Us Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. Vondrousova sorprende Rybakina. Sabalenka elimina Bucsa e vola ai quarti – “Orgogliosa della mia costanza, sto vivendo un viaggio bellissimo”. Impresa Krejcikova: annulla sette match point e vola ai quarti

01/09/2025
Barbora Krejcikova CZE, 18.12.1995 - Foto getty images

Aryna Sabalenka ha rispettato il pronostico e ha interrotto la favola di Cristina Bucsa agli US Open. La numero uno del mondo si è imposta con autorità per 6-1 6-4 in appena un’ora e 14 minuti, conquistando l’accesso ai quarti di finale del torneo newyorkese. Dopo un primo set dominato, la spagnola ha alzato il livello nel secondo, ma non è bastato per fermare la corsa della bielorussa, che ora affronterà Marketa Vondrousova.
“Sono super felice di aver vinto in due set. Il secondo è stato un po’ più complicato, ma sono contenta di essere riuscita a chiuderlo senza perdere il servizio”, ha spiegato Sabalenka in conferenza stampa. “Per un attimo ho pensato di avere la partita sotto controllo, poi lei ha giocato alcuni punti fantastici e forse mi sono un po’ frustrata per non aver chiuso prima. Ma nel complesso sono molto soddisfatta”.
Il dato che più impressiona è la continuità: Sabalenka ha raggiunto il dodicesimo quarto di finale consecutivo in un torneo del Grande Slam. “Sono orgogliosa ogni volta che sento queste statistiche. Penso che la chiave sia stata trovare un equilibrio tra la vita in campo e quella fuori. Negli ultimi anni ho imparato a lavorare duramente ma anche a concedermi momenti di recupero e divertimento. Sto davvero godendomi questo viaggio, questa vita: è la cosa più importante”.
Sabalenka ha confermato che seguirà con interesse la sfida di cartello tra Coco Gauff e Naomi Osaka: “Mi piace guardare alcune partite, anche solo per capire cosa fanno le altre. Non guardo tutto, ma sicuramente vedrò Gauff-Osaka: sarà una grande battaglia e sono curiosa di vedere il loro livello”.
Infine, Sabalenka ha parlato del significato di essere in vetta al ranking: “La pressione fa parte della nostra vita, è normale. Io sto cercando di godermi ogni momento di questo ruolo, lavorando duro ma anche trovando il lato divertente. Essere la numero uno apre tante porte, ti permette di conoscere persone incredibili e collaborare con marchi importanti. È la bellezza di questo sport: non riguarda solo il tennis, ma anche le opportunità che arrivano grazie ad esso”.

La lunga giornata di tennis ceco agli US Open 2025 si è chiusa con un’altra impresa: dopo i successi di Jiri Lehecka e Barbora Krejcikova, è arrivato anche quello di Marketa Vondrousova, capace di eliminare a sorpresa Elena Rybakina con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-2.
Sul centrale dell’Arthur Ashe Stadium, le due ex campionesse di Wimbledon hanno dato vita a una sfida intensa, ma nel set decisivo è stata la mancina ceca a imporsi con autorità, conquistando il pass per i quarti di finale.
Ad attenderla ora ci sarà la sfida più difficile: la numero uno del mondo Aryna Sabalenka, grande favorita per il titolo.

Barbora Krejcikova è protagonista di una delle rimonte più spettacolari di questo US Open 2025. La tennista ceca ha battuto la statunitense Taylor Townsend con il punteggio di 1-6, 7-6(13), 6-3 dopo una battaglia di tre ore e cinque minuti, conquistando così un posto nei quarti di finale.
Il match sembrava ormai segnato: Townsend, 29 anni, conduceva per 6-1 3-1 e stava vivendo la sua settimana da sogno a New York. Ma Krejcikova non si è arresa. Nel secondo set ha salvato ben sette match point, trascinando l’incontro a un tie-break che resterà nella storia: un parziale da 28 punti, chiuso 15-13 dalla campionessa del Roland Garros 2021 e Wimbledon 2024.
Quella maratona mentale ed emotiva ha cambiato l’inerzia del match. Krejcikova, galvanizzata dalla rimonta, ha dominato il terzo set per 6-3, spegnendo le speranze di Townsend e regalando al pubblico dell’Arthur Ashe Stadium uno dei momenti più emozionanti di questo Slam.
Prima di questa impresa, Krejcikova aveva già eliminato Victoria Mboko al primo turno, la giapponese Moyuka Uchijima al secondo e la statunitense Emma Navarro al terzo. Ora la ceca si prepara ad affrontare nei quarti di finale un’avversaria di grande livello: la numero 5 del mondo Jessica Pegula.

US Open 🇺🇸 – 4° Turno, cemento – 🌤️

Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
J. Pegula USA vs A. Li USA

Slam Us Open
J. Pegula [4]
6
6
A. Li
1
2
Vincitore: J. Pegula


A. Rinderknech FRA vs C. Alcaraz ESP

Slam Us Open
A. Rinderknech
6
3
4
C. Alcaraz [2]
7
6
6
Vincitore: C. Alcaraz


Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
N. Djokovic SRB vs J. Struff GER

Slam Us Open
N. Djokovic [7]
6
6
6
J. Struff
3
3
2
Vincitore: N. Djokovic


E. Rybakina KAZ vs M. Vondrousova CZE

Slam Us Open
E. Rybakina [9]
4
7
2
M. Vondrousova
6
5
6
Vincitore: M. Vondrousova




Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
A. Mannarino FRA vs J. Lehecka CZE

Slam Us Open
A. Mannarino
6
4
6
2
J. Lehecka [20]
7
6
2
6
Vincitore: J. Lehecka


B. Krejcikova CZE vs T. Townsend USA

Slam Us Open
B. Krejcikova
1
7
6
T. Townsend
6
6
3
Vincitore: B. Krejcikova


T. Machac CZE vs T. Fritz USA

Slam Us Open
T. Machac [21]
4
3
3
T. Fritz [4]
6
6
6
Vincitore: T. Fritz


A. Sabalenka vs C. Bucsa ESP

Slam Us Open
A. Sabalenka [1]
6
6
C. Bucsa
1
4
Vincitore: A. Sabalenka




Grandstand – Ore: 17:00
T. Etcheverry ARG / C. Ugo Carabelli ARG vs S. Arends NED / L. Johnson GBR

Slam Us Open
T. Etcheverry / C. Ugo Carabelli
7
7
S. Arends / L. Johnson [13]
5
6
Vincitore: T. Etcheverry/C. Ugo Carabelli


