Musetti show a US Open! Domina Munar con una prestazione sontuosa. Aspetta Sinner o Bublik nei quarti di finale

Super prestazione di Lorenzo Musetti che batte in tre set 6-3 6-0 6-1 Jaume Munar e si qualifica per la prima volta per i quarti di finale agli US Open. Lorenzo ha dominato l’incontro giocando un tennis solido, schiacciando lo spagnolo da fondo, giocando palle lunghe senza dare mai due volte lo stesso colpo. Back di rovescio, top di dritto, accelerazione con il rovescio coperto, disegnando il campo e mettendo alle corde Munar. Il gioco è sempre stato nelle mani di Lorenzo. Sempre avanti nel punteggio il numero 10 del mondo ha messo a segno 27 vincenti, quasi quattro volte quelli dell’avversario. Non c’è stata partita superiorità netta schiacciante. Musetti diventa il quarto giocatore italiano della storia a raggiungere i quarti a New York dopo Corrado Barazzutti, Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Oggi era importante restare concentrato e Musetti ha giocato un tennis incredibile.

Era una di quelle partite da prendere con la giusta attenzione: incontro insidioso, quasi un passaggio obbligato, contro un avversario che non regala nulla. Dall’altra parte della rete c’era Jaume Munar, 28 anni, attuale numero 44 del ranking e nel pieno del suo best career. Cresciuto alla scuola di Rafael Nadal, lo spagnolo è un lottatore nato, un giocatore solido che costruisce il punto con pazienza e grande applicazione tattica. Non ha titoli ATP in bacheca, ma ha raccolto successi a livello Challenger e negli ultimi mesi ha saputo migliorarsi anche sul cemento, come confermato dagli ottavi raggiunti quest’anno agli US Open.

Il bilancio dei precedenti parlava in suo favore (2-1), con successi a Santiago e a Hong Kong, entrambi in due set, e la sola vittoria di Lorenzo Musetti arrivata sull’erba di Wimbledon. Una sfida quindi più complicata di quanto il ranking potesse suggerire. Ma sul campo la differenza di talento è emersa con chiarezza. Musetti ha imposto da subito il suo tennis elegante e incisivo, fatto di variazioni e accelerazioni imprendibili per lo spagnolo. Dopo un inizio di assestamento, Lorenzo ha strappato il servizio a Munar nel terzo game, confermando poi con autorità. Il break decisivo è arrivato nuovamente nel nono gioco, chiuso con personalità e qualità.

Il primo set si è archiviato sul 6-3 Musetti, in poco più di mezz’ora, con il carrarino capace di far valere la sua classe e le sue soluzioni tecniche, nettamente superiori alla solidità dello spagnolo. Musetti travolge Munar nel secondo: un “bagel” da top-10. Se nel primo set Lorenzo Musetti aveva imposto il suo talento con classe e varietà, nel secondo ha letteralmente travolto Jaume Munar, lasciandogli appena le briciole. È stata una dimostrazione di forza, di qualità e di continuità: un parziale perfetto, chiuso 6-0, che racconta la netta differenza tra i due tennisti. Lo spagnolo ha provato a restare in scia, ma è stato sovrastato dalla lucidità e dall’intensità dell’azzurro. Lorenzo ha trovato soluzioni in ogni fase di gioco: servizio incisivo, rovesci vincenti, variazioni di ritmo che hanno mandato fuori giri Munar. Dal 4-3 del primo set, Musetti ha infilato otto giochi consecutivi, trasformando la sfida in un dominio assoluto. Dopo un secondo parziale a senso unico, Lorenzo Musetti non ha concesso scampo neppure nel terzo, chiudendo la pratica con un netto 6-1. È stato il set che ha certificato la sua superiorità tecnica e mentale: anche nei pochi momenti di difficoltà, Lorenzo ha saputo trovare la soluzione con coraggio e qualità. L’unica vera occasione per Munar è arrivata nel terzo gioco, quando lo spagnolo si è procurato tre palle break consecutive. Musetti, però, ha reagito da top-10: servizio vincente, ace, coraggio nei momenti chiave e game portato a casa con autorità. Da lì in avanti il match ha preso una direzione chiara. Lorenzo ha trovato il break nel quarto game grazie a un recupero spettacolare su una palla corta, confermando poi nel game successivo con carattere. Lo spagnolo, provato anche fisicamente, non è più riuscito a reggere lo scambio da fondo, incassando un secondo break sul 5-1. Poco dopo, con un ace e un servizio vincente, Musetti ha chiuso il match in maniera impeccabile.

