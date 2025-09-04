US Open GS | Hard | $80412800 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Us Open: il programma di Venerdì 05 Settembre 2025. Jannik Sinner giocherà in sessione serale. Djokovic vs Alcaraz non prima delle 21 italiane
04/09/2025 08:40 3 commenti
Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00
K. Siniakova / T. Townsend vs G. Dabrowski / E. Routliffe
N. Djokovic vs C. Alcaraz (non prima ore 21:00)
Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
J. Sinner vs F. Auger-Aliassime
una delle peggiori piaghe italiane è il fatto che siamo tutti professorini
E il programma di oggi dov’è?
Siamo qui tutti a tifare e aspettare Sinner,ma non solo, fate le cose come devono essere fatte,con la correttezza di chi deve fare un servizio.
Non facciamo campanilismo forzato,si scade nel cialtronaggio nostrano.
Questa non me l’aspettavo! Alca Djoko alle 3 del pomeriggio (fuso americano)????? E perchè???