US Open – Djokovic debutta con vittoria, ma ammette: “Fisicamente mi sono sentito male nel secondo set” (Video)

Nonostante alcuni momenti di difficoltà, Novak Djokovic ha iniziato con il piede giusto la sua avventura allo US Open 2025, superando in tre set il giovane statunitense Learner Tien. Il campione serbo, al rientro dopo oltre un mese di assenza dalle competizioni – l’ultima volta si era visto a Wimbledon – ha mostrato lampi di grande tennis, soprattutto nel primo set, ma ha anche lasciato intravedere qualche preoccupazione per la sua condizione fisica.

“Mi sono sorpreso di quanto stessi male”

Djokovic ha spiegato in conferenza stampa i momenti di difficoltà vissuti durante il match:

«Ho iniziato benissimo. In poco più di 20 minuti ho chiuso il primo set e mi sentivo molto bene. Poi, all’inizio del secondo parziale, abbiamo avuto alcuni game lunghi e ho iniziato a sentirmi davvero male, non so perché. Mi ha sorpreso molto quanto stessi male fisicamente. Ho commesso tanti errori gratuiti, e questo gli ha permesso di rientrare in partita. Mi fa piacere essere riuscito a ripartire dopo il secondo set e chiudere bene nel terzo, ma spero che certe sensazioni non si ripetano, altrimenti diventa tutto più difficile».

Durante l’incontro, Djokovic ha mostrato difficoltà respiratorie e una certa scomodità nella zona delle costole e dei polmoni, oltre a un problema al piede destro che è stato trattato dal team medico del torneo.

“Un po’ preoccupante, ma niente infortuni”

Il serbo ha riconosciuto che la situazione non è da sottovalutare:

«Per fortuna ho due giorni liberi adesso, ma sì, è un po’ preoccupante. Non ho infortuni, non c’è nulla di specifico, ma ho fatto fatica a reggere gli scambi lunghi e a recuperare dopo i punti. È probabilmente legato al fatto che non giocavo un match ufficiale da sei settimane. Nei momenti importanti ho cercato solo di mettere una palla in più in campo».

Un gesto di Serena per Sharapova

Djokovic ha poi commentato anche un momento extra-tennistico, parlando del legame tra due icone del tennis femminile, Serena Williams e Maria Sharapova:

«È stato un gesto sorprendente ma molto bello vedere Serena accanto a Maria. Hanno avuto una rivalità intensissima e partite incredibili negli anni. La gente pensava che fossero molto diverse, ma in realtà erano molto simili: volevano la stessa cosa e hanno condiviso il circuito per tantissimo tempo».





