è arrivato. Sinner è un fenomeno di quelli che il tennis produce un paio di volte o tre ogni 10 anni e magari un decennio lo salta e sono più che contento che ce lo abbiamo noi. A me basta che Musetti continui a migliorarsi e che arrivi a Torino e intanto spero che Sinner si porti a casa questo slam.
Detto questo forza NOLE!!!!
Le vedo cosi :
Nole – Carlos … partita combattutissima , possibili 5 set e/o almeno 2 tiebreak nell’incontro .
Jannik – Felix … 3-0 per il nostro portacolori o 3-1 con un Aliassime in giornata da 10 o piu’ ace a set e sopratutto se Sinner ” vorrà fare qualche esperimento ” in vista della finale .
Ho letto su un quotidiano online che alla finale ci dovrebbe essere anche Trump come spettatore. Vabbè.
Quanti maalox ancora per un musettiano doc il giorno dopo.. occhio che poi lo stomaco ci rimette
Finale già scritta
Come ho scritto in un altro post, Djokovic cercherà anzitutto di non perdere contro il tempo e la sua età (in pratica contro se stesso).
Arriverà con la sua valigia stracarica di trucchi e proverà a confondere (perfino sorprendere) lo spagnolo.
Per lui è più “facile” giocare contro Carlos perché Jannik è troppo imperturbabile e focalizzato.
Mi aspetto che usi il pubblico, il toilet, il MTO, le palle sgonfie, le scarpe rotte,…
In fondo è nel “diritto” di chi ha regalato così TANTO al nostro sport!
Potrebbe anche essere il canto del cigno, ma è sicuramente un incontro IMPERDIBILE.
Se pensate che Djokovic si è iscritto a questo torneo solo per fare qualche punto per la classifica non conoscete Djokovic, se pensate che stasera entri in campo già battuto non conoscete Djokovic, se pensate che sarà lui ha soffrire psicologicamente non conoscete Djokovic.
Detto questo è chiaro che il favorito sarà Alcaraz…. aggiungo che stavolta Mats Wilander ha fatto una analisi perfetta su quello che Djokovic proverà a fare, stasera per Alcaraz sarà la prova del nove. A partita finita faremo le nostre valutazione sul vero potenziale di Alcaraz su questa superfice
Diciamocelo francamente: il match Sinner Aliassime ha lo stesso appeal dell’ormai famigerato documentario sulla riproduzione della medusa baltica. Davvero c’è chi rinuncerà al sonno per questo incontro? Sarà come un fastidioso tic toc, un lavandino che goccia nel cuore della notte, un tum tum, un bum bum senza cambi di ritmo né fantasia né imprevedibilità. Rimane giusto la motivazione del tifo ma, con l’esito scontato, non rimane neanche quello. Diciamo che ci dormirò su, aspettando la finale, quella sì.
Altro discorso per Alcaraz Djokovic, dove si presenta un interessante scontro generazionale, con Novak sempre più commovente con la sua lotta contro il tempo, ma pure perché Alcaraz, piaccia o meno, possiede sprazzi di spettacolarità e variazioni.
Per intenderci. Sinner dà soddisfazione e prestigio, non si può negare. Ma è che, come numero 1 italiano avrei voluto -mi si permettano certi audaci accostamenti- uno più vicino ai Federer e ai Sampras, piuttosto che a un Lendl. Che Sinner -diciamocelo ancora una volta con franchezza- Ivan Lendl è.
A fronte di tutto ciò, credo davvero che ci si debba unire tutti per spingere Musetti lassù, a costo di scalzare, dolorosamente, un Sinner.