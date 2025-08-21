Us Open – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Passaro e Stefanini al turno decisivo. Fuori gli altri azzurri

US Open 2025, Stefanini al turno decisivo delle qualificazioni

Prosegue il cammino di Lucrezia Stefanini (149 WTA) nelle qualificazioni dello US Open 2025. La 27enne di Carmignano, dopo l’esordio vincente su Vitalia Diatchenko, ha superato in due set la canadese Carol Zhao (230), che nel primo parziale non è mai riuscita a mantenere il servizio.

Nel secondo set l’azzurra è andata subito avanti di un break (2-1), ha subito il controbreak, ma nel momento decisivo ha strappato nuovamente il servizio alla rivale chiudendo 6-4 al secondo match point. Stefanini giocherà ora il turno decisivo contro la giapponese Hina Inoue (218), alla sua miglior corsa Slam dopo otto titoli ITF.

Passaro in rimonta vola al turno decisivo delle qualificazioni

Grande prova di carattere per Francesco Passaro, che al secondo turno delle qualificazioni dello US Open 2025 ha battuto in rimonta il messicano Rodrigo Pacheco Mendez con il punteggio di 4-6 7-6 (2) 6-4.

L’azzurro, dopo un avvio complicato, ha alzato il livello nei momenti chiave e con determinazione ha ribaltato l’incontro, conquistando l’accesso al turno decisivo. Per un posto nel main draw di Flushing Meadows, Passaro affronterà ora il portoghese Henrique Rocha.

Zeppieri si ferma al secondo turno delle qualificazioni dello US Open

Niente main draw per Giulio Zeppieri (260), che a New York puntava alla sua prima partecipazione allo US Open in tabellone principale. Iscritto grazie al ranking protetto, il mancino di Latina si è arreso al secondo turno delle qualificazioni contro il portoghese Jaime Faria (118) con il punteggio di 7-6(5) 7-5.

Zeppieri aveva iniziato bene, avanti 2-0 con possibilità di salire 3-0, ma da lì il suo servizio ha perso efficacia e Faria ha alzato il livello, imponendosi al tie-break alla seconda occasione utile. Nel secondo set l’azzurro è rimasto costantemente a inseguire, pur salvando tre palle break in apertura. Il portoghese, nonostante i problemi fisici che lo hanno costretto a un medical time-out e all’uso del ghiaccio sulla testa, ha accorciato gli scambi e preso più rischi, trovando il break decisivo proprio nell’ultimo game.

Per Zeppieri si tratta della terza eliminazione nelle qualificazioni dello US Open, dopo quelle del 2021 e del 2023.

Gigante si arrende in rimonta a Wong

Non basta un buon avvio a Matteo Gigante, sconfitto da Edas Wong (237) dopo tre set combattuti. L’azzurro, avanti di un set, ha pagato i 10 doppi falli e la scarsa resa con la prima (38% nel terzo parziale). Dopