US Open 2025, ufficiale l’ordine di gioco di Martedì 02 Settembre 2025. Sorpresona! Novak Djokovic giocherà in piena notte italiana

01/09/2025 21:50 3 commenti
Novak Djokovic classe 1987, n.7 del mondo - Foto Getty Images
Il 2 settembre l’US Open 2025 entra nella sua fase più calda con l’inizio dei quarti di finale, e il torneo ha già ufficializzato l’ordine di gioco sull’Arthur Ashe Stadium, il palcoscenico principale di Flushing Meadows.
La giornata si aprirà alle 11:30 ora locale (17:30 in Italia) con la sfida tra Jessica Pegula e Barbora Krejcikova, un incontro che promette equilibrio e grande qualità. A seguire, non prima delle 13:30 (19:30 italiane), toccherà a Carlos Alcaraz, che affronterà il ceco Jiri Lehecka in un match attesissimo, con lo spagnolo alla ricerca di una nuova semifinale Slam.

Il programma serale sarà altrettanto spettacolare. Alle 19:00 di New York (01:00 in Italia, nella notte tra martedì e mercoledì) scenderanno in campo la numero uno del mondo Aryna Sabalenka e la ceca Marketa Vondrousova.
A chiudere la giornata, attorno alle 21:00 ora locale (03:00 in Italia), sarà il big match tra Novak Djokovic e Taylor Fritz. Il serbo, a caccia del suo 25° titolo del Grande Slam, ritroverà lo statunitense che tenterà di ribaltare una tradizione finora negativa nei precedenti.

Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
J. Pegula USA vs B. Krejcikova CZE
J. Lehecka CZE vs C. Alcaraz ESP non prima 19:30

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
A. Sabalenka vs M. Vondrousova CZE
N. Djokovic SRB vs T. Fritz USA

Il Gran Maestro 01-09-2025 22:21

Per chi non avesse capito il titolo è ovviamente sarcastico, è soprattutto riferito alle dichiarazioni di Djokovic dove il serbo si era fatto scappare l’orario del match…

 3
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
dyoker 01-09-2025 22:15

Scritto da Pheanes
Ma quale sorpresona? Più utenti hanno scritto che sarebbe stata questa la partita serale. Cosa peraltro logica.

mi sa che il titolo voleva essere sarcastico ovvio 😉

 2
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Pheanes (Guest) 01-09-2025 22:04

Ma quale sorpresona? Più utenti hanno scritto che sarebbe stata questa la partita serale. Cosa peraltro logica.

 1
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!