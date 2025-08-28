US Open 2025, Medvedev multato per 42.500 dollari dopo il caos con Bonzi

Ancora una volta Daniil Medvedev fa parlare di sé più per le sue intemperanze che per i risultati. L’ex numero 1 del mondo, campione a Flushing Meadows nel 2021, è stato infatti multato per un totale di 42.500 dollari dal giudice arbitro Jake Garner a seguito del comportamento tenuto durante la clamorosa sconfitta al primo turno contro Benjamin Bonzi.

La cifra — più di un terzo dei 110.000 dollari incassati come prize money — è suddivisa in 30.000 dollari per condotta antisportiva e 12.500 dollari per abuso di racchetta, dopo che il russo ha distrutto la propria attrezzatura colpendola ripetutamente contro la sedia a fine match.

Il caos con il fotografo

L’episodio che ha acceso la miccia è avvenuto nel terzo set, quando Bonzi stava servendo sul 5-4 a un punto dalla vittoria. Un fotografo, poi immediatamente allontanato e a cui è stata revocata l’accredito poi dopo, ha cominciato a muoversi a bordo campo.

Il giudice di sedia Greg Allensworth ha deciso di concedere al francese un nuovo primo servizio, scatenando l’ira del russo, che ha protestato duramente e insultato l’arbitro. Il pubblico ha reagito fischiando e intonando “Secondo servizio!”, mentre il gioco è rimasto fermo per oltre sei minuti.

Medvedev non ha mancato di provocare anche gli spettatori:

“Vuole andare a casa, ragazzi. Non gli piace stare qui. Viene pagato a partita, non a ore”, ha urlato nei microfoni rivolgendosi all’arbitro.

Il match e la crisi di risultati

Dopo la lunga interruzione, il russo è comunque riuscito a rimontare, vincendo sia il terzo set al tie-break sia il quarto parziale. Ma nel quinto e decisivo set è stato Bonzi a prendersi la vittoria con il punteggio di 6-3, 7-5, 6-7(5), 0-6, 6-4.

Per Medvedev si tratta della terza eliminazione consecutiva al primo turno in uno Slam, dopo quelle patite a Wimbledon — sempre contro Bonzi — e al Roland Garros. Un crollo che segna un momento buio per l’ex campione dello US Open, apparso sempre più nervoso e in difficoltà, tanto dentro quanto fuori dal campo.