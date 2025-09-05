US Open: Sabalenka e Anisimova si giocheranno il titolo a New York (Video)

Amanda Anisimova USA, 31-08-2001 - Foto getty images
Notte intensa e carica di emozioni alla Arthur Ashe di New York, dove sono arrivate le due protagoniste della finale femminile dello US Open 2025: Aryna Sabalenka e Amanda Anisimova.
La numero uno del mondo ha dovuto sudare per battere Jessica Pegula in tre set (4-6, 6-3, 6-4) dopo oltre due ore di battaglia. Condizioni complicate, con il vento e il rischio di temporale che hanno costretto gli organizzatori a chiudere il tetto dello stadio. Pegula era partita forte, decisa a prendere l’iniziativa, e il primo set lo ha portato a casa con sicurezza, approfittando di una Sabalenka fallosa e nervosa.
Il rientro dagli spogliatoi ha però segnato la svolta: la bielorussa ha alzato il livello, trovando più continuità al servizio e maggiore aggressività nei colpi da fondo. Un break le è bastato per riequilibrare la partita e rimettersi in carreggiata. Nel terzo set, la pressione si è fatta sentire da entrambe le parti, ma Sabalenka ha sfruttato al meglio il proprio servizio nei momenti chiave, piazzando ace pesanti e chiudendo alla terza occasione utile. Con questa vittoria, la numero uno si assicura un posto in finale per difendere il titolo conquistato lo scorso anno.
Slam Us Open
A. Sabalenka [1]
4
6
6
J. Pegula [4]
6
3
4
Vincitore: A. Sabalenka
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Sabalenka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
A. Sabalenka
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
A. Sabalenka
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
3-2 → 4-2
A. Sabalenka
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
2-1 → 3-1
J. Pegula
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Sabalenka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
J. Pegula
15-0
ace
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
5-2 → 5-3
A. Sabalenka
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
4-2 → 5-2
J. Pegula
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
A. Sabalenka
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
3-1 → 4-1
J. Pegula
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-0 → 3-1
A. Sabalenka
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Sabalenka
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
A. Sabalenka
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
df
4-2 → 4-3
J. Pegula
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
J. Pegula
0-15
df
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
2-1 → 2-2
A. Sabalenka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-1 → 2-1
J. Pegula
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
La sua avversaria sarà Amanda Anisimova, protagonista di un’autentica maratona notturna contro Naomi Osaka. La statunitense ha rimontato e vinto 6-7, 7-6, 6-3 dopo quasi tre ore di tennis ad altissima tensione, chiudendo l’incontro poco prima dell’una di notte a New York.
Osaka era partita bene, conquistando il primo set al tiebreak e mostrando lampi del suo miglior tennis, ma Anisimova ha saputo reagire con determinazione, difendendo con coraggio e trovando colpi vincenti nei momenti più delicati. Il secondo set, anch’esso risolto al tiebreak, ha premiato l’americana, che nel terzo parziale ha finalmente trovato continuità al servizio, portandosi avanti con un break decisivo e resistendo alla pressione finale della giapponese.
Per Anisimova si tratta della prima finale allo US Open e seconda dello slam consecutiva, un traguardo raggiunto dopo anni di alti e bassi e che la ripropone come grande protagonista del circuito. Per Sabalenka, invece, sarà la possibilità di confermare la sua supremazia e mantenere il dominio negli Slam.
Slam Us Open
N. Osaka [23]
7
6
3
A. Anisimova [8]
6
7
6
Vincitore: A. Anisimova
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Anisimova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
df
40-40
A-40
3-5 → 3-6
N. Osaka
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
2-5 → 3-5
A. Anisimova
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
2-4 → 2-5
N. Osaka
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-4 → 2-4
A. Anisimova
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
1-3 → 1-4
N. Osaka
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
1-2 → 1-3
A. Anisimova
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
N. Osaka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
A. Anisimova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-1*
0-2*
0*-3
0*-4
1-4*
1-5*
2*-5
2*-6
3-6*
6-6 → 6-7
N. Osaka
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
ace
5-5 → 6-5
N. Osaka
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
4-4 → 4-5
A. Anisimova
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-3 → 4-4
N. Osaka
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
3-3 → 4-3
A. Anisimova
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
N. Osaka
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
A. Anisimova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
N. Osaka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
A. Anisimova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
*-
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
df
4*-1
5*-1
ace
6-1*
6-2*
6*-3
ace
6*-4
6-6 → 7-6
N. Osaka
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
A. Anisimova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
N. Osaka
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
4-3 → 5-3
A. Anisimova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
A. Anisimova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
A. Anisimova
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
0-0 → 1-0
7 commenti
Spiace per la Pegula, ormai dopo tanti piazzamenti questa ragazza lo meriterebbe tutto uno slam per questi anni sempre al vertice ,ma non ha la quella fortunata di altre di poter approfittare del flop delle big,una semifinale contro Swiatek,la finale dello scorso anno qui contro Sabalenka,e quest’anno ha ritrovato ancora lei al suo posto.
Uno dei motivi del 2025 sarà il definitivo ritorno della Anisimova, ormai non più creduto.
Ovviamente tiferò per lei dopo una finale persa e contro un altro dragone,come lo è la stessa Swiatek.
Bel riscatto sportivo dopo l’incubo della finale di Wimbledon dove Amanda fu travolta più dall’emozione che non da Iga, ma la ragazza ha carattere e con Sabalenka se la giocherà alla pari, ne sono certo
@ Tiger Woods (#4476119)
Per di più vendicandosi in prima persona 😈
Tra le due finaliste, che rappresentano il meglio tra le semifinaliste, il mio tifo va ad Anisimova.
Ma credo vincerà Sabalencona ed in fondo neanche mi dispiacerebbe.
Sarà indubbiamente una bellissima finale.
Una finale da quinte!
Credo che potrà essere una bella finale
Complimenti ad Amanda, non era facile risollevarsi immediatamente dopo quella bastonata presa in finale a Wimbledon, che sarebbe risultata fatale per il 99% delle giocatrici del circuito.