US Open: le parole delle protagoniste dopo le semifinali femminili (Video)

Le semifinali femminili dello US Open 2025 hanno decretato le due finaliste: Aryna Sabalenka e Amanda Anisimova. La numero uno del mondo ha ribaltato Jessica Pegula in tre set, mentre la statunitense ha avuto la meglio su Naomi Osaka dopo una battaglia di quasi tre ore. In conferenza stampa, tutte e quattro le giocatrici hanno condiviso le proprie sensazioni e riflessioni dopo match che hanno lasciato il segno.

Aryna Sabalenka: “Mai più come a Parigi”

Aryna Sabalenka continua a dimostrare una costanza straordinaria nei grandi appuntamenti. Dopo aver superato Jessica Pegula con una vittoria in rimonta, la campionessa in carica ha sottolineato come abbia gestito le emozioni nei momenti chiave:

“C’erano tante emozioni nella mia testa, continuavo a ripetermi: ‘Vai punto dopo punto, non pensare al passato’. È stata una partita difficile, ma ho trovato il modo di reagire”.

Sabalenka ha anche ricordato le difficoltà vissute al Roland Garros: “Quello che è successo a Parigi non accadrà mai più. Ho imparato la lezione: non permetterò che le emozioni abbiano di nuovo la meglio su di me”.

Guardando alla finale, Aryna ha dichiarato: “Devo fidarmi dei miei colpi e credere in me stessa. Se sarà contro Osaka, mi piacciono le rivincite. Ma chiunque sia, sarò pronta”.

Amanda Anisimova: “Contro Aryna sarà una battaglia”

Amanda Anisimova si è conquistata la seconda finale Slam consecutiva dopo Wimbledon, confermando che il suo ritorno ai vertici non è casuale. Contro Osaka ha vissuto un match complicato:

“Per gran parte del tempo ho pensato che la partita mi sarebbe sfuggita. Poi mi sono ricordata l’opportunità che avevo e ho trovato dentro di me la forza per reagire. La chiave è stata non arrendermi mai”.

Sul prossimo duello contro Sabalenka, la statunitense è stata chiara: “Aryna è la numero uno del mondo e gioca un tennis incredibile. Sarà una battaglia. Ogni volta che ci affrontiamo sono partite durissime, ma sono molto motivata”.

Anisimova ha anche parlato della sua crescita mentale dopo la pesante sconfitta nella finale di Wimbledon: “Ho lavorato tanto sulla mia mentalità. Oggi so rimanere positiva anche quando sembra che non ci sia nulla a cui aggrapparsi”.

Naomi Osaka: “Ho dato tutto, non sono triste”

Naomi Osaka ha salutato il torneo dopo una semifinale che le ha confermato di essere tornata ad altissimi livelli. La giapponese si è mostrata serena nonostante la sconfitta:

“Non sono triste, perché ho dato tutto quello che potevo. Questo mi ispira a lavorare di più e tornare ancora più forte”.

Sul gioco imprevedibile di Anisimova ha aggiunto: “Non c’è uno schema preciso in quello che fa, a volte sembra colpire la palla senza pensarci, eppure entra quasi sempre. Devi essere aggressiva contro di lei, altrimenti ti travolge”.

Osaka ha poi fatto un bilancio della sua stagione: “Questo US Open mi dà grande fiducia. Voglio finire bene l’anno e arrivare in Australia pronta per competere per grandi obiettivi”.

Jessica Pegula: “Non ho fatto niente di sbagliato”

Jessica Pegula ha avuto le sue occasioni contro Sabalenka, ma la solidità della bielorussa ha fatto la differenza. In conferenza stampa, l’americana ha spiegato:

“È stata una partita di altissimo livello. Non so cosa avrei potuto fare di diverso. Nel terzo set ho avuto chance, ma lei ha tirato colpi incredibili nei momenti decisivi. Non sento di aver fatto nulla di sbagliato”.

Pegula ha comunque ribadito la fiducia nel suo gioco: “Mi sento sempre vicina al livello delle migliori. Contro Aryna ho giocato meglio rispetto alle ultime volte, so cosa devo fare, ma nei momenti chiave lei è troppo coraggiosa e fa la differenza”.

Sabalenka e Anisimova si ritroveranno dunque in finale a New York: la numero uno del mondo, campionessa uscente, contro la giovane statunitense che ha dimostrato di poter battere chiunque. Sarà un confronto esplosivo, fatto di potenza, coraggio e mentalità, in cui solo una potrà alzare al cielo l’ambito trofeo dello US Open 2025.