Us Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 12. Stanotte in programma le semifinali femminili (LIVE)
US Open 🇺🇸 – Semifinali, cemento – 🌦️
Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
A. Sabalenka vs J. Pegula
N. Osaka vs A. Anisimova
Louis Armstrong Stadium – Ore: 18:00
J. Stusek vs H. Klugman
L. Miguel vs O. Bonding
Y. Bhambri / M. Venus vs J. Salisbury / N. Skupski
R. Cash / J. Tracy vs M. Granollers / H. Zeballos
Court 7 – Ore: 18:00
L. Nilsson vs C. Esquiva Banuls
I. Ivanov vs M. Schoenhaus
J. Mackenzie / D. Mosejczuk vs R. Karki / J. Satterfield
Y. Alvarez / J. Secord vs N. McDonald / M. Schoenhaus
K. Hance / J. Kennedy vs M. Antonius / M. Farzam
Court 8 – Ore: 18:00
K. Efremova vs J. Vandromme
T. Derepasko vs Z. Nurlanuly
J. Vandromme / L. Vladson vs J. Pastikova / J. Stusek
G. Crivellaro / M. Mecarelli vs N. Johnston / B. Willwerth
Court 9 – Ore: 18:00
A. Lapthorne vs J. Woodman
T. Oda vs S. Lysov
Z. Zhu vs X. Li
G. Sasson / N. Vink vs G. Slade / J. Woodman
Court 10 – Ore: 18:00
G. Sasson vs R. Shaw
T. Egberink vs A. Hewett
K. Chasteau vs A. Van Koot
D. Caverzaschi / T. Egberink vs G. Fernandez / T. Oda
D. De Groot / Z. Zhu vs Y. Kamiji / K. Montjane
Court 11 – Ore: 18:00
N. Vink vs G. Slade
M. De la Puente vs G. Reid
Y. Kamiji vs D. De Groot
A. Hewett / G. Reid vs S. Houdet / T. Miki
J. Griffioen / L. Shuker vs X. Li / Z. Wang
Court 12 – Ore: 18:00
M. Pohankova vs M. Stojsavljevic
A. Vasilev vs A. Johnson
C. Esquiva Banuls / N. Taraba Wallberg vs A. Kovackova / J. Kovackova
K. Yodpetch / R. Zhang vs V. Barros / T. Frodin
E. Bennemann / S. Zhenikhova vs Y. Qu / K. Sawashiro
Court 13 – Ore: 18:00
G. Lazarte vs S. Schroder
R. Spaargaren vs G. Fernandez
Z. Wang vs A. Bernal
A. Kaplan / S. Schroder vs F. Cayulef / G. Lazarte
Court 14 – Ore: 18:00
E. Gjerseth vs L. Gryp
M. Taucher vs R. Harris
L. Heald / E. Porges vs E. Gjerseth / E. Tribley
R. Harris / M. Taucher vs L. De Gouveia / R. Kawada
Court 15 – Ore: 18:00
S. Matsuoka vs S. Czauz
L. De Gouveia vs A. Lantermann
L. Gryp / V. Miranda vs S. Czauz / S. Matsuoka
L. Calixto / T. Majetic vs A. Lantermann / M. Wong
TAG: Us Open, Us open 2025
4 commenti
Avendo appurato che questa giornata di tennis non può fregare minimamente a nessuno sono sorpreso che livetennis posti questa pagina, bisogna lasciar cadere l’ipocrisia e trasformare oramai livetennis.it in Livesinner.it.
Con quel completino viola pieno di lustrini da bambolina copriteiera poi…
Possibilità di finale a stelle e strisce abbastanza basse temo, forse Anisimova potrebbe tenere alta la bandiera ma Osaka sembra decisamente concentrata.
È stato un bene che sia passato il canadese.
Contro l’australiano, il cannibale se lo pappava in 0.50 minuti con 3 ciambelle fumanti.
Almeno così ci sarà un po di partita per un oretta e mezzo.