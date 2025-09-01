Us Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. In campo Lorenzo Musetti e poi Jannik Sinner nella notte (LIVE)
US Open 🇺🇸 – 4° Turno, cemento – 🌤️
Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
F. Auger-Aliassime vs A. Rublev
N. Osaka vs C. Gauff
Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
J. Sinner vs A. Bublik
A. Anisimova vs B. Haddad Maia
Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
L. Riedi vs A. de Minaur
E. Alexandrova vs I. Swiatek
L. Musetti vs J. Munar
E. Alexandrova / S. Zhang vs L. Fernandez / V. Williams
Grandstand – Ore: 17:00
C. Williams / T. Winegar vs K. Krawietz / T. Puetz
M. Kostyuk vs K. Muchova
R. Cash / J. Tracy vs S. Bolelli / A. Vavassori
K. Siniakova / T. Townsend vs C. Osorio / Y. Yuan
Stadium 17 – Ore: 17:00
Y. Xu / Z. Yang vs T. Babos / L. Stefani
S. Aoyama / Y. Wang vs M. Andreeva / D. Shnaider
M. McDonald / E. Quinn vs M. Granollers / H. Zeballos
F. Stollar / F. Wu vs S. Errani / J. Paolini
Court 5 – Ore: 17:00
R. Karki vs Z. Sesko
J. Pareja vs N. Lagaev
C. Bucsa / N. Melichar-Martinez vs G. Dabrowski / E. Routliffe
R. Matos / M. Melo vs S. Doumbia / F. Reboul
Court 4 – Ore: 17:00
K. Supova vs W. Newman
O. Bonding vs Y. Alvarez
R. Cooling vs C. Esquiva Banuls
P. Chabalgoity / T. Konduri vs S. Haita / L. Lagerbohm
Court 6 – Ore: 17:00
E. Tupitsyna vs R. Goto
M. Dussault vs D. Pagani
L. Nilsson vs A. Tu
J. Vandromme vs K. Yodpetch
T. Batin / J. Lien vs J. Didoni Bonini / D. Pagani
Court 7 – Ore: 17:00
G. Goode vs K. Chen
N. Tomizawa vs A. Santamarta Roig
M. Burcescu vs K. Penickova
N. Bilozertsev / Z. Sesko vs N. Arseneault / C. Hewitt
E. Combs / O. De Los Reyes vs K. Montoya / L. Virc
Court 8 – Ore: 17:00
J. Stusek vs T. Wang
S. Zhenikhova vs N. Lee
R. Tabata vs T. Chavez
D. Dilek / B. Zeltina vs A. Korpanec Davies / E. Tupitsyna
S. Majeed / L. Smith vs Y. Alvarez / J. Secord
Court 9 – Ore: 17:00
M. Stojsavljevic vs S. Larraya Guidi
A. Wazny vs R. Cozad
M. Mecarelli vs O. Paldanius
B. Black / A. Cvetkovic vs S. Fajmonova / K. Supova
K. Hance / J. Kennedy vs L. Hede / H. Schoenmakers
Court 10 – Ore: 17:00
J. Kumstat vs N. Arseneault
B. Willwerth vs H. Schoenmakers
Y. Shao vs R. Alame
R. Goto / Y. Konstantinova vs Z. Wei / R. Yoshida
A. Johnson / M. Latak vs G. Crivellaro / M. Mecarelli
Court 11 – Ore: 17:00
J. Preston vs N. Leme Da Silva
Y. Bhambri / M. Venus vs G. Escobar / M. Reyes-Varela
A. Muhammad / D. Schuurs vs A. Danilina / A. Krunic
M. Gonzalez / A. Molteni vs C. Harper / J. Rojer
Y. Shao / X. Sun vs V. Barros / T. Frodin
Court 12 – Ore: 17:00
R. Santhosh vs Z. Nurlanuly
F. Cabral / L. Miedler vs A. Pavlasek / J. Zielinski
T. Machac / M. Vocel vs M. Arevalo / M. Pavic
V. Kudermetova / E. Mertens vs M. Kostyuk / E. Ruse
Court 13 – Ore: 17:00
N. McDonald vs L. Miguel
J. Mackenzie vs T. Derepasko
N. Johnston vs M. Schoenhaus
S. Rybkin / M. Todoran vs I. Ahmad / S. Caldwell
M. Exsted / J. Kumstat vs M. Antonius / M. Farzam
Court 14 – Ore: 17:00
S. Rybkin vs S. Caldwell
M. Exsted vs K. Bennani
E. Bennemann vs K. Sawashiro
N. Lee / W. Newman vs J. Pastikova / J. Stusek
Court 15 – Ore: 17:00
A. Kovackova vs K. Efremova
Y. Qu vs J. Kovackova
M. Pohankova vs B. Payne
K. Nguyen / M. Sohns vs A. Kovackova / J. Kovackova
H. Klugman / M. Pohankova vs D. Mpetshi Perricard / E. Zozaya Menendez
Munar è ostico. A vederlo, mi è sempre sembrato il giocatore più scarso del circuito, oltre che uno dei meno simpatici. Ma invece è ostico. Non sarà facile. Tra l’altro, Musetti ci ha sempre perso, fatta eccezione per una partita su erba. Speriamo bene, mi dispiacerebbe se si fermasse proprio contro Munar.