Il 6-3 6-0 6-1 finale fotografa alla perfezione una partita dominata in lungo e in largo dal carrarino, che conferma così la propria crescita sul cemento e lancia segnali importanti in vista della prossima sfida.

“Sapevo che oggi sarebbe stata dura ma sono molto emozionato, ho passato un mese duro ero preoccupato per il mio gioco, avevo perso tante partite, ma il tennis è così. Sono soddisfatto per quello che ho fatto oggi. Performance solida ho giocato un dei miei migliori tennis della vita. Non sbagliavo mai. Ho cambiato il servizio perché c’era bisogno di semplificare la meccanica. Si può sempre migliorare, ma sono felice. Oggi non ho passato molto tempo in campo, sono contento di sembrare tranquillo, ma ci alleniamo tanto per essere pronti fisicamente” dichiara Lorenzo che poi saluta in italiano i tanti tifosi presenti. Per Lorenzo il vincitore dell’ottavo che vede di fronte Jannik Sinner e Alexander Bublik. Aspettiamo tutti l’inedito derby azzurro per la semifinale degli US Open.

La cronaca

1.set – Inizia a servire Munar che tiene la battuta a zero complici anche due errori di dritto di Lorenzo. Bene con il dritto Musetti 30-15. Ace. Servizio e dritto, buon gioco di Lorenzo 1-1. Lungo scambio, Musetti apre il campo e va a segno con il rovescio 0-15. Dritto in rete 15 pari. Munar spara fuori il dritto 15-40. Doppio fallo 15-40 due palle break. Ancora un dritto fuori per Munar 1-2. Esce il dritto di Lorenzo 0-15. Munar non regge lo scambio 15 pari. A rete Munar, l’azzurro arriva sulla volée e lo passa 30-15. Cambio di ritmo di Musetti, incrociato vincente 40-15. Fuori il dritto Munar si fa sotto 40-30. Ace break confermato 3-1. Due errori di Musetti 30-0. Tiene il servizio Munar 2-3. Terzo ace per Musetti. Si scambia da fondo, Musetti accelera con il rovescio 30-0. Gioco a zero 4-2. Si scambia molto. Lo spagnolo resta lontano dal campo ed arriva in ritardo sulle accelerazioni di Musetti. Musetti gioca profondo e gestisce bene le rotazioni che mettono in difficoltà lo spagnolo. Munar tiene il servizio a zero e resta attaccato 3-4. Doppio fallo Musetti che rimedia con il quarto ace 15 pari. Cerca la rete Munar, passante vincente di Lorenzo 40-15. Sbaglia di rovescio Munar 5-4. E’ evidente la differenza tecnica con le variazioni che Musetti sa gestire di fronte al tennis monotono dello spagnolo. Errore di rovescio di Munar 0-15. Doppio fallo 0-30. Scappa via il lungolinea di rovescio di Musetti 15-30. Prima vincente 30 pari. In difficoltà con il dritto lo spagnolo 30-40 set point. Musetti troppo superiore nello scambio, lo spagnolo sbaglia 6-3.

Punti salienti

3° gioco Munar doppio fallo, dritto fuori e break Musetti 2-1.

4° gioco Musetti conferma il break con un ace 3-1.

9° gioco Doppio fallo Munar, Musetti alza il livello del palleggio set-point e primo set per Lorenzo 6-3.

2. set – Musetti continua con il suo tennis concreto, un solo quindici per Munar 1-0. Doppio fallo 0.15, Due errori di Munar tra cui una facile volée 0-40 tre palle break. Rovescio non forzato in rete di Lorenzo 15-40. Scambio durissimo, Musetti comanda il gioco ed ogni colpo ha un effetto diverso, Munar non ce la fa più rovescio fuori. Break 0-2. Perfetto da fondo Lorenzo, Munar non ha soluzioni contro il tennis dell’azzurro 40-0. Errore di dritto di Lorenzo, che comunque chiude il gioco con un vincente, Break confermato 3-0. Lorenzo continua con un livello di tennis da top-10. Senza soluzioni lo spagnolo che cerca di destabilizzare Lorenzo che tiene lo scambio con autorità 15-40 due palle break. Altro scambio pesante, Lorenzo comanda e fa il doppio break 0-4. Si gioca silo sul servizio dello spagnolo. Musetti domina con il rovescio, qualità altissima 40-0. Ace 5-0, Dal 4-3 del primo set sono setti i giochi consecutivi per Lorenzo. E’ quasi un ko. Arriva ancora un doppio fallo e due set-point per Lorenzo. Dritto vincente e secondo set 6-0 per Musetti.

Punti salienti

2° gioco, doppio fallo di Munar, apre la porta al break 2-0.

4° gioco Musetti domina da fondo tennis di alta qualità, doppio break 4-0.

6° gioco Musetti da spettacolo, Munar sente la tensione (doppio fallo) secondo set per l’azzurro 6-0.

3. set – Inizia con Musetti al servizio. Un vincente di Munar, 0-15. Musetti riprende subito il comando del gioco. Munar non riesce a tenere il ritmo del palleggio, il toscano gioca una palla troppo veloce 1-0. Interrompe il digiuno Jaume Munar 1-1. Rialza la testa Munar che spinge da fondo e costringe Lorenzo all’errore 0-30. Doppio fallo del numero 10 del mondo 0-40, tre palle break le prime del match per Munar. Prima vincente 15-40. Spinge Musetti annullata la seconda 30-40. Musetti muove la palla di dritto, Munar difende, ma finisce la benzina, Parità. Doppio fallo il secondo del gioco ancora palla break. Servizio vincente parità. Ace e un servizio vincente 2-1. Rovescio vincente per Lorenzo 0-15. Attacca Munar 15 pari. Errore di Munar 15-30. Lo spagnolo gioca meglio che nelle prime due frazioni. Musetti mette fuori il rovescio 30 pari. Brutto errore di dritto dello spagnolo 30-40, Palla break. Palla corta di Munar, Musetti atleticamente fortissimo arriva e controlla. Break. 3-1. Due prime Musetti disegna il campo 30-0. Accelerazione vincente di Munar 30-15. Scappa il dritto a Lorenzo 30 pari. Seconda di Lorenzo Munar attacca di dritto parità. Prima vincete, vantaggio Musetti. Doppio fallo, parità. Scambio difficile Musetti mette Munar fuori dal campo, Lorenzo conferma il break 4-1. Getta la spugna Munar che tossisce vistosamente ala fine di ogni scambio. Ricamo a rete di Musetti 15-40 due palle break. Nel basso della rete il dritto dello spagnolo, secondo break 5-1. Parte bene Lorenzo 15-0. Arriva l’ace il settimo che porta Loreno a match-point. Servizio vincente. Musetti chiude 6-1.

Punti salienti

3° gioco, Musetti due doppi falli, annulla 4 palle break e si salva con un ace 2-1

4° gioco Musetti recupera e controlla una palla corta dello spagnolo break 3-1

5° gioco Musetti fatica, ma conferma il break 4-1.

6° gioco, Musetti domina da fondo Munar non regge lo scambio, doppio break 5-1.

Enrico Milani

Musetti – Munar

