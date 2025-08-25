US Open 2025: Paolini doma la potenza di Aiava

Esordio vincente per Jasmine Paolini nella notte di New York. L’azzurra (testa di serie n.7) supera la qualificata australiana Destanee Aiava col punteggio di 6-2 7-6(4) al termine di una partita non semplicissima, vista l’esuberanza in spinta e gioco super offensivo dell’australiana, già rodata nel torneo avendo disputato tre partite nel tabellone di qualificazione. Al secondo turno Jasmine aspetta la vincitrice del match che oppone la bielorussa Aliaksandra Sasnovich alla teenager statunitense Iva Jovic (73), e comunque vada scenderà in campo ancora da favorita, forte della recente finale al WTA 1000 di Cincinnati.

Il primo match di uno Slam nasconde sempre qualche insidia, tra l’emozione per l’esordio in un campo grande e prestigioso, le condizioni serali di New York spesso mutevoli, e un’avversaria particolare, di qualità e che non ha nulla da perdere. Infatti Aiava entra nel match “a gamba tesa”: attacco frontale, con colpi di rara potenza e una tattica super aggressiva, per non lasciare l’iniziativa al tennis più tattico e lavorato dell’italiana. Aiava si prende subito un break in apertura, sorprendendo l’azzurra, ma è un fuoco di paglia perché la sua tattica è ad altissimo rischio e gli errori, dopo una manciata di vincenti, fioccano, portando così punti dalla parte di Paolini. La toscana si mette a spingere in risposta e mette in campo la sua fisicità e maggior esperienza, strappando il contro break immediatamente, alla seconda chance. I tentativi di attacco di Aiava sono più che tamponati da Paolini, più brava a far valere la sua pazienza e passare da difesa ad attacco con colpi ragionati e di qualità. Jasmine infatti ha ha due palle break sul 2-1, ma non riesce a sfruttarle (ottima Aiava col rovescio, colpo davvero notevole). È il preludio del break che arriva sul 3-2 e lancia Jasmine alla conquista del primo set, per 6-2, con il terzo break strappato alla australiana. Un set comunque più combattuto di quanto non indichi il punteggio, l’avversaria di “Jas” ha qualità e potenza.

Nel secondo set le due si scambiano break e controbreak tra terzo e quarto gioco, ancora con Aiava più pronta a scappare via con altissimo rischio e Paolini perfetta nel non scomporsi e recuperarlo subito, forte in risposta e pronta a capitalizzare gli errori della rivale, comunque un po’ meno fallosa rispetto al primo set, fin troppo esuberante. Il set avanza sull’equilibrio, c’è la sensazione che Paolini possa scappare in vantaggio da un momento all’altro, ma Aiava ha un tennis così esplosivo e istintivo da diventare a tratti poco leggibile per il gioco tattico dell’italiana. Il set si decide al tiebreak e qua, sotto massima pressione, l’esperienza ad alto livello di Jasmine vale più di un colpo vincente a mille all’ora. Destanee inizia il tiebreak commettendo doppio fallo, Paolini ringrazia a tira un gran passante che punisce l’attacco della australiana, per il 3 punti a 0. Aiava però ci crede, mette in moto il suo ottimo rovescio ora senza esagerare e rimonta, fino al 3 pari e 4-3, sorpasso. Paolini resta solida, non si scompone e sul 5-4 si prende in risposta il punto che spacca l’equilibrio, chiudendo poi al primo match point. Una partita discreta, con un’avversaria di cui sentiremo parlare in futuro.

Così Paolini ha commentato la sua vittoria in conferenza stampa: “Aiava è una giocatrice da campi veloci, anche in Australia aveva giocato bene. Poi è sempre difficile giocare il primo turno in uno Slam perché c’è tensione e si deve ancora prendere ritmo e confidenza con le condizioni. Sono rimasta sorpresa dalla sua potenza: ha colpi davvero pesanti, soprattutto il rovescio lungo linea. All’avvio ho fatto un po’ fatica ma sono contenta di essere rimasta lì nei punti importanti. Quella penso sia stata la chiave della partita”.

D. Aiava vs J. Paolini