M. Kessler USA / P. Stearns USA vs S. Errani ITA / J. Paolini ITA

Slam Us Open
M. Kessler / P. Stearns
4
1
S. Errani / J. Paolini [2]
6
6
Vincitore: S. Errani/J. Paolini


E. Alexandrova / S. Zhang CHN vs K. Boulter GBR / S. Kartal GBR

Slam Us Open
E. Alexandrova / S. Zhang [12]
6
3
6
K. Boulter / S. Kartal
4
6
4
Vincitore: E. Alexandrova/S. Zhang


R. Ho TPE / H. Jebens GER vs N. Mektic CRO / R. Ram USA

Slam Us Open
R. Ho / H. Jebens
6
6
3
N. Mektic / R. Ram [11]
4
7
6
Vincitore: N. Mektic/R. Ram




Stadium 17 – Ore: 17:00
N. Taraba Wallberg SWE vs K. Penickova USA

Slam Us Open
N. Taraba Wallberg
7
6
3
K. Penickova [3]
5
7
6
Vincitore: K. Penickova


A. Muhammad USA / D. Schuurs NED vs G. Olmos MEX / A. Siskova CZE

Slam Us Open
A. Muhammad / D. Schuurs [7]
7
6
G. Olmos / A. Siskova
6
1
Vincitore: A. Muhammad/D. Schuurs


J. Salisbury GBR / N. Skupski GBR vs M. Exsted USA / C. Woestendick USA

Slam Us Open
J. Salisbury / N. Skupski [6]
6
1
6
M. Exsted / C. Woestendick
4
6
3
Vincitore: J. Salisbury/N. Skupski


F. Stollar HUN / F. Wu TPE vs M. Kato JPN / R. Zarazua MEX

Slam Us Open
F. Stollar / F. Wu
6
6
M. Kato / R. Zarazua
3
2
Vincitore: F. Stollar/F. Wu




Court 5 – Ore: 17:00
B. Willwerth USA vs C. Hewitt AUS

Slam Us Open
B. Willwerth [4]
6
6
C. Hewitt
3
0
Vincitore: B. Willwerth


J. Pareja USA vs M. Buchnik ISR

Slam Us Open
J. Pareja [1]
6
6
M. Buchnik
3
1
Vincitore: J. Pareja


Q. Gleason USA / I. Martins BRA vs G. Dabrowski CAN / E. Routliffe NZL

Slam Us Open
Q. Gleason / I. Martins
7
4
2
G. Dabrowski / E. Routliffe [3]
6
6
6
Vincitore: G. Dabrowski/E. Routliffe


K. Drzewiecki POL / M. Willis GBR vs J. Peers AUS / J. Withrow USA

Slam Us Open
K. Drzewiecki / M. Willis
3
6
7
J. Peers / J. Withrow
6
3
6
Vincitore: K. Drzewiecki/M. Willis




Court 4 – Ore: 17:00
B. Black GBR vs M. Burcescu ROU

Slam Us Open
B. Black
4
5
M. Burcescu
6
7
Vincitore: M. Burcescu


D. Pagani ARG vs J. Didoni Bonini BRA

Slam Us Open
D. Pagani
40
6
5
J. Didoni Bonini [16]
0
2
3
Vincitore: D. Pagani


T. Chavez ESP vs I. Ahmad USA

Slam Us Open
T. Chavez
6
6
I. Ahmad
3
4
Vincitore: T. Chavez


D. Dilek TUR vs K. Montoya USA

Slam Us Open
D. Dilek
6
6
K. Montoya
2
3
Vincitore: D. Dilek




Court 6 – Ore: 17:00
J. Lien NOR vs T. Derepasko

Slam Us Open
J. Lien
7
4
1
T. Derepasko [13]
5
6
6
Vincitore: T. Derepasko


L. Friedman USA vs R. Cooling GBR

Slam Us Open
L. Friedman
6
5
3
R. Cooling
3
7
6
Vincitore: R. Cooling


A. Tu USA vs E. Yaneva BUL

Slam Us Open
A. Tu
6
6
E. Yaneva [13]
4
2
Vincitore: A. Tu


T. Frodin USA vs E. Zozaya Menendez ESP

Slam Us Open
T. Frodin [16]
6
6
E. Zozaya Menendez
4
0
Vincitore: T. Frodin


I. Ivanov BUL vs M. Antonius USA

Slam Us Open
I. Ivanov [1]
7
6
M. Antonius
5
1
Vincitore: I. Ivanov




Court 7 – Ore: 17:00
N. Tomizawa JPN vs K. Hance USA

Slam Us Open
N. Tomizawa
6
6
6
K. Hance
7
3
2
Vincitore: N. Tomizawa


M. Pohankova SVK vs A. Korpanec Davies GBR

Slam Us Open
M. Pohankova [4]
6
6
A. Korpanec Davies
0
4
Vincitore: M. Pohankova


O. Bonding GBR vs J. Secord USA

Slam Us Open
O. Bonding [14]
4
6
7
J. Secord
6
2
6
Vincitore: O. Bonding


N. Bilozertsev UKR vs J. Kennedy USA

Slam Us Open
N. Bilozertsev
6
4
3
J. Kennedy [9]
3
6
6
Vincitore: J. Kennedy


M. Farzam USA vs L. Lagerbohm FIN

Slam Us Open
M. Farzam
4
7
6
L. Lagerbohm
6
5
2
Vincitore: M. Farzam




Court 8 – Ore: 17:00
R. Zhang CHN vs E. Bennemann GER

Slam Us Open
R. Zhang [11]
4
1
E. Bennemann
6
6
Vincitore: E. Bennemann


G. Crivellaro ITA vs A. Santamarta Roig ESP

Slam Us Open
G. Crivellaro
7
2
3
A. Santamarta Roig [2]
5
6
6
Vincitore: A. Santamarta Roig


S. Haita ROU vs F. Thomas SUI

Slam Us Open
S. Haita
6
3
4
F. Thomas
2
6
6
Vincitore: F. Thomas


Z. Wei CHN vs M. Rajeshwaran Revathi IND

Slam Us Open
Z. Wei
6
3
M. Rajeshwaran Revathi
7
6
Vincitore: M. Rajeshwaran Revathi




Court 9 – Ore: 17:00
H. Schoenmakers NED vs T. Batin ROU

Slam Us Open
H. Schoenmakers
6
6
6
T. Batin
2
7
0
Vincitore: H. Schoenmakers


R. Alame AUS vs V. Barros BRA

Slam Us Open
R. Alame
7
6
V. Barros [15]
6
3
Vincitore: R. Alame


L. Nilsson SWE vs L. Virc SRB

Slam Us Open
L. Nilsson
7
6
L. Virc
6
1
Vincitore: L. Nilsson


A. Vasilev BUL vs T. Konduri USA

Slam Us Open
A. Vasilev [5]
6
7
T. Konduri
3
6
Vincitore: A. Vasilev


T. Kokkinis AUS vs L. Cinalli ARG

Slam Us Open
T. Kokkinis
7
6
L. Cinalli [12]
6
2
Vincitore: T. Kokkinis




Court 10 – Ore: 17:00
K. Sawashiro JPN vs M. Iyengar USA

Slam Us Open
K. Sawashiro
7
6
M. Iyengar
5
1
Vincitore: K. Sawashiro


H. Chauhan IND vs M. Dussault USA

Slam Us Open
H. Chauhan
2
3
M. Dussault
6
6
Vincitore: M. Dussault


Y. Alvarez PUR vs C. Ngounoue USA

Slam Us Open
Y. Alvarez
7
7
C. Ngounoue
6
5
Vincitore: Y. Alvarez


H. Ayrault USA vs R. Yoshida JPN

Slam Us Open
H. Ayrault
6
3
R. Yoshida
7
6
Vincitore: R. Yoshida




Court 11 – Ore: 17:00
M. Latak USA vs M. Mecarelli ITA

Slam Us Open
M. Latak
2
3
M. Mecarelli
6
6
Vincitore: M. Mecarelli


D. Mpetshi Perricard FRA vs B. Payne USA

Slam Us Open
D. Mpetshi Perricard
5
4
B. Payne
7
6
Vincitore: B. Payne


C. Frantzen GER / R. Haase NED vs O. Luz BRA / A. Olivetti FRA

Slam Us Open
C. Frantzen / R. Haase
6
7
6
O. Luz / A. Olivetti
7
6
4
Vincitore: C. Frantzen/R. Haase


A. Blinkova / M. Frech POL vs C. Osorio COL / Y. Yuan CHN

Slam Us Open
A. Blinkova / M. Frech
3
4
C. Osorio / Y. Yuan
6
6
Vincitore: C. Osorio/Y. Yuan


A. Erler AUT / R. Galloway USA vs J. Schnaitter GER / M. Wallner GER

Slam Us Open
A. Erler / R. Galloway
6
7
6
J. Schnaitter / M. Wallner
7
5
7
Vincitore: J. Schnaitter/M. Wallner




Court 12 – Ore: 17:00
Y. Shao CHN vs L. Chang USA

Slam Us Open
Y. Shao
6
6
L. Chang
3
2
Vincitore: Y. Shao


M. Niculescu ROU / A. Sevastova LAT vs A. Danilina KAZ / A. Krunic SRB

Slam Us Open
M. Niculescu / A. Sevastova
2
2
A. Danilina / A. Krunic [9]
6
6
Vincitore: A. Danilina/A. Krunic


M. Kostyuk UKR / E. Ruse ROU vs B. Haddad Maia BRA / L. Siegemund GER

Slam Us Open
M. Kostyuk / E. Ruse
6
6
B. Haddad Maia / L. Siegemund [14]
3
2
Vincitore: M. Kostyuk/E. Ruse


A. Chandrasekar IND / V. Prashanth IND vs F. Romboli BRA / J. Smith AUS

Slam Us Open
A. Chandrasekar / V. Prashanth
4
3
F. Romboli / J. Smith
6
6
Vincitore: F. Romboli/J. Smith


V. Kirkov USA / B. Stevens NED vs H. Nys MON / E. Roger-Vasselin FRA

Slam Us Open
V. Kirkov / B. Stevens
3
1
H. Nys / E. Roger-Vasselin [9]
6
6
Vincitore: H. Nys/E. Roger-Vasselin





Court 13 – Ore: 17:00
N. Johnston USA vs A. Arcila COL

Slam Us Open
N. Johnston
6
6
6
A. Arcila
7
3
0
Vincitore: N. Johnston


J. Vandromme BEL vs A. Nguyen USA

Slam Us Open
J. Vandromme [14]
6
6
A. Nguyen
0
3
Vincitore: J. Vandromme


S. Fajmonova CZE vs C. Esquiva Banuls ESP

Slam Us Open
S. Fajmonova
3
6
1
C. Esquiva Banuls [8]
6
3
6
Vincitore: C. Esquiva Banuls


A. Schuman USA vs H. Klugman GBR

Slam Us Open
A. Schuman
0
2
H. Klugman [2]
6
6
Vincitore: H. Klugman


D. Mosejczuk USA vs P. Chabalgoity BRA

Slam Us Open
D. Mosejczuk
6
6
P. Chabalgoity
0
3
Vincitore: D. Mosejczuk




Court 14 – Ore: 17:00
V. Reddy USA vs M. Schoenhaus GER

Slam Us Open
V. Reddy
3
2
M. Schoenhaus [8]
6
6
Vincitore: M. Schoenhaus


N. Lagaev CAN vs B. Zeltina LAT

Slam Us Open
N. Lagaev
A
6
5
B. Zeltina
40
4
4
Vincitore: N. Lagaev


R. Tabata JPN vs W. Rejchtman Vinciguerra SWE

Slam Us Open
R. Tabata [10]
6
1
7
W. Rejchtman Vinciguerra
4
6
5
Vincitore: R. Tabata


Y. Konstantinova BUL vs J. Pastikova CZE

Slam Us Open
Y. Konstantinova
5
6
4
J. Pastikova
7
4
6
Vincitore: J. Pastikova


L. Hede SWE vs K. Tyagi IND

Slam Us Open
L. Hede
6
6
K. Tyagi
3
1
Vincitore: L. Hede





Court 15 – Ore: 17:00
T. Behrmann AUT vs O. Paldanius FIN

Slam Us Open
T. Behrmann
0
3
0
O. Paldanius [6]
0
6
0
Vincitore: O. Paldanius per ritiro


J. Satterfield USA vs J. Mackenzie GER

Slam Us Open
J. Satterfield
3
4
J. Mackenzie
6
6
Vincitore: J. Mackenzie


K. Yodpetch THA vs A. Cvetkovic SRB

Slam Us Open
K. Yodpetch
6
6
A. Cvetkovic
2
4
Vincitore: K. Yodpetch


X. Sun CHN vs L. Vladson LTU

Slam Us Open
X. Sun
40
6
5
L. Vladson [10]
30
3
4
Vincitore: X. Sun


A. Johnson USA vs Y. Alexandrescou ROU

Slam Us Open
A. Johnson
0
2
7
3
Y. Alexandrescou [3]
0
6
6
0
Vincitore: A. Johnson per ritiro


Monica (Guest) 01-09-2025 08:46

Pubblico americano non educato. Niente applausi per la Kracycova, ovazioni su ogni errore. Tremendi davvero.
Tremendo e a tratti inopportunamente da tifosi , il commento di Caruso e compagna in cuffia. Ma sky che commentatori mette? Dove si trova Bertolicci?

 198
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablox 01-09-2025 08:12

Il tie break fra Townsend e Krejicicova è la cosa più bella dell’anno in campo Wta.

197
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 01-09-2025 08:01

Scritto da piper

Scritto da Leftwing13

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da piper

Scritto da Detuqueridapresencia
A Kregicò nun famo scherzi ché t’ho messa vincente 2-1!

Io ho masso vincente Taylor.

Anch’io 3-2: questa prenderela sarà durissima
E Djoker l’ho dato vincente 3-1

Io, contro pronostico, ho dato Nole perdente 1-3. E anch’io Krejcikova vincente 2-1, dopo il tiè break folle del secondo set si può fare!

Potresti aver ragione su entrambi.

Alla fina ho beccato tutti i risultati tranne la Rybakina. Spesso anche il numero dei set …. vediamo dove mi posiziono 😀

 196
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Luca96 01-09-2025 07:34

Vondrosuova onfire! Rybakina sembrava veramente ispirata in questo torneo, ma la ceca quando è in forma è tostissima per tutte. Fritz e Djokovic sono cresciuti di livello e questo potrebbe essere un problema per Alcaraz.

 195
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Markux (Guest) 01-09-2025 06:59

come e’ triste, col passare delle Primavere, il Goat imbiancato.

 194
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 01-09-2025 05:29

E alla fine Marketa: brava!

 193
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 01-09-2025 03:41

Vondrousova sta maltrattando Rybakina in questo inizio.

 192
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Kenobi 01-09-2025 03:12

Mi sembra la versione migliore dell’anno di Djokovic, ci sarà da divertirsi prossimamente.

 191
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Il cubo di Bublik, MarcoP
-1: Michibe71
piper 01-09-2025 02:40

Scritto da piper
@ Kenobi (#4472570)
Per Nole è ancora lungo il match.

Per Jan invece è breve.

 190
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 01-09-2025 02:04

@ Kenobi (#4472570)

Per Nole è ancora lungo il match.

 189
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Kenobi 01-09-2025 01:35

Sia Djokovic che Fritz sembra che abbiano ingranato la quinta.

Sono in un altro livello rispetto a prima ora che siamo alle fasi finali .

 188
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Il cubo di Bublik, Marco M.
-1: Michibe71
merlino 01-09-2025 01:34

Di solito Nole parte a gasolio, stavolta a benzina. Subito break.

 187
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: trebaldi, il capitano
Brufen (Guest) 01-09-2025 01:28

Scritto da halilovic a.
questo machac, nel senso, integro fisicamente, è il #3 più credibile

Numero 3 de che? Numero 3 de Cechia?

 186
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Al9000 01-09-2025 00:49

Machac, pur bravo, mi urta nel modo di vestire: appartiene alla categoria di quelli a cui piace mostrare le cosce (l’altro era, per chi se lo ricorda, parliamo del secolo scorso) il calciatore Caniggia.

 185
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: michele_62, MarcoP
halilovic a. 01-09-2025 00:24

questo machac, nel senso, integro fisicamente, è il #3 più credibile

 184
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 01-09-2025 00:24

Scritto da walden

Scritto da Diè
Eh niente, sempre il solito problema, non mi accetta le credenziali e registrarsi con lo smartphone risulta così impossibile.
Non mi hanno dato tutti questi problemi neanche la miriade di passaggi infiniti che servono per aggiornare le credenziali spid sul proprio profilo Inps, lol.
Cioè, forse cambiando Nick e creandomi un’ altra mail potrei risolvere, ma non capisco perché.
La mia teoria è che se hai postato come guest, con la stessa email con cui vorresti registrarti, il sistema tenendola in memoria non la riconosca, almeno nella versione mobile. Altrimenti non saprei che pensare…
Mi fa strano che sia così complicata una semplice registrazione.
Spesso e volentieri è più complesso venire a capo di quegli odiosi captcha che registrarsi in un foro.
È la prima volta che mi succede!

Non credo sia questo il problema, per un certo tempo sono stato anch’io guest usando la stessa mail, ma non ho avuto alcun problema a registrarmi. mi viene il dubbio che possa dipemdere dal fatto che abbiate attivato degli adblock…

Io ho Adblock attivo per ovviare alla pubblicità, sono stato Guest per diverso tempo anch’io prima di registrarmi con le stesse credenziali e non ho mai incontrato nessun tipo di problema.

 183
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
michele_62 01-09-2025 00:14

Scritto da Tommaso
Ma i telecronisti Sky sono proprio tifosi tifosi di ercolino, roba da matti solo elogi ma sono sul libro paga di ercolino? Domando per un amico.

Meglio il tandem di Supertennis. Santopadre, pur con qualche indovinello intempestivo, dimostra un’intelligenza e arguzia fuori dal comune.

 182
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Al9000, renzopii, MarcoP
walden 01-09-2025 00:06

Scritto da Fighter1990
L’unico che se si regge in piedi, ha le armi per battere Alcaraz, prima di una eventuale finale contro Sinner, è Djokovic.
Comunque la continuità acquisita da Alcaraz in questa stagione, fa davvero impressione, sopratutto mi ha impressionato la brillante condizione che ha messo in scena dopo Wimbledon, cioè nella stagione nordamericana, dove mi sarei aspettato un più che logico calo sul piano atletico, che invece non ha minimamente mostrato.

Magari se avesse incontrato quacuno un po’ più forte e/o in buone condizioni?

 181
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: michele_62
-1: Michibe71
pablito 01-09-2025 00:03

Scritto da pablito
OT
Sinner-Bublik all’una di notte…

Muso-Munar secondo incontro dalle 19:00. 😉

 180
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 01-09-2025 00:01

Scritto da Diè
Eh niente, sempre il solito problema, non mi accetta le credenziali e registrarsi con lo smartphone risulta così impossibile.
Non mi hanno dato tutti questi problemi neanche la miriade di passaggi infiniti che servono per aggiornare le credenziali spid sul proprio profilo Inps, lol.
Cioè, forse cambiando Nick e creandomi un’ altra mail potrei risolvere, ma non capisco perché.
La mia teoria è che se hai postato come guest, con la stessa email con cui vorresti registrarti, il sistema tenendola in memoria non la riconosca, almeno nella versione mobile. Altrimenti non saprei che pensare…
Mi fa strano che sia così complicata una semplice registrazione.
Spesso e volentieri è più complesso venire a capo di quegli odiosi captcha che registrarsi in un foro.
È la prima volta che mi succede!

Non credo sia questo il problema, per un certo tempo sono stato anch’io guest usando la stessa mail, ma non ho avuto alcun problema a registrarmi. mi viene il dubbio che possa dipemdere dal fatto che abbiate attivato degli adblock…

 179
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 31-08-2025 23:58

OT

Sinner-Bublik all’una di notte… 🙁

 178
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
sergiot4 31-08-2025 23:54

Grande Barbora. En plein 20 punti! Se non mi rovino nella notte..

 177
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 31-08-2025 23:52

Cannato in pieno anche Taylor, vediamo il suo omonimo.

 176
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 31-08-2025 23:38

Ma come si fa’
3 match point consecutivi nel tie per raggiungere in casa il traguardo della carriera, contro una tennista che ha già vinto 2 slam e che a differenza sua può vincere anche questo.

 175
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Leftwing13 31-08-2025 23:15

Scritto da Pier no guest
Rino Tommasi, estimatore dello sport americano e che lodava l’ordine sugli spalti con i corridoi sempre liberi,si starà rivoltando nella tomba.
A match in corso,in un tie-break,fanno scendere decine di bambini con le palle giganti per le firme della “vittoriosa” Townsend.
Con una totale mancanza di rispetto per l’avversaria e generando,ma per questo occorrerebbe sensibilità e conoscenza in materia, ulteriore tensione proprio in chi stai sostenendo.
Che tornino a studiare tutti,non solo il fotografo dell’altro giorno.

A Flushing Meadows abbiamo assistito a una proposta di matrimonio sugli spalti a partita in corso, abbiamo sentito tennisti lamentarsi dell’aria con sentori di marijuana, mentre a Cincinnati la musica a tutto volume accompagnava le partite.
Sex, drugs and rock n roll: sono cresciuto con questi miti, ma non ho mai giocato uno Slam e il tennis era un’altra cosa.

 174
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
piper 31-08-2025 23:10

Una doppista come Barbora non mi può sbagliare questa contro smorzata.

 173
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Leftwing13 31-08-2025 23:05

Scritto da Kenobi
Solo per ciò che sta succedendo sugli spalti con assoluta mancanza di rispetto per l’avversaria e su ciò che l’americana ha fatto durante il TB di Darderi si meriterebbe di perdere.
Vedo proprio un declino nei comportamenti, ma dagli organizzatori fino agli spettatori.

Il declino è globale e gli USA sono, come sempre, in anticipo sui tempi.

 172
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Kenobi 31-08-2025 23:02

Solo per ciò che sta succedendo sugli spalti con assoluta mancanza di rispetto per l’avversaria e su ciò che l’americana ha fatto durante il TB di Darderi si meriterebbe di perdere.
Vedo proprio un declino nei comportamenti, ma dagli organizzatori fino agli spettatori.

 171
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Carota Senior 31-08-2025 23:00

edit

 170
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 31-08-2025 22:57

Scritto da Leftwing13

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da piper

Scritto da Detuqueridapresencia
A Kregicò nun famo scherzi ché t’ho messa vincente 2-1!

Io ho masso vincente Taylor.

Anch’io 3-2: questa prenderela sarà durissima
E Djoker l’ho dato vincente 3-1

Io, contro pronostico, ho dato Nole perdente 1-3. E anch’io Krejcikova vincente 2-1, dopo il tiè break folle del secondo set si può fare!

Potresti aver ragione su entrambi.

 169
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giampi (Guest) 31-08-2025 22:57

Scritto da Giampi

Scritto da Mauro N

Scritto da Giampi
Riporto una ode a Mannarino di un amico del circolo, anche se non sono sicuro che sia sua..C’è un altro tennista quasi quarantenne che è ancora in giro e che mi fa ancora amare questo sport. È il francese Adrian Mannarino: 37 anni, numero 55 del mondo, approdato agli ottavi degli US Open dopo il ritiro di Ben Shelton per un problema alla spalla, quando la partita stava per trascinarsi al quinto set.
Di lui che è una piccola anomalia sportiva, ne avevo già parlato. Fino all’anno scorso non aveva neppure uno sponsor di abbigliamento: scendeva in campo con le magliette comprate da Decathlon. Oggi veste Celio, che pure non è un marchio da alto profilo. Utilizza sempre la stessa racchetta per tutta la partita, incordata a 24 libbre, la metà della tensione “standard” del Tour. Tutto in lui racconta di un’eresia silenziosa.
Altezza nella media, Adrian non ha né capelli né muscoli, solo una barbetta indolente che dal rosso sfuma nel bianco ed un profilo Instagram che sembra quello di un semplice istruttore di tennis. Non concede nulla al superfluo, nulla che possa sembrare vagamente seduttivo. Scende in campo per giocare a tennis, al meglio che può, finché può.
E quel gioco è un’opera d’arte sottrattiva: ha tolto, levigato, semplificato fino a ridurlo all’essenziale. Si mette sulla riga di fondo e colpisce la palla mentre sale, accorciando il campo per correre meno. È pura geometria applicata al tennis. Non spinge, non forza: assorbe l’energia dell’avversario e la trasforma, come in un’arte marziale.
Il suo è un tennis lieve, tracciato a matita, fatto di colpi minimali e traiettorie imprevedibili. Un tennis quasi anti agonistico e che non alza la voce: suona come una ballata acustica, gira come un film d’autore con la camera a mano.
E non gli manca nemmeno l’ironia. Durante la partita, aveva lasciato il campo per una pausa bagno, mentre Shelton si sedeva in panchina, con suo padre che gesticolava disperato per dire al figlio di annullare il set. Al ritorno di Mannarino, Shelton lo fece davvero. “Ho 37 anni”, ha detto Mannarino nell’intervista post match, “è la prima volta che vinco una partita dalla toilette”.
Guardarlo è ricordarsi che la grandezza non è sempre potenza, che resistere può essere più poetico che vincere.
Adrian Mannarino è questo: un eremita del circuito, l’ultimo artigiano di un tennis diverso, che continua a insegnarci che la bellezza, a volte, vive nel silenzio.

Molto bella! L‘autore dovrebbe considerare l‘idea di diventare scrittore,autore o comunque narratore.

È uno scrittore…

 168
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giampi (Guest) 31-08-2025 22:57

Scritto da Mauro N

Scritto da Giampi
Riporto una ode a Mannarino di un amico del circolo, anche se non sono sicuro che sia sua..C’è un altro tennista quasi quarantenne che è ancora in giro e che mi fa ancora amare questo sport. È il francese Adrian Mannarino: 37 anni, numero 55 del mondo, approdato agli ottavi degli US Open dopo il ritiro di Ben Shelton per un problema alla spalla, quando la partita stava per trascinarsi al quinto set.
Di lui che è una piccola anomalia sportiva, ne avevo già parlato. Fino all’anno scorso non aveva neppure uno sponsor di abbigliamento: scendeva in campo con le magliette comprate da Decathlon. Oggi veste Celio, che pure non è un marchio da alto profilo. Utilizza sempre la stessa racchetta per tutta la partita, incordata a 24 libbre, la metà della tensione “standard” del Tour. Tutto in lui racconta di un’eresia silenziosa.
Altezza nella media, Adrian non ha né capelli né muscoli, solo una barbetta indolente che dal rosso sfuma nel bianco ed un profilo Instagram che sembra quello di un semplice istruttore di tennis. Non concede nulla al superfluo, nulla che possa sembrare vagamente seduttivo. Scende in campo per giocare a tennis, al meglio che può, finché può.
E quel gioco è un’opera d’arte sottrattiva: ha tolto, levigato, semplificato fino a ridurlo all’essenziale. Si mette sulla riga di fondo e colpisce la palla mentre sale, accorciando il campo per correre meno. È pura geometria applicata al tennis. Non spinge, non forza: assorbe l’energia dell’avversario e la trasforma, come in un’arte marziale.
Il suo è un tennis lieve, tracciato a matita, fatto di colpi minimali e traiettorie imprevedibili. Un tennis quasi anti agonistico e che non alza la voce: suona come una ballata acustica, gira come un film d’autore con la camera a mano.
E non gli manca nemmeno l’ironia. Durante la partita, aveva lasciato il campo per una pausa bagno, mentre Shelton si sedeva in panchina, con suo padre che gesticolava disperato per dire al figlio di annullare il set. Al ritorno di Mannarino, Shelton lo fece davvero. “Ho 37 anni”, ha detto Mannarino nell’intervista post match, “è la prima volta che vinco una partita dalla toilette”.
Guardarlo è ricordarsi che la grandezza non è sempre potenza, che resistere può essere più poetico che vincere.
Adrian Mannarino è questo: un eremita del circuito, l’ultimo artigiano di un tennis diverso, che continua a insegnarci che la bellezza, a volte, vive nel silenzio.

Molto bella! L‘autore dovrebbe considerare l‘idea di diventare scrittore,autore o comunque narratore.

167
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Leftwing13 31-08-2025 22:56

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da piper

Scritto da Detuqueridapresencia
A Kregicò nun famo scherzi ché t’ho messa vincente 2-1!

Io ho masso vincente Taylor.

Anch’io 3-2: questa prenderela sarà durissima
E Djoker l’ho dato vincente 3-1

Io, contro pronostico, ho dato Nole perdente 1-3. E anch’io Krejcikova vincente 2-1, dopo il tiè break folle del secondo set si può fare!

 166
Replica | Quota | 1
+1: Inox
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox
Brufen (Guest) 31-08-2025 22:56

Scritto da Pier no guest
Rino Tommasi, estimatore dello sport americano e che lodava l’ordine sugli spalti con i corridoi sempre liberi,si starà rivoltando nella tomba.
A match in corso,in un tie-break,fanno scendere decine di bambini con le palle giganti per le firme della “vittoriosa” Townsend.
Con una totale mancanza di rispetto per l’avversaria e generando,ma per questo occorrerebbe sensibilità e conoscenza in materia, ulteriore tensione proprio in chi stai sostenendo.
Che tornino a studiare tutti,non solo il fotografo dell’altro giorno.

Direi che il karma ha adeguatamente punito bambini e oeganizzatori USA… Krejcikova fenomenale su due o tre match point (solo su quelli però), ma cagotto la Townsend.

 165
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Brufen (Guest) 31-08-2025 22:54

LOLOL cos’ha buttato Taylorona…

 164
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 31-08-2025 22:54

Scritto da piper

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da piper

Scritto da Detuqueridapresencia
A Kregicò nun famo scherzi ché t’ho messa vincente 2-1!

Potresti ancora prenderla.

TB al cardiopalmo

Arriveranno 16-14 annullandosi MP, SP a vicenza.

15-13 ci sono andato vicino.

 163
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pier no guest 31-08-2025 22:47

Rino Tommasi, estimatore dello sport americano e che lodava l’ordine sugli spalti con i corridoi sempre liberi,si starà rivoltando nella tomba.
A match in corso,in un tie-break,fanno scendere decine di bambini con le palle giganti per le firme della “vittoriosa” Townsend.
Con una totale mancanza di rispetto per l’avversaria e generando,ma per questo occorrerebbe sensibilità e conoscenza in materia, ulteriore tensione proprio in chi stai sostenendo.
Che tornino a studiare tutti,non solo il fotografo dell’altro giorno.

 162
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Gian 61, Marco M., marcusmin, Detuqueridapresencia, MarcoP
piper 31-08-2025 22:47

Scritto da sergiot4

Scritto da piper
Ho preso Carlitos secco.

E io anche Lehecka e Pegula 15 punti!

Bravo, io Mannarino l’avevo messo 3-2. 10 punti per Pegula ed Alcaraz.

 161
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 31-08-2025 22:45

Scritto da Markus.

Scritto da piper
@ Markus.
Perché mi metti i pollici versi?

Il pollice era per il gol dell’Udinese

Si ma io non godo, do solo i risultati per Juve ed Inter.

 160
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: MarcoP
sergiot4 31-08-2025 22:44

Scritto da Pat
@ Pat (#4472327)
Qualcuno sa se Alcaraz è stato già brekkato in questo torneo?

Sì almeno 1 con Darderi

 159
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Marco M. 31-08-2025 22:42

Scritto da Pier no guest

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da piper

Scritto da piper
Pareggio Inter.

Fuorigioco.

Dovevi dire: scusa Ciotti, clamoroso a San Siro: l’Inter aveva impattato l’Udinese, ma il goal è stato proditoriamente annullato per offside: ma la partita è ancora apertissima, a voi studio

Credo che Beppe Viola avrebbe detto : un Inter decisamente brutta realizza un gol talmente brutto che per equità il fischietto si pente d’averlo dato per buono.E così torna sui suoi passi e pure noi.
Ricordo che il compianto giornalista,dopo un Inter-Milan della Madonnina osceno, mandò in onda le immagini del derby dell’anno prima.

Beppe Viola: Carletto Muraro dribbla sulla sinistra, rientra e dribbla anche il libero, sembra Pelè e si lancia verso la porta, ma si ricorda di essere Carletto Muraro e sparacchia fuori

 158
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: piper, Pier no guest, Detuqueridapresencia, Mauriz70
piper 31-08-2025 22:41

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da piper

Scritto da Detuqueridapresencia
A Kregicò nun famo scherzi ché t’ho messa vincente 2-1!

Potresti ancora prenderla.

TB al cardiopalmo

Arriveranno 16-14 annullandosi MP, SP a vicenza.

 157
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox
Diè (Guest) 31-08-2025 22:41

Certo che noto che nemmeno nei giorni “dispari”, o meglio quando non gioca Sinner si smette di fare gli splendidi nei commenti.

Ok, il murciano sarà pure il più forte mega galattico dell’ universo come sostengono “diversi” e quindi?

C’è bisogno di perculare un nostro ragazzo o augurargli il “male” sportivo per rafforzare questo concetto?
Sti commenti calcistici applicati al tennis non li capirò mai, bah.

Invito al riguardo, ad andare a leggere come considerano “noi” italiani gli “sportivissimi” utenti spagnoli ad esempio.
C’è un “credo” esasperato con
parecchia spocchia e senso di superiorità a prescindere…nei nostri confronti.

Qua, nessuno, manco i tifosi più accaniti, a parte casi isolati, si permette di insultare il “rivale”.

Si “tifa” affinché possa batterlo, come giusto che sia, ma senza che per questo motivo si affossi il valore oggettivo dell’ altro giocatore.

Da parte mia, di vedere felice “sta gente….” estera, oppure gli esterofili de noiantri, MA ANCHE NO!!

Sempre forza ai nostri, ma con rispetto degli altri atleti 😉

 156
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: piper, puffo65, marcusmin, Massi
-1: CECK6LaMiaVita
sergiot4 31-08-2025 22:40

Scritto da piper
Ho preso Carlitos secco.

E io anche Lehecka e Pegula 15 punti!

 155
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Markus. 31-08-2025 22:37

Scritto da piper
@ Markus.
Perché mi metti i pollici versi?

Il pollice era per il gol dell’Udinese

 154
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pier no guest 31-08-2025 22:33

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da piper

Scritto da piper
Pareggio Inter.

Fuorigioco.

Dovevi dire: scusa Ciotti, clamoroso a San Siro: l’Inter aveva impattato l’Udinese, ma il goal è stato proditoriamente annullato per offside: ma la partita è ancora apertissima, a voi studio

Credo che Beppe Viola avrebbe detto : un Inter decisamente brutta realizza un gol talmente brutto che per equità il fischietto si pente d’averlo dato per buono.E così torna sui suoi passi e pure noi.
Ricordo che il compianto giornalista,dopo un Inter-Milan della Madonnina osceno, mandò in onda le immagini del derby dell’anno prima.

 153
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., piper, Detuqueridapresencia, Mauriz70
Detuqueridapresencia 31-08-2025 22:32

Scritto da piper

Scritto da Detuqueridapresencia
A Kregicò nun famo scherzi ché t’ho messa vincente 2-1!

Potresti ancora prenderla.

TB al cardiopalmo 😎

 152
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 31-08-2025 22:32

Scritto da Gaz

Scritto da piper

Scritto da Detuqueridapresencia
A Kregicò nun famo scherzi ché t’ho messa vincente 2-1!

Io ho masso vincente Taylor.

Quando era già avanti di un set e oltre?
Pronostici pure Pegula contro Li e te ne vanti? Fenomenale.

Toc toc gaz c’è nessuno in casa? ahahahahahahah

sono i pronostici del gioco di LT che si chiudono ovviamente prima che comincino le partite, FENOMENO!!!!

ahahahahahhahahhah

 151
Replica | Quota | 6
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Inox, Gian 61, Lory99, il capitano, Massi
Onurb (Guest) 31-08-2025 22:22

Scritto da Onurb

Scritto da Pat
Spero che Djokovic vinca stanotte ritrovando una buona condizione fisica, solo lui può buttare fuori questo Alcaraz.

Questo djoko contro questo alcaraz perde in 3 set

E comunque in semifinale ci va fritz e non djokovic

 150
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Onurb (Guest) 31-08-2025 22:21

Scritto da Pat
Spero che Djokovic vinca stanotte ritrovando una buona condizione fisica, solo lui può buttare fuori questo Alcaraz.

Questo djoko contro questo alcaraz perde in 3 set

 149
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
piper 31-08-2025 22:19

Scritto da Detuqueridapresencia
A Kregicò nun famo scherzi ché t’ho messa vincente 2-1!

Potresti ancora prenderla.

 148
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Pat (Guest) 31-08-2025 22:17

Spero che Djokovic vinca stanotte ritrovando una buona condizione fisica, solo lui può buttare fuori questo Alcaraz.

 147
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 31-08-2025 22:17

Scritto da Gaz

Scritto da piper

Scritto da Detuqueridapresencia
A Kregicò nun famo scherzi ché t’ho messa vincente 2-1!

Io ho masso vincente Taylor.

Quando era già avanti di un set e oltre?
Pronostici pure Pegula contro Li e te ne vanti? Fenomenale.

Ieri le avevo pronosticate, non si possono fare pronostici a match in corso, si chiudono alle 17:00.

 146
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Marco M., il capitano, MarcoP
Gaz (Guest) 31-08-2025 22:14

Scritto da piper

Scritto da Detuqueridapresencia
A Kregicò nun famo scherzi ché t’ho messa vincente 2-1!

Io ho masso vincente Taylor.

Quando era già avanti di un set e oltre?
Pronostici pure Pegula contro Li e te ne vanti? Fenomenale.

 145
Replica | Quota | -5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, Marco M., Gian 61, Lory99, MarcoP
piper 31-08-2025 22:11

Scritto da Detuqueridapresencia

E Djoker l’ho dato vincente 3-1

Anch’io.

 144
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Gaz (Guest) 31-08-2025 22:11

Scritto da Gaz
Sono certamente Cristina Bucsa e Ann Li le insospettabili di questo slam,la Townsend ha raggiunto già un ottavo slam, quì agli US Open 2019, sconfitta in 3 set dalla poi trionfatrice B.V.A.

Scritto da Vittorio carlito
Una foto da far paura del carletto furioso rapato.

Ovviamente con un quarto di finale Townsend ipotecherebbe il titolo di tennista del torneo, scavalcando le altre due.
Tennista che sa coinvolgere il pubblico e reciprocamente trovare carica,la cosa è sempre reciproca in questa escalation verso l’alto.

 143
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Inox 31-08-2025 22:08

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da piper

Scritto da Detuqueridapresencia
A Kregicò nun famo scherzi ché t’ho messa vincente 2-1!

Io ho masso vincente Taylor.

Anch’io 3-2: questa prenderela sarà durissima

Anche io addirittura 3-1

142
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
MI.RCO 31-08-2025 22:08

Scritto da Inox
Io credo che Jannik stia cercando di essere performante in tutte le superfici quindi è normale che “paghi” un po’ sul cemento, credo che in Australia sarà ancora più performante

A parte i problemi evidenti sul servizio, mi è parso poco centrato sul dritto.
Comunque, già dalla prossima può recuperare.

 141
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 31-08-2025 22:08

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da piper

Scritto da piper
Pareggio Inter.

Fuorigioco.

Dovevi dire: scusa Ciotti, clamoroso a San Siro: l’Inter aveva impattato l’Udinese, ma il goal è stato proditoriamente annullato per offside: ma la partita è ancora apertissima, a voi studio

È ma io non so fare la telecronaca.

 140
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Inox 31-08-2025 22:07

Scritto da piper

Scritto da piper
Pareggio Inter.

Fuorigioco.

Che peccato… scherzo ahahah

 139
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 31-08-2025 22:07

Scritto da piper

Scritto da Detuqueridapresencia
A Kregicò nun famo scherzi ché t’ho messa vincente 2-1!

Io ho masso vincente Taylor.

Anch’io 3-2: questa prenderela sarà durissima 😎

E Djoker l’ho dato vincente 3-1

138
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 31-08-2025 22:06

Scritto da piper

Scritto da piper
Pareggio Inter.

Fuorigioco.

Dovevi dire: scusa Ciotti, clamoroso a San Siro: l’Inter aveva impattato l’Udinese, ma il goal è stato proditoriamente annullato per offside: ma la partita è ancora apertissima, a voi studio

 137
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, piper, il capitano
Fighter1990 31-08-2025 22:05

L’unico che se si regge in piedi, ha le armi per battere Alcaraz, prima di una eventuale finale contro Sinner, è Djokovic.
Comunque la continuità acquisita da Alcaraz in questa stagione, fa davvero impressione, sopratutto mi ha impressionato la brillante condizione che ha messo in scena dopo Wimbledon, cioè nella stagione nordamericana, dove mi sarei aspettato un più che logico calo sul piano atletico, che invece non ha minimamente mostrato.

 136
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Inox 31-08-2025 22:05

Scritto da mascagni17
@ Onurb (#4472321)
E chi se lo scorda? 5 cm in meno e staremmo a parlare di possibile grande slam…..
Poi che Alcaraz sia un fenomeno non lo discute nessuno…sono i suoi fan di questo sito a non esserlo …. soprattutto quando in campo ci sono gli italiani.
Leggevo i commenti su Sinner di ieri e mi si accappona a la pelle….deve cambiare di nuovo il servizio…. è tornato quello del 2022…deve mollare Vagnozzi e tornare da Piatti.
E se anche ieri Sinner avesse perso??
Per me da ora in avanti le può anche perdere tutte…non smetterò mai di ringraziarlo per quello che mi ha dato…. stiamo parlando di un ragazzo che viene da 4 finali slam consecutive di cui 3 vinte… neanche nei migliori sogni avremmo immaginato di vedere un giocatore italiano così forte quando seguivamo i challenger di Quinzi

Assolutamente d’accordo

 135
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: ACL
Detuqueridapresencia 31-08-2025 22:04

Scritto da piper
Pareggio Inter.

134
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: MarcoP
piper 31-08-2025 22:04

Scritto da piper
Pareggio Inter.

Fuorigioco.

 133
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: MarcoP
Inox 31-08-2025 22:03

Scritto da piper
Ho preso Carlitos secco.

L’abbiamo presa tutti penso ahahah

 132
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: piper, Detuqueridapresencia
Kenobi 31-08-2025 22:03

Scritto da Memento
Sinner con questo alcaraz in finale verrà umiliato, nettamente superiore al servizio e da fondo. Sinner non lo sa ma battendolo a wimbledon ha creato un mostro

Commenti simili si leggevano a Wimbledon e in Australian Open prima della stesa di Jannik in finale e Novak ai quarti.

Non imparano nulla i trolloni di Carlos.

Umiliare poi, ma che avete in testa? Non è mica un’arena di gladiatori.

 131
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, Il Gran Maestro, Sonj, Lory99
piper 31-08-2025 22:03

Scritto da Detuqueridapresencia
A Kregicò nun famo scherzi ché t’ho messa vincente 2-1!

Io ho masso vincente Taylor.

 130
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox
Detuqueridapresencia 31-08-2025 22:02

Scritto da piper
Ho preso Carlitos secco.

Pure io 😎 mo mi sto terziano Barborona! L’ho data vincente 2-1, ma tremo 😀

 129
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 31-08-2025 22:02

Pareggio Inter.

 128
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: MarcoP
Detuqueridapresencia 31-08-2025 22:01

A Kregicò nun famo scherzi ché t’ho messa vincente 2-1!

😎

 127
Replica | Quota |