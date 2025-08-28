Us Open: Il Tabellone Principale del doppio maschile. 4 azzurri ai nastri di partenza

Us Open – Tabellone Principale Doppio maschile – hard

(1) J. Cash / L. Glasspool vs A. Erler / R. Galloway

J. Fearnley / K. Majchrzak vs J. Schnaitter / M. Wallner

R. Matos / M. Melo vs I. Dodig / J. Murray

A. Goransson / (15) S. Verbeek vs (15) S. Doumbia / (15) F. Reboul

(10) M. Gonzalez / A. Molteni vs S. Gonzalez / A. Krajicek

T. Arribage / B. Bonzi vs L. Darderi / T. Schoolkate

R. Arneodo / R. Bopanna vs R. Cash / J. Tracy

P. Martinez / J. Munar vs (7) S. Bolelli / (7) A. Vavassori

(3) H. Heliovaara / H. Patten vs C. Frantzen / R. Haase

O. Luz / A. Olivetti vs A. Mannarino / E. Ruusuvuori

T. Etcheverry / C. Ugo Carabelli vs D. Dzumhur / A. Kovacevic

M. Bellucci / F. Marozsan vs (13) S. Arends / (13) L. Johnson

(12) F. Cabral / L. Miedler vs N. Barrientos / N. Lammons

A. Pavlasek / J. Zielinski vs A. Behar / J. Vliegen

M. McDonald / E. Quinn vs T. Hilderbrand / P. Trhac

M. Kecmanovic / (5) H. Medjedovic vs (5) M. Granollers / (5) H. Zeballos

(8) C. Harrison / E. King vs D. Altmaier / L. Martinez

A. Bublik / M. Demoliner vs F. Romboli / J. Smith

R. Ho / H. Jebens vs T. Boyer / E. Nava

G. Andreozzi / (11) M. Guinard vs (11) N. Mektic / (11) R. Ram

(14) Y. Bhambri / M. Venus vs M. Giron / L. Tien

N. Borges / A. Rinderknech vs B. Holt / C. Smith

C. Williams / T. Winegar vs P. Nouza / P. Rikl

N. Mahut / (4) G. Mpetshi Perricard vs (4) K. Krawietz / (4) T. Puetz

(6) J. Salisbury / N. Skupski vs G. Goldhoff / R. Stalder

D. Goffin / A. Muller vs M. Exsted / C. Woestendick

N. Balaji / R. Bollipalli vs V. Kirkov / B. Stevens

R. Hijikata / (9) D. Pel vs (9) H. Nys / (9) E. Roger-Vasselin

(16) M. Ebden / J. Thompson vs F. Cerundolo / F. Gomez

J. Peers / J. Withrow vs Z. Bergs / R. Collignon

M. Romios / R. Seggerman vs T. Machac / M. Vocel

D. Hidalgo / (2) A. Kadhe vs (2) M. Arevalo / (2) M. Pavic