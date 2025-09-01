US Open 2025, De Minaur ai quarti: “Orgoglioso di quello che sto facendo, ora voglio giocarmi le mie chance”. Auger-Aliassime torna nei quarti dopo tre anni (Video)

Alex de Minaur continua a crescere e a lasciare il segno sul cemento di New York. L’australiano, numero 8 del mondo, ha conquistato un posto nei quarti di finale degli US Open superando lo svizzero Leandro Riedi con un netto 6-3, 6-2, 6-1 in appena un’ora e 33 minuti.

Per il 26enne di Sydney si tratta del sesto quarto di finale in carriera a livello Slam – il terzo a Flushing Meadows – ma non è mai riuscito finora ad andare oltre questa soglia. Stavolta ci proverà contro il vincente della sfida tra Felix Auger-Aliassime e Andrey Rublev.

“Sono molto orgoglioso di quello che sto facendo – ha dichiarato de Minaur dopo la vittoria –. Questo è il livello a cui voglio giocare, competere per i grandi titoli. Mi sto mettendo nelle condizioni giuste e ora avrò un’altra grande opportunità nei quarti. Voglio scendere in campo e provarci fino in fondo”.

Riedi, numero 435 del ranking e reduce da due operazioni al ginocchio negli ultimi dodici mesi, aveva vissuto una settimana da sogno arrivando fino agli ottavi partendo dalle qualificazioni. Ma contro la solidità difensiva di de Minaur, il suo tennis esplosivo si è inceppato: 20 vincenti a fronte di 39 errori non forzati. “Sapevo che aveva colpi molto potenti e che stava vivendo una settimana speciale. Gli auguro il meglio, ma sono contento di essere passato”, ha aggiunto l’australiano.

De Minaur arriva così al traguardo con numeri sempre più importanti: 28 vittorie sul cemento nel 2025, più di chiunque altro sul circuito, arricchite dal titolo conquistato a Washington lo scorso mese. È inoltre il quarto tennista australiano nell’era Open a centrare almeno tre quarti di finale a New York, dopo Lleyton Hewitt (7), John Newcombe (5) e Ken Rosewall (3).

Con fiducia, continuità e la consueta grinta, il “Demon” si prepara a inseguire un traguardo che non ha mai raggiunto: la prima semifinale Slam della carriera.

Slam Us Open L. Riedi L. Riedi 3 2 1 A. de Minaur [8] A. de Minaur [8] 6 6 6 Vincitore: A. de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 L. Riedi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-4 → 1-5 L. Riedi 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-3 → 1-4 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 L. Riedi 0-15 df 0-30 0-40 1-1 → 1-2 A. de Minaur 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Riedi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 L. Riedi 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-5 → 1-5 L. Riedi 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-4 → 0-5 A. de Minaur 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 L. Riedi 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 0-2 → 0-3 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 L. Riedi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 L. Riedi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 A. de Minaur 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-4 → 2-5 L. Riedi 0-15 0-30 0-40 15-40 df 2-3 → 2-4 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 L. Riedi 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 1-2 → 1-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 1-2 L. Riedi 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1

Dopo tante delusioni e aspettative mancate, Félix Auger-Aliassime ritrova i quarti di finale in un torneo dello Slam: non accadeva dall’Australian Open 2022. Il canadese ha superato con autorità un insidioso Andrey Rublev con il punteggio di 7-5, 6-3, 6-3 in due ore e 17 minuti. Ora sfiderà l’australiano Alex de Minaur per un posto in semifinale agli US Open 2025.