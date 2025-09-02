US Open, Musetti emozionato: “Il miglior tennis della mia vita. Spero in un derby con Sinner” (Video)

Lorenzo Musetti si gode una delle notti più belle della sua giovane carriera. Con la vittoria su Jaume Munar, l’azzurro ha centrato il suo primo quarto di finale allo US Open e il terzo complessivo in un Major, un traguardo che lo ha visibilmente emozionato al termine dell’incontro.

“Il mese scorso è stato difficile, ho perso tre partite dure nonostante molte chance – ha raccontato Musetti –. Il tennis è fatto di alti e bassi, ma sono orgoglioso di essere rimasto concentrato e ringrazio il mio team per il continuo supporto. Nel secondo set, vinto 6-0, credo di aver giocato forse il miglior tennis della mia vita”.

Tra i punti di svolta del suo percorso recente ci sono anche i miglioramenti al servizio: “Non stava funzionando benissimo e dovevo cambiare qualcosa, ma ora si vedono i progressi. La prima mi ha aiutato nei momenti importanti”.

Musetti ha poi voluto ringraziare il pubblico italiano: “Grazie a tutti per il sostegno, spero di affrontare Sinner ai quarti. Prima del match ero un po’ teso, ma la tensione mi ha spinto a giocare la mia miglior partita qui, anche perché rispettavo molto il mio avversario”.

Il pensiero dell’azzurro è già al possibile incrocio con Jannik Sinner, impegnato contro Alexander Bublik: “Bublik è un avversario duro per Jannik, ma credo che tutta l’Italia sogni il derby nei quarti”.

Infine, una riflessione sul ruolo dei tennisti italiani come nuova fonte d’ispirazione per i giovani: “Non mi sento ancora all’altezza delle leggende dello sport come i grandi calciatori che l’Italia ha amato, ma sono felice che oggi i bambini ci guardino e sognino di essere come noi”.