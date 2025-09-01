Us Open 2025 ATP, Copertina, WTA

Us Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. In campo Lorenzo Musetti e poi Jannik Sinner nella notte (LIVE)

01/09/2025 13:29 19 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
US Open 🇺🇸 – 4° Turno, cemento – 🌤️

Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
F. Auger-Aliassime CAN vs A. Rublev
Il match deve ancora iniziare

N. Osaka JPN vs C. Gauff USA

Il match deve ancora iniziare

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
J. Sinner ITA vs A. Bublik KAZ

Il match deve ancora iniziare

A. Anisimova USA vs B. Haddad Maia BRA

Il match deve ancora iniziare



Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
L. Riedi SUI vs A. de Minaur AUS

Il match deve ancora iniziare

E. Alexandrova vs I. Swiatek POL

Il match deve ancora iniziare

L. Musetti ITA vs J. Munar ESP

Il match deve ancora iniziare

E. Alexandrova / S. Zhang CHN vs L. Fernandez CAN / V. Williams USA

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – Ore: 17:00
C. Williams USA / T. Winegar USA vs K. Krawietz GER / T. Puetz GER

Il match deve ancora iniziare

M. Kostyuk UKR vs K. Muchova CZE

Il match deve ancora iniziare

R. Cash USA / J. Tracy USA vs S. Bolelli ITA / A. Vavassori ITA

Il match deve ancora iniziare

K. Siniakova CZE / T. Townsend USA vs C. Osorio COL / Y. Yuan CHN

Il match deve ancora iniziare



Stadium 17 – Ore: 17:00
Y. Xu CHN / Z. Yang CHN vs T. Babos HUN / L. Stefani BRA

Il match deve ancora iniziare

S. Aoyama JPN / Y. Wang CHN vs M. Andreeva / D. Shnaider

Il match deve ancora iniziare

M. McDonald USA / E. Quinn USA vs M. Granollers ESP / H. Zeballos ARG

Il match deve ancora iniziare

F. Stollar HUN / F. Wu TPE vs S. Errani ITA / J. Paolini ITA

Il match deve ancora iniziare




Court 5 – Ore: 17:00
R. Karki USA vs Z. Sesko SLO
Il match deve ancora iniziare

J. Pareja USA vs N. Lagaev CAN

Il match deve ancora iniziare

C. Bucsa ESP / N. Melichar-Martinez USA vs G. Dabrowski CAN / E. Routliffe NZL

Il match deve ancora iniziare

R. Matos BRA / M. Melo BRA vs S. Doumbia FRA / F. Reboul FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – Ore: 17:00
K. Supova SVK vs W. Newman USA

Il match deve ancora iniziare

O. Bonding GBR vs Y. Alvarez PUR

Il match deve ancora iniziare

R. Cooling GBR vs C. Esquiva Banuls ESP

Il match deve ancora iniziare

P. Chabalgoity BRA / T. Konduri USA vs S. Haita ROU / L. Lagerbohm FIN

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – Ore: 17:00
E. Tupitsyna vs R. Goto JPN
Il match deve ancora iniziare

M. Dussault USA vs D. Pagani ARG

Il match deve ancora iniziare

L. Nilsson SWE vs A. Tu USA

Il match deve ancora iniziare

J. Vandromme BEL vs K. Yodpetch THA

Il match deve ancora iniziare

T. Batin ROU / J. Lien NOR vs J. Didoni Bonini BRA / D. Pagani ARG

Il match deve ancora iniziare



Court 7 – Ore: 17:00
G. Goode USA vs K. Chen TPE

Il match deve ancora iniziare

N. Tomizawa JPN vs A. Santamarta Roig ESP

Il match deve ancora iniziare

M. Burcescu ROU vs K. Penickova USA

Il match deve ancora iniziare

N. Bilozertsev UKR / Z. Sesko SLO vs N. Arseneault CAN / C. Hewitt AUS

Il match deve ancora iniziare

E. Combs USA / O. De Los Reyes USA vs K. Montoya USA / L. Virc SRB

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – Ore: 17:00
J. Stusek GER vs T. Wang USA

