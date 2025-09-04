Us Open 2025 ATP, Copertina, WTA

Us Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 12. Stanotte in programma le semifinali femminili (LIVE)

04/09/2025 13:20 4 commenti
Risultati dagli Us Open - Foto Getty Images
Risultati dagli Us Open - Foto Getty Images

US Open 🇺🇸 – Semifinali, cemento – 🌦️

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
A. Sabalenka vs J. Pegula USA
Il match deve ancora iniziare

N. Osaka JPN vs A. Anisimova USA

Il match deve ancora iniziare




Louis Armstrong Stadium – Ore: 18:00
J. Stusek GER vs H. Klugman GBR
Il match deve ancora iniziare

L. Miguel BRA vs O. Bonding GBR

Il match deve ancora iniziare

Y. Bhambri IND / M. Venus NZL vs J. Salisbury GBR / N. Skupski GBR

Il match deve ancora iniziare

R. Cash USA / J. Tracy USA vs M. Granollers ESP / H. Zeballos ARG

Il match deve ancora iniziare



Court 7 – Ore: 18:00
L. Nilsson SWE vs C. Esquiva Banuls ESP

Il match deve ancora iniziare

I. Ivanov BUL vs M. Schoenhaus GER

Il match deve ancora iniziare

J. Mackenzie GER / D. Mosejczuk USA vs R. Karki USA / J. Satterfield USA

Il match deve ancora iniziare

Y. Alvarez PUR / J. Secord USA vs N. McDonald GER / M. Schoenhaus GER

Il match deve ancora iniziare

K. Hance USA / J. Kennedy USA vs M. Antonius USA / M. Farzam USA

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – Ore: 18:00
K. Efremova FRA vs J. Vandromme BEL

Il match deve ancora iniziare

T. Derepasko vs Z. Nurlanuly KAZ

Il match deve ancora iniziare

J. Vandromme BEL / L. Vladson LTU vs J. Pastikova CZE / J. Stusek GER

Il match deve ancora iniziare

G. Crivellaro ITA / M. Mecarelli ITA vs N. Johnston USA / B. Willwerth USA

Il match deve ancora iniziare



Court 9 – Ore: 18:00
A. Lapthorne GBR vs J. Woodman AUS

Il match deve ancora iniziare

T. Oda JPN vs S. Lysov ISR

Il match deve ancora iniziare

Z. Zhu CHN vs X. Li CHN

Il match deve ancora iniziare

G. Sasson ISR / N. Vink NED vs G. Slade GBR / J. Woodman AUS

Il match deve ancora iniziare




Court 10 – Ore: 18:00
G. Sasson ISR vs R. Shaw CAN
Il match deve ancora iniziare

T. Egberink NED vs A. Hewett GBR

Il match deve ancora iniziare

K. Chasteau FRA vs A. Van Koot NED

Il match deve ancora iniziare

D. Caverzaschi ESP / T. Egberink NED vs G. Fernandez ARG / T. Oda JPN

Il match deve ancora iniziare

D. De Groot NED / Z. Zhu CHN vs Y. Kamiji JPN / K. Montjane RSA

Il match deve ancora iniziare



Court 11 – Ore: 18:00
N. Vink NED vs G. Slade GBR

Il match deve ancora iniziare

M. De la Puente ESP vs G. Reid GBR

Il match deve ancora iniziare

Y. Kamiji JPN vs D. De Groot NED

Il match deve ancora iniziare

A. Hewett GBR / G. Reid GBR vs S. Houdet FRA / T. Miki JPN

Il match deve ancora iniziare

J. Griffioen NED / L. Shuker GBR vs X. Li CHN / Z. Wang CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 12 – Ore: 18:00
M. Pohankova SVK vs M. Stojsavljevic GBR

Il match deve ancora iniziare

A. Vasilev BUL vs A. Johnson USA

Il match deve ancora iniziare

C. Esquiva Banuls ESP / N. Taraba Wallberg SWE vs A. Kovackova CZE / J. Kovackova CZE

Il match deve ancora iniziare

K. Yodpetch THA / R. Zhang CHN vs V. Barros BRA / T. Frodin USA

Il match deve ancora iniziare

E. Bennemann GER / S. Zhenikhova GER vs Y. Qu CHN / K. Sawashiro JPN

Il match deve ancora iniziare



Court 13 – Ore: 18:00
G. Lazarte ARG vs S. Schroder NED

Il match deve ancora iniziare

R. Spaargaren NED vs G. Fernandez ARG

Il match deve ancora iniziare

Z. Wang CHN vs A. Bernal COL

Il match deve ancora iniziare

A. Kaplan TUR / S. Schroder NED vs F. Cayulef CHI / G. Lazarte ARG

Il match deve ancora iniziare



Court 14 – Ore: 18:00
E. Gjerseth SWE vs L. Gryp BEL

Il match deve ancora iniziare

M. Taucher AUT vs R. Harris GBR

Il match deve ancora iniziare

L. Heald USA / E. Porges GER vs E. Gjerseth SWE / E. Tribley GBR

Il match deve ancora iniziare

R. Harris GBR / M. Taucher AUT vs L. De Gouveia GBR / R. Kawada JPN

Il match deve ancora iniziare




Court 15 – Ore: 18:00
S. Matsuoka JPN vs S. Czauz USA
Il match deve ancora iniziare

L. De Gouveia GBR vs A. Lantermann BEL

Il match deve ancora iniziare

L. Gryp BEL / V. Miranda BRA vs S. Czauz USA / S. Matsuoka JPN

Il match deve ancora iniziare

L. Calixto BRA / T. Majetic USA vs A. Lantermann BEL / M. Wong USA

Il match deve ancora iniziare

TAG: ,

4 commenti

Gaz (Guest) 04-09-2025 14:59

Avendo appurato che questa giornata di tennis non può fregare minimamente a nessuno sono sorpreso che livetennis posti questa pagina, bisogna lasciar cadere l’ipocrisia e trasformare oramai livetennis.it in Livesinner.it.

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Scaino 04-09-2025 14:37

Scritto da JOA20
Possibilità di finale a stelle e strisce abbastanza basse temo, forse Anisimova potrebbe tenere alta la bandiera ma Osaka sembra decisamente concentrata.

Con quel completino viola pieno di lustrini da bambolina copriteiera poi…

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 04-09-2025 14:26

Possibilità di finale a stelle e strisce abbastanza basse temo, forse Anisimova potrebbe tenere alta la bandiera ma Osaka sembra decisamente concentrata.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Taxi Driver 04-09-2025 14:18

È stato un bene che sia passato il canadese.
Contro l’australiano, il cannibale se lo pappava in 0.50 minuti con 3 ciambelle fumanti.
Almeno così ci sarà un po di partita per un oretta e mezzo.

 1
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Caronte