Us Open 2025 ATP, Copertina, WTA

Us Open: il programma di Venerdì 05 Settembre 2025. Jannik Sinner giocherà in sessione serale. Djokovic vs Alcaraz non prima delle 21 italiane

04/09/2025 08:40 3 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00
K. Siniakova CZE / T. Townsend USA vs G. Dabrowski CAN / E. Routliffe NZL
N. Djokovic SRB vs C. Alcaraz ESP (non prima ore 21:00)

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
J. Sinner ITA vs F. Auger-Aliassime CAN

TAG: , ,

3 commenti

tomasol 04-09-2025 10:01

Scritto da Gaz
E il programma di oggi dov’è?
Siamo qui tutti a tifare e aspettare Sinner,ma non solo, fate le cose come devono essere fatte,con la correttezza di chi deve fare un servizio.
Non facciamo campanilismo forzato,si scade nel cialtronaggio nostrano.

una delle peggiori piaghe italiane è il fatto che siamo tutti professorini

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 04-09-2025 09:51

E il programma di oggi dov’è?
Siamo qui tutti a tifare e aspettare Sinner,ma non solo, fate le cose come devono essere fatte,con la correttezza di chi deve fare un servizio.
Non facciamo campanilismo forzato,si scade nel cialtronaggio nostrano.

 2
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: tomasol
robi01 04-09-2025 09:51

Questa non me l’aspettavo! Alca Djoko alle 3 del pomeriggio (fuso americano)????? E perchè???

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!