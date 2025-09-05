Us Open, per i bookie è sempre Sinner-Alcaraz: Djokovic punta a essere il terzo incomodo in quota finale

Roland Garros e Wimbledon. Sono due i tornei consecutivi dello Slam in cui l’epilogo è stato tra i due giocatori più forti al mondo, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. E con la finale degli Us Open alle porte, tutti sperano che a contendersi il trofeo saranno ancora una volta il numero 1 e il numero 2 al mondo. Lo pensano anche i bookmaker, come riporta Agipronews: vale infatti 1,30 il quarto epilogo consecutivo tra Sinner e Alcaraz, mentre si sale a 3,50 per una finale tra l’italiano e Novak Djokovic, in quella che sarebbe la terza volta dopo Shanghai 2024 e le Atp Finals del 2023.

Prima di pensare al titolo, c’è però da superare per entrambi l’ultimo scoglio: Sinner se la vedrà contro Felix Auger-Aliassime, mentre Alcaraz affronterà Novak Djokovic. L’italiano parte nettamente avanti, a 1,03, rispetto al canadese, fissato a 13. Più ostico secondo gli esperti l’impegno che attende lo spagnolo, comunque favorito a 1,25 rispetto ai 4 del serbo. Attenzione perché il percorso di Alcaraz agli Us Open 2025 è stato netto, con zero set persi: un suo trionfo a Flushing Meadows senza perdere nemmeno un set è opzione che si gioca a 10.

Infine, in quota titolo, il campione in carica Jannik Sinner è sempre favorito, a 1,70, rispetto ai 2,30 di Alcaraz, che in caso di successo lo scalavcherebbe al primo posto della classifica Atp. Più staccato Novak Djokovic, a 8,50, in cerca del 25esimo Major della sua gloriosa carriera e soprattutto Felix Auger-Aliassime, in lavagna a 35.

Quote e scontri diretti

today, 21:00 SF 🇷🇸 Djokovic (7) – 🇪🇸 Alcaraz (2) 5-4 3.90 1.26

tomorrow, 01:00 SF 🇮🇹 Sinner (1) – 🇨🇦 Auger Aliassime (25) 1-2 1.03 14.83

tomorrow, 22:00 F 🇧🇾 Sabalenka (1) – 🇺🇸 Anisimova (8) 3-6 1.47 2.74