Il match deve ancora iniziare

S. Zhenikhova GER vs N. Lee USA

Il match deve ancora iniziare

R. Tabata JPN vs T. Chavez ESP

Il match deve ancora iniziare

D. Dilek TUR / B. Zeltina LAT vs A. Korpanec Davies GBR / E. Tupitsyna

Il match deve ancora iniziare

S. Majeed USA / L. Smith USA vs Y. Alvarez PUR / J. Secord USA

Il match deve ancora iniziare



Court 9 – Ore: 17:00
M. Stojsavljevic GBR vs S. Larraya Guidi ARG

Il match deve ancora iniziare

A. Wazny POL vs R. Cozad USA

Il match deve ancora iniziare

M. Mecarelli ITA vs O. Paldanius FIN

Il match deve ancora iniziare

B. Black GBR / A. Cvetkovic SRB vs S. Fajmonova CZE / K. Supova SVK

Il match deve ancora iniziare

K. Hance USA / J. Kennedy USA vs L. Hede SWE / H. Schoenmakers NED

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – Ore: 17:00
J. Kumstat CZE vs N. Arseneault CAN

Il match deve ancora iniziare

B. Willwerth USA vs H. Schoenmakers NED

Il match deve ancora iniziare

Y. Shao CHN vs R. Alame AUS

Il match deve ancora iniziare

R. Goto JPN / Y. Konstantinova BUL vs Z. Wei CHN / R. Yoshida JPN

Il match deve ancora iniziare

A. Johnson USA / M. Latak USA vs G. Crivellaro ITA / M. Mecarelli ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 11 – Ore: 17:00
J. Preston USA vs N. Leme Da Silva BRA

Il match deve ancora iniziare

Y. Bhambri IND / M. Venus NZL vs G. Escobar ECU / M. Reyes-Varela MEX

Il match deve ancora iniziare

A. Muhammad USA / D. Schuurs NED vs A. Danilina KAZ / A. Krunic SRB

Il match deve ancora iniziare

M. Gonzalez ARG / A. Molteni ARG vs C. Harper CAN / J. Rojer NED

Il match deve ancora iniziare

Y. Shao CHN / X. Sun CHN vs V. Barros BRA / T. Frodin USA

Il match deve ancora iniziare



Court 12 – Ore: 17:00
R. Santhosh USA vs Z. Nurlanuly KAZ

Il match deve ancora iniziare

F. Cabral POR / L. Miedler AUT vs A. Pavlasek CZE / J. Zielinski POL

Il match deve ancora iniziare

T. Machac CZE / M. Vocel CZE vs M. Arevalo ESA / M. Pavic CRO

Il match deve ancora iniziare

V. Kudermetova / E. Mertens BEL vs M. Kostyuk UKR / E. Ruse ROU

Il match deve ancora iniziare



Court 13 – Ore: 17:00
N. McDonald GER vs L. Miguel BRA

Il match deve ancora iniziare

J. Mackenzie GER vs T. Derepasko

Il match deve ancora iniziare

N. Johnston USA vs M. Schoenhaus GER

Il match deve ancora iniziare

S. Rybkin / M. Todoran ROU vs I. Ahmad USA / S. Caldwell USA

Il match deve ancora iniziare

M. Exsted USA / J. Kumstat CZE vs M. Antonius USA / M. Farzam USA

Il match deve ancora iniziare



Court 14 – Ore: 17:00
S. Rybkin vs S. Caldwell USA

Il match deve ancora iniziare

M. Exsted USA vs K. Bennani MAR

Il match deve ancora iniziare

E. Bennemann GER vs K. Sawashiro JPN

Il match deve ancora iniziare

N. Lee USA / W. Newman USA vs J. Pastikova CZE / J. Stusek GER

Il match deve ancora iniziare



Court 15 – Ore: 17:00
A. Kovackova CZE vs K. Efremova FRA

Il match deve ancora iniziare

Y. Qu CHN vs J. Kovackova CZE

Il match deve ancora iniziare

M. Pohankova SVK vs B. Payne USA

Il match deve ancora iniziare

K. Nguyen USA / M. Sohns USA vs A. Kovackova CZE / J. Kovackova CZE

Il match deve ancora iniziare

H. Klugman GBR / M. Pohankova SVK vs D. Mpetshi Perricard FRA / E. Zozaya Menendez ESP

Il match deve ancora iniziare

19 commenti.

