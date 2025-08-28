US Open 2025, Medvedev multato per 42.500 dollari dopo il caos con Bonzi
Ancora una volta Daniil Medvedev fa parlare di sé più per le sue intemperanze che per i risultati. L’ex numero 1 del mondo, campione a Flushing Meadows nel 2021, è stato infatti multato per un totale di 42.500 dollari dal giudice arbitro Jake Garner a seguito del comportamento tenuto durante la clamorosa sconfitta al primo turno contro Benjamin Bonzi.
La cifra — più di un terzo dei 110.000 dollari incassati come prize money — è suddivisa in 30.000 dollari per condotta antisportiva e 12.500 dollari per abuso di racchetta, dopo che il russo ha distrutto la propria attrezzatura colpendola ripetutamente contro la sedia a fine match.
Il caos con il fotografo
L’episodio che ha acceso la miccia è avvenuto nel terzo set, quando Bonzi stava servendo sul 5-4 a un punto dalla vittoria. Un fotografo, poi immediatamente allontanato e a cui è stata revocata l’accredito poi dopo, ha cominciato a muoversi a bordo campo.
Il giudice di sedia Greg Allensworth ha deciso di concedere al francese un nuovo primo servizio, scatenando l’ira del russo, che ha protestato duramente e insultato l’arbitro. Il pubblico ha reagito fischiando e intonando “Secondo servizio!”, mentre il gioco è rimasto fermo per oltre sei minuti.
Medvedev non ha mancato di provocare anche gli spettatori:
“Vuole andare a casa, ragazzi. Non gli piace stare qui. Viene pagato a partita, non a ore”, ha urlato nei microfoni rivolgendosi all’arbitro.
Il match e la crisi di risultati
Dopo la lunga interruzione, il russo è comunque riuscito a rimontare, vincendo sia il terzo set al tie-break sia il quarto parziale. Ma nel quinto e decisivo set è stato Bonzi a prendersi la vittoria con il punteggio di 6-3, 7-5, 6-7(5), 0-6, 6-4.
Per Medvedev si tratta della terza eliminazione consecutiva al primo turno in uno Slam, dopo quelle patite a Wimbledon — sempre contro Bonzi — e al Roland Garros. Un crollo che segna un momento buio per l’ex campione dello US Open, apparso sempre più nervoso e in difficoltà, tanto dentro quanto fuori dal campo.
5 commenti
Io gli avrei dato la squalifica a vita.
Dovrebbero multare voi per la censura del fatto più grave che avrebbe dovuto portare alla squalifica. Vabbè non mostrare il filmato, per non turbare i minori a cui peraltro siti p@rno chiedono solo se è appunto un minore e quindi hanno già visto ben altro, ma almeno riferire l’episodio. Poi però qualunque argomento gossipparo non ve lo fare sfuggire…
Ecco, questa è la notizia, non quella dell’altro giorno in cui avevate riportato “rumors” su una possibile sanzione di 100.000 euro.
Date le notizie ed evitate le dicerie.
42mila ? Bricioline.
Medvy non è stato più lui dalla rimonta di Jan da due set sotto in finale AO quella volta… 😉
E deve ringraziare la “dabbenaggine” del “contratto” DJ quella volta a NY se ne ha vinto uno.
A me sembrano pochi…