A Wimbledon era il contrario perché Alcaraz ha inagurato il torneo la prima giornata.
Non è sempre così, cmq le semifinali si giocheranno lo stesso giorno.
Chi può spiegarmi perché in qualsiasi torneo Alcaraz abbia sempre un giorno in più di riposo rispetto a Sinner (gioca gli ottavi con Bublik stanotte dall’una mentre Alcaraz gioca già i quarti domani mattina. Così, mentre Alcaraz si riposa, Sinner ,se vince, dovrà giocare i quarti il giorno dopo ed avrà un giorno in meno di riposo per le semifinali. Mi sembra assurdo, Sinner e il n. 1 ed ha vinto l’anno scorso. Lo stesso è successo a Wimbledon, con la scusa che Alcaraz aveva vinto l’anno precedente. Non capisco il sistema. Se qualcuno mi spiega, lo ringrazio.
I tabelloni, per parafrasare i siti meteo, sono quelli che dovrebbero prevedere gli incontri che si “sarebbero dovuti giocare”. Poi, come il tempo, trovi la realtà non le previsioni…
“Temo i greci anche quando portano doni” ma se guardiamo ai numeri Bublik, sulla carta, sembra meno insidioso di Shapovalov. Al servizio, bene sulla prima (ma con tanti doppi falli, il secondo dopo Shapovalov nelle 52 settimane) ma soffre con la seconda infatti è intorno al 48% nel 2025. In risposta poi molto modesto con il 34.5% dei punti e poche opportunità di generare palle break. In generale, per quanto possa sembrare strano, l’hard è la superficie dove performa meno bene. Insomma, Shapovalov in tutte le statistiche è, anche nettamente, superiore a Bublik.. poi le partite iniziano sullo 0-0 e Bublik è certamente in un momento di forma però i numeri dicono questo…
Se varie tds nella parte bassa si fanno eliminare o si infortunano, che ci vuoi fare?
Dopo il sorteggio il tabellone per Alcaraz non sembrava così in discesa.
Jannik il brivido ce lo ha già fatto provare con Shapo, non facciamo più scherzi, gradirei un 3-0 possibilmente, grazie.
Bublik ha proprio tutto, ma tutto quello che serve per impensierire Jannik…Potenza, estro, precisione, servizio, tecnica…serve l‘alieno Sinner oggi senza esperimenti.
Per Musetti Munar preoccupa anche perché é un pittbull che non molla la presa nemmeno se gli apri la bocca con un piede di porco, e questo per il nostro sensibile artista potrebbe rappresentare un problema…ma vediamo, finora ho visto il miglior Musetti su cemento di sempre e se fa il suo…
Certo che se sto ragazzo becca Shapovalov che fa il Shapovalov e il Bublik che fa il Bublik se ne è scelto di sfide belle toste eh!? E questo doveva essere il tabellone comodo…meno male
Vasami e basile perchè non ci sono allo us open juniores?.
Dai Riedi, fai pure un favorino a Musetti in funzione Torino, visto che è con l’australiano che il nostro se la giocherà.
Il percorso di Musetti ; sbeffeggiato per anni perché non adatto su duro , dopo un finale di stagione dove mise in difficoltà Draper , dominò Zverev e (Fritz su erba) sulle loro superfici preferite , oggi gioca da favorito gli ottavi slam in USO in una condizione fisico atletica soverchiante sulla maggior parte degli avversari.
Se su Jannik possiamo dire che è il più forte tennista del circuito , Musetti è l’atleta per eccellenza dal bacino in giù.
Un consiglio : non guardate il braccio quando colpisce la pallina ma soffermatevi ogni tanto su gambe e piedi.
Il campionato atp e anche juniores è quasi finito… Geky datti una sveglia ⏰️.!?!?!?!?!?.
Geky sara si è addormentata nel bosco . Qualcuno ha notizie ?.
Forza N. Leme Da Silva .
Forza sinner.
Jannik, col tuo serve&volley fai faville. Vola.
Avanti Jannik…ho già tante amarezze nella vita… fammi sognare almeno tu…