Il mio personalissimo cartellino (Guest) 01-09-2025 15:46

Munar è ostico. A vederlo, mi è sempre sembrato il giocatore più scarso del circuito, oltre che uno dei meno simpatici. Ma invece è ostico. Non sarà facile. Tra l’altro, Musetti ci ha sempre perso, fatta eccezione per una partita su erba. Speriamo bene, mi dispiacerebbe se si fermasse proprio contro Munar.

Sarra_cino85 01-09-2025 15:45

Scritto da Pazko
Chi può spiegarmi perché in qualsiasi torneo Alcaraz abbia sempre un giorno in più di riposo rispetto a Sinner (gioca gli ottavi con Bublik stanotte dall’una mentre Alcaraz gioca già i quarti domani mattina. Così, mentre Alcaraz si riposa, Sinner ,se vince, dovrà giocare i quarti il giorno dopo ed avrà un giorno in meno di riposo per le semifinali. Mi sembra assurdo, Sinner e il n. 1 ed ha vinto l’anno scorso. Lo stesso è successo a Wimbledon, con la scusa che Alcaraz aveva vinto l’anno precedente. Non capisco il sistema. Se qualcuno mi spiega, lo ringrazio.

A Wimbledon era il contrario perché Alcaraz ha inagurato il torneo la prima giornata.

Non è sempre così, cmq le semifinali si giocheranno lo stesso giorno.

Sarra_cino85 01-09-2025 15:45

Scritto da Pazko
Chi può spiegarmi perché in qualsiasi torneo Alcaraz abbia sempre un giorno in più di riposo rispetto a Sinner (gioca gli ottavi con Bublik stanotte dall’una mentre Alcaraz gioca già i quarti domani mattina. Così, mentre Alcaraz si riposa, Sinner ,se vince, dovrà giocare i quarti il giorno dopo ed avrà un giorno in meno di riposo per le semifinali. Mi sembra assurdo, Sinner e il n. 1 ed ha vinto l’anno scorso. Lo stesso è successo a Wimbledon, con la scusa che Alcaraz aveva vinto l’anno precedente. Non capisco il sistema. Se qualcuno mi spiega, lo ringrazio.

A Wimbledon era il contrario perché Alcaraz ha inagurato il torneo la prima giornata.

Non è sempre così, cmq le semifinali si giocheranno lo stesso giorno.

Pazko (Guest) 01-09-2025 15:32

Chi può spiegarmi perché in qualsiasi torneo Alcaraz abbia sempre un giorno in più di riposo rispetto a Sinner (gioca gli ottavi con Bublik stanotte dall’una mentre Alcaraz gioca già i quarti domani mattina. Così, mentre Alcaraz si riposa, Sinner ,se vince, dovrà giocare i quarti il giorno dopo ed avrà un giorno in meno di riposo per le semifinali. Mi sembra assurdo, Sinner e il n. 1 ed ha vinto l’anno scorso. Lo stesso è successo a Wimbledon, con la scusa che Alcaraz aveva vinto l’anno precedente. Non capisco il sistema. Se qualcuno mi spiega, lo ringrazio.

Giampi (Guest) 01-09-2025 15:31

Scritto da MarcoP

Scritto da Mauro N
Certo che se sto ragazzo becca Shapovalov che fa il Shapovalov e il Bublik che fa il Bublik se ne è scelto di sfide belle toste eh!? E questo doveva essere il tabellone comodo…meno male

Se varie tds nella parte bassa si fanno eliminare o si infortunano, che ci vuoi fare?
Dopo il sorteggio il tabellone per Alcaraz non sembrava così in discesa.

