US Open 2025: Jasmine Paolini vola al terzo turno

Con autorità e maturità, Jasmine Paolini conquista l’accesso al terzo turno degli US Open 2025, superando la giovanissima americana Iva Jovic con il punteggio di 6-3 6-3. La numero 1 d’Italia, pur dovendo gestire qualche passaggio complicato, non ha mai realmente rischiato, imponendo la propria esperienza e la maggiore solidità nei momenti chiave. Ad attenderla adesso ci sarà la ceca Marketa Vondrousova, protagonista della vittoria contro la numero 32 del seeding McCartney Kessler.

Primo set: esperienza contro entusiasmo

Paolini parte subito forte, strappando il servizio a Jovic già al secondo game grazie alle variazioni di rovescio e agli errori dell’americana. L’azzurra, però, deve faticare per consolidare: nel quarto game annulla tre palle break, mostrando calma e lucidità nei momenti più delicati. Lo stesso copione si ripete più avanti, con Paolini costretta a risalire da situazioni complicate ma sempre capace di trovare la soluzione giusta, anche approfittando dell’inesperienza della rivale. Sul 5-3 Jasmine chiude il set con autorità, sigillandolo con un ace che sancisce il 6-3.

Secondo set: Paolini chiude i conti

L’avvio del secondo parziale è ancora in discesa per l’azzurra, che conquista subito un nuovo break approfittando di un doppio fallo di Jovic. Nonostante qualche passaggio a vuoto e la reazione della giovane americana, Paolini resta in controllo: vola sul 5-1, mostrando qualità sia con il diritto che con il rovescio e spingendo con continuità in risposta. Al momento di servire per il match, l’italiana subisce un break, ma non si lascia intimidire: dopo aver mancato quattro match point, chiude al quinto grazie all’errore di diritto della statunitense. Il 6-3 finale le regala il pass per il terzo turno.

I numeri e le prospettive

Le statistiche raccontano la solidità di Paolini: 18 vincenti e 18 errori gratuiti, contro il 15-27 di Jovic. Jasmine ha messo in campo il 65% di prime, conquistando il 63% dei punti, un dato che conferma l’efficacia del suo tennis.

Adesso, però, l’asticella si alza: subito Vondrousova al terzo turno e, in prospettiva, una possibile sfida contro Rybakina o Raducanu. Una porzione di tabellone complicata, ma Paolini ha dimostrato di avere la maturità per affrontarla con ambizione.