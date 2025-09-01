US Open 2025, ufficiale l’ordine di gioco di Martedì 02 Settembre 2025. Sorpresona! Novak Djokovic giocherà in piena notte italiana

Il 2 settembre l’US Open 2025 entra nella sua fase più calda con l’inizio dei quarti di finale, e il torneo ha già ufficializzato l’ordine di gioco sull’Arthur Ashe Stadium, il palcoscenico principale di Flushing Meadows.

La giornata si aprirà alle 11:30 ora locale (17:30 in Italia) con la sfida tra Jessica Pegula e Barbora Krejcikova, un incontro che promette equilibrio e grande qualità. A seguire, non prima delle 13:30 (19:30 italiane), toccherà a Carlos Alcaraz, che affronterà il ceco Jiri Lehecka in un match attesissimo, con lo spagnolo alla ricerca di una nuova semifinale Slam.

Il programma serale sarà altrettanto spettacolare. Alle 19:00 di New York (01:00 in Italia, nella notte tra martedì e mercoledì) scenderanno in campo la numero uno del mondo Aryna Sabalenka e la ceca Marketa Vondrousova.

A chiudere la giornata, attorno alle 21:00 ora locale (03:00 in Italia), sarà il big match tra Novak Djokovic e Taylor Fritz. Il serbo, a caccia del suo 25° titolo del Grande Slam, ritroverà lo statunitense che tenterà di ribaltare una tradizione finora negativa nei precedenti.

Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30

J. Pegula vs B. Krejcikova

J. Lehecka vs C. Alcaraz non prima 19:30

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

A. Sabalenka vs M. Vondrousova

N. Djokovic vs T. Fritz