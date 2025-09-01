US Open, Djokovic vola ai quarti: Struff travolto in tre set (Video)

Dopo due vittorie consecutive in quattro set, Novak Djokovic ha ritrovato brillantezza e concretezza agli US Open. Nella notte di New York, il campione serbo ha superato senza difficoltà il qualificato tedesco Jan-Lennard Struff con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-2 in appena un’ora e 49 minuti, conquistando l’accesso ai quarti di finale di Flushing Meadows per la 14ª volta in carriera.

Djokovic torna dominante

Il 24 volte vincitore Slam arrivava da una prima settimana complicata, segnata da fastidi fisici e match combattuti. Contro Struff, però, Djokovic è apparso in pieno controllo: sei break conquistati, grande solidità al servizio e un piano tattico che ha costretto il tedesco a forzare troppo, senza mai trovare la brillantezza mostrata nelle sorprendenti vittorie su Holger Rune e Frances Tiafoe.

“Non so quante altre occasioni avrò di giocare qui, quindi ogni volta è speciale. Voglio ringraziarvi per essere venuti stasera”, ha detto Djokovic rivolgendosi al pubblico dell’Arthur Ashe Stadium.

Qualche acciacco, ma nessun freno

Nonostante la prestazione impeccabile, non sono mancati i segnali di preoccupazione: più volte Djokovic è stato assistito dal fisioterapista ATP Clay Sniteman. Dopo il primo set ha ricevuto cure alla zona tra spalla destra e collo, mentre dopo il secondo è stato trattato al braccio destro. Nulla, però, ha intaccato il suo rendimento.

“Se servi bene, tutto diventa più semplice”, ha commentato il serbo. “Nell’ultimo turno e anche oggi ho avuto ottime percentuali. Ho addirittura superato uno dei giocatori che ha fatto più ace in questo torneo: è un dato che mi dà fiducia e mi permette di risparmiare energie”.

Sfida ai quarti contro Fritz

Ai quarti di finale, Djokovic affronterà il numero 4 del seeding, Taylor Fritz, vittorioso in tre set su Tomas Machac. Sarà il loro 11° confronto diretto: il serbo guida nettamente i precedenti con un eloquente 10-0, avendo vinto 23 dei 26 set disputati contro lo statunitense. L’ultimo incrocio risale al Rolex Shanghai Masters 2023.