US Open: Sabalenka e Anisimova si giocheranno il titolo a New York (Video)

Notte intensa e carica di emozioni alla Arthur Ashe di New York, dove sono arrivate le due protagoniste della finale femminile dello US Open 2025: Aryna Sabalenka e Amanda Anisimova.

La numero uno del mondo ha dovuto sudare per battere Jessica Pegula in tre set (4-6, 6-3, 6-4) dopo oltre due ore di battaglia. Condizioni complicate, con il vento e il rischio di temporale che hanno costretto gli organizzatori a chiudere il tetto dello stadio. Pegula era partita forte, decisa a prendere l’iniziativa, e il primo set lo ha portato a casa con sicurezza, approfittando di una Sabalenka fallosa e nervosa.

Il rientro dagli spogliatoi ha però segnato la svolta: la bielorussa ha alzato il livello, trovando più continuità al servizio e maggiore aggressività nei colpi da fondo. Un break le è bastato per riequilibrare la partita e rimettersi in carreggiata. Nel terzo set, la pressione si è fatta sentire da entrambe le parti, ma Sabalenka ha sfruttato al meglio il proprio servizio nei momenti chiave, piazzando ace pesanti e chiudendo alla terza occasione utile. Con questa vittoria, la numero uno si assicura un posto in finale per difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

Slam Us Open A. Sabalenka [1] A. Sabalenka [1] 4 6 6 J. Pegula [4] J. Pegula [4] 6 3 4 Vincitore: A. Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 A. Sabalenka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-2 → 4-2 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-1 → 3-1 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Sabalenka 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 2-0 J. Pegula 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 J. Pegula 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-2 → 5-3 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 4-2 → 5-2 J. Pegula 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 A. Sabalenka 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 3-1 → 4-1 J. Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 J. Pegula 0-15 15-15 30-15 30-30 1-0 → 2-0 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 A. Sabalenka 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 df 4-2 → 4-3 J. Pegula 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Pegula 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 J. Pegula 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

La sua avversaria sarà Amanda Anisimova, protagonista di un’autentica maratona notturna contro Naomi Osaka. La statunitense ha rimontato e vinto 6-7, 7-6, 6-3 dopo quasi tre ore di tennis ad altissima tensione, chiudendo l’incontro poco prima dell’una di notte a New York.

Osaka era partita bene, conquistando il primo set al tiebreak e mostrando lampi del suo miglior tennis, ma Anisimova ha saputo reagire con determinazione, difendendo con coraggio e trovando colpi vincenti nei momenti più delicati. Il secondo set, anch’esso risolto al tiebreak, ha premiato l’americana, che nel terzo parziale ha finalmente trovato continuità al servizio, portandosi avanti con un break decisivo e resistendo alla pressione finale della giapponese.

Per Anisimova si tratta della prima finale allo US Open e seconda dello slam consecutiva, un traguardo raggiunto dopo anni di alti e bassi e che la ripropone come grande protagonista del circuito. Per Sabalenka, invece, sarà la possibilità di confermare la sua supremazia e mantenere il dominio negli Slam.