I tabelloni, per parafrasare i siti meteo, sono quelli che dovrebbero prevedere gli incontri che si “sarebbero dovuti giocare”. Poi, come il tempo, trovi la realtà non le previsioni…

Giampi (Guest) 01-09-2025 15:21

Scritto da Mauro N
Bublik ha proprio tutto, ma tutto quello che serve per impensierire Jannik…Potenza, estro, precisione, servizio, tecnica…serve l‘alieno Sinner oggi senza esperimenti.
Per Musetti Munar preoccupa anche perché é un pittbull che non molla la presa nemmeno se gli apri la bocca con un piede di porco, e questo per il nostro sensibile artista potrebbe rappresentare un problema…ma vediamo, finora ho visto il miglior Musetti su cemento di sempre e se fa il suo…

“Temo i greci anche quando portano doni” ma se guardiamo ai numeri Bublik, sulla carta, sembra meno insidioso di Shapovalov. Al servizio, bene sulla prima (ma con tanti doppi falli, il secondo dopo Shapovalov nelle 52 settimane) ma soffre con la seconda infatti è intorno al 48% nel 2025. In risposta poi molto modesto con il 34.5% dei punti e poche opportunità di generare palle break. In generale, per quanto possa sembrare strano, l’hard è la superficie dove performa meno bene. Insomma, Shapovalov in tutte le statistiche è, anche nettamente, superiore a Bublik.. poi le partite iniziano sullo 0-0 e Bublik è certamente in un momento di forma però i numeri dicono questo…

MarcoP 01-09-2025 15:14

Scritto da Mauro N
Certo che se sto ragazzo becca Shapovalov che fa il Shapovalov e il Bublik che fa il Bublik se ne è scelto di sfide belle toste eh!? E questo doveva essere il tabellone comodo…meno male

Se varie tds nella parte bassa si fanno eliminare o si infortunano, che ci vuoi fare?
Dopo il sorteggio il tabellone per Alcaraz non sembrava così in discesa.

Silvy__89 (Guest) 01-09-2025 15:09

Jannik il brivido ce lo ha già fatto provare con Shapo, non facciamo più scherzi, gradirei un 3-0 possibilmente, grazie.

Mauro N (Guest) 01-09-2025 15:02

Bublik ha proprio tutto, ma tutto quello che serve per impensierire Jannik…Potenza, estro, precisione, servizio, tecnica…serve l‘alieno Sinner oggi senza esperimenti.
Per Musetti Munar preoccupa anche perché é un pittbull che non molla la presa nemmeno se gli apri la bocca con un piede di porco, e questo per il nostro sensibile artista potrebbe rappresentare un problema…ma vediamo, finora ho visto il miglior Musetti su cemento di sempre e se fa il suo…

Mauro N (Guest) 01-09-2025 14:59

Certo che se sto ragazzo becca Shapovalov che fa il Shapovalov e il Bublik che fa il Bublik se ne è scelto di sfide belle toste eh!? E questo doveva essere il tabellone comodo…meno male

mattia saracino 01-09-2025 14:36

Vasami e basile perchè non ci sono allo us open juniores?.

Givaldo Barbosa (Guest) 01-09-2025 14:32

Dai Riedi, fai pure un favorino a Musetti in funzione Torino, visto che è con l’australiano che il nostro se la giocherà.

Kenobi 01-09-2025 14:29

Il percorso di Musetti ; sbeffeggiato per anni perché non adatto su duro , dopo un finale di stagione dove mise in difficoltà Draper , dominò Zverev e (Fritz su erba) sulle loro superfici preferite , oggi gioca da favorito gli ottavi slam in USO in una condizione fisico atletica soverchiante sulla maggior parte degli avversari.

Se su Jannik possiamo dire che è il più forte tennista del circuito , Musetti è l’atleta per eccellenza dal bacino in giù.
Un consiglio : non guardate il braccio quando colpisce la pallina ma soffermatevi ogni tanto su gambe e piedi.

mattia saracino 01-09-2025 14:27

Il campionato atp e anche juniores è quasi finito… Geky datti una sveglia ⏰️.!?!?!?!?!?.

mattia saracino 01-09-2025 14:25

Geky sara si è addormentata nel bosco . Qualcuno ha notizie ?.

mattia saracino 01-09-2025 14:21

Forza N. Leme Da Silva .

mattia saracino 01-09-2025 14:20

Scritto da Barabba
Jannik, col tuo serve&volley fai faville. Vola.

Forza sinner.

Barabba (Guest) 01-09-2025 14:08

Jannik, col tuo serve&volley fai faville. Vola.

marcauro 01-09-2025 13:59

Avanti Jannik…ho già tante amarezze nella vita… fammi sognare almeno tu…

