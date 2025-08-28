Us Open 2025 ATP, Copertina

Us Open: Il Tabellone Principale del doppio maschile. 4 azzurri ai nastri di partenza

28/08/2025 12:17 Nessun commento
SImone Bolelli e Andrea Vavassori nella foto - Foto Getty Images
USA Us Open – Tabellone Principale Doppio maschile – hard
(1) J. Cash GBR / L. Glasspool GBR vs A. Erler AUT / R. Galloway USA
J. Fearnley GBR / K. Majchrzak POL vs J. Schnaitter GER / M. Wallner GER
R. Matos BRA / M. Melo BRA vs I. Dodig CRO / J. Murray GBR
A. Goransson SWE / (15) S. Verbeek NED vs (15) S. Doumbia FRA / (15) F. Reboul FRA

(10) M. Gonzalez ARG / A. Molteni ARG vs S. Gonzalez MEX / A. Krajicek USA
T. Arribage FRA / B. Bonzi FRA vs L. Darderi ITA / T. Schoolkate AUS
R. Arneodo MON / R. Bopanna IND vs R. Cash USA / J. Tracy USA
P. Martinez ESP / J. Munar ESP vs (7) S. Bolelli ITA / (7) A. Vavassori ITA

(3) H. Heliovaara FIN / H. Patten GBR vs C. Frantzen GER / R. Haase NED
O. Luz BRA / A. Olivetti FRA vs A. Mannarino FRA / E. Ruusuvuori FIN
T. Etcheverry ARG / C. Ugo Carabelli ARG vs D. Dzumhur BIH / A. Kovacevic USA
M. Bellucci ITA / F. Marozsan HUN vs (13) S. Arends NED / (13) L. Johnson GBR

(12) F. Cabral POR / L. Miedler AUT vs N. Barrientos COL / N. Lammons USA
A. Pavlasek CZE / J. Zielinski POL vs A. Behar URU / J. Vliegen BEL
M. McDonald USA / E. Quinn USA vs T. Hilderbrand USA / P. Trhac USA
M. Kecmanovic SRB / (5) H. Medjedovic SRB vs (5) M. Granollers ESP / (5) H. Zeballos ARG

(8) C. Harrison USA / E. King USA vs D. Altmaier GER / L. Martinez VEN
A. Bublik KAZ / M. Demoliner BRA vs F. Romboli BRA / J. Smith AUS
R. Ho TPE / H. Jebens GER vs T. Boyer USA / E. Nava USA
G. Andreozzi ARG / (11) M. Guinard FRA vs (11) N. Mektic CRO / (11) R. Ram USA

(14) Y. Bhambri IND / M. Venus NZL vs M. Giron USA / L. Tien USA
N. Borges POR / A. Rinderknech FRA vs B. Holt USA / C. Smith USA
C. Williams USA / T. Winegar USA vs P. Nouza CZE / P. Rikl CZE
N. Mahut FRA / (4) G. Mpetshi Perricard FRA vs (4) K. Krawietz GER / (4) T. Puetz GER

(6) J. Salisbury GBR / N. Skupski GBR vs G. Goldhoff USA / R. Stalder USA
D. Goffin BEL / A. Muller FRA vs M. Exsted USA / C. Woestendick USA
N. Balaji IND / R. Bollipalli IND vs V. Kirkov USA / B. Stevens NED
R. Hijikata AUS / (9) D. Pel NED vs (9) H. Nys MON / (9) E. Roger-Vasselin FRA

(16) M. Ebden AUS / J. Thompson AUS vs F. Cerundolo ARG / F. Gomez ARG
J. Peers AUS / J. Withrow USA vs Z. Bergs BEL / R. Collignon BEL
M. Romios AUS / R. Seggerman USA vs T. Machac CZE / M. Vocel CZE
D. Hidalgo ECU / (2) A. Kadhe IND vs (2) M. Arevalo ESA / (2) M. Pavic CRO

