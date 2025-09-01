US Open, Djokovic verso i quarti: “Onorato di essere accostato a Connors. Il 25° Slam? Un sogno, ma penso partita dopo partita”. Alcaraz ai quarti: “Con Lehecka soffro sempre, sarà una battaglia” (Video)

La leggenda di Novak Djokovic continua a crescere. A 38 anni, il campione serbo è riuscito ancora una volta a raggiungere i quarti di finale in tutti e quattro i tornei dello Slam nella stessa stagione. A New York, il suo prossimo ostacolo sarà l’americano Taylor Fritz, avversario contro cui vanta un eloquente 10-0 nei precedenti.

In conferenza stampa, Djokovic ha offerto come sempre riflessioni profonde, toccando temi che vanno ben oltre la partita imminente.

Il ricordo di Jimmy Connors

“Ricordo vagamente le semifinali di Connors a 39 anni, ero molto giovane, ma poi negli anni successivi ne sentii parlare come di una delle imprese più storiche del nostro sport”, ha raccontato. “Essere accostato a lui è un grande onore: Connors è stato un’icona, soprattutto qui agli US Open, dove sapeva infiammare il pubblico come nessun altro”.

Una curiosità su Federer e Nadal

Alla domanda su cosa chiederebbe ai suoi due storici rivali, Djokovic ha sorriso: “Fare tante domande! Come hanno affrontato le partite contro di me, cosa pensavano servisse per battermi, come si preparavano mentalmente. Mi piacerebbe capire come funzionava la loro mente in quei momenti. Sarebbe incredibile”.

L’analisi su Fritz

Guardando al suo prossimo avversario, Nole non si è nascosto: “Mi aspetto sempre qualcosa di diverso da chi non mi ha mai battuto. Fritz ha due armi eccezionali, il servizio e il diritto, e negli anni è migliorato molto nella mobilità e nel rovescio. Per la sua stazza si muove davvero bene, credo sia sottovalutato. Abbiamo giocato qui tempo fa ed è stato un match duro. Questa volta sarà una sessione notturna, condizioni diverse. Vedremo, ma so cosa devo fare”.

Il sogno del 25° Slam

Il serbo non si è sottratto a parlare della possibilità di allungare ulteriormente il suo record di titoli: “Il 25° Slam sarebbe forse il più grande traguardo della mia carriera, ma è ancora lontano. Ho imparato a prendere tutto partita per partita. Certo, sogno di vincerne un altro, e farlo qui sarebbe speciale: il mio ultimo Slam è arrivato proprio a New York due anni fa, chiudere il cerchio sarebbe incredibile”.

Il peso del primo Major

Infine, Djokovic ha riflettuto sul significato del primo Slam, ricordando la vittoria a Melbourne 2008: “Quando insegui il primo titolo hai tanta energia, è il sogno di ogni giovane. Io ho avuto la fortuna di riuscirci presto. Ma più aspetti, più il peso cresce: vediamo giocatori come Zverev che hanno vissuto tante finali senza vincere, e la pressione diventa enorme. Per Fritz il sogno è qui, ha già fatto finale l’anno scorso, quindi ha il potenziale per riuscirci. Spero solo non quest’anno”.

Con queste parole, Djokovic si prepara al suo ennesimo grande appuntamento, a tre passi da quello che potrebbe diventare un traguardo storico: il 25° titolo Slam della sua carriera.

Carlos Alcaraz continua la sua corsa travolgente agli US Open. Il murciano si è qualificato ai quarti di finale dopo aver superato in tre set Arthur Rinderknech, imponendo il proprio ritmo al servizio e soprattutto alla risposta, dove ha fatto la differenza contro un avversario ostico. Lo spagnolo non ha ancora ceduto un set nel torneo e si candida sempre di più come uno dei grandi favoriti al titolo, già conquistato nel 2023.

Il cammino di Alcaraz a New York è stato fin qui impeccabile: vittoria all’esordio su Reilly Opelka, appena quattro giochi lasciati a Mattia Bellucci, solo sei persi contro Luciano Darderi e infine un’altra prestazione autoritaria contro Rinderknech. Ora lo attende un quarto di finale di grande intensità contro il ceco Jiri Lehecka, che lo ha già battuto quest’anno a Doha. Alcaraz, però, ha avuto la meglio nelle altre due sfide del 2023 e del 2025, entrambe sull’erba di Queen’s, l’ultima delle quali in finale.

In conferenza stampa, il numero due del mondo ha riconosciuto la difficoltà della prossima sfida: “Jiri è davvero duro. Ha uno stile simile a quello di Rinderknech, ma più solido e con colpi migliori. Soffro ogni volta che gioco contro di lui. Ci siamo affrontati due volte quest’anno ed è 1-1 nel 2025. Dovrò analizzare cosa ho fatto bene e cosa ho sbagliato per preparare al meglio i quarti di finale”.

Alcaraz ha anche risposto a chi mette in dubbio la sua continuità: “Molti dicono che non sono abbastanza costante, ma i miei risultati parlano da soli. Nei grandi tornei arrivo sempre in fondo. È vero che a volte non basta un quarto o una semifinale, ma bisogna vedere come si è giocato: in certi casi è comunque un ottimo risultato”.

Il murciano ha poi archiviato il 2024, stagione complicata rispetto ai suoi standard: “Non penso più all’anno scorso. Ora scendo in campo con buone sensazioni, fisicamente mi sento bene e cerco solo di divertirmi, colpire bene la palla e mostrare il mio miglior tennis. Questo è il mio obiettivo principale”.

Infine, ha spiegato la sua routine di preparazione: “Nei giorni liberi lavoriamo su aspetti specifici in base al prossimo avversario. Per esempio ieri ho provato molto contro il serve&volley, ora penseremo ad adattarci al gioco di Lehecka. L’allenamento della vigilia, però, sarà leggero: bisogna risparmiare energie per i quarti di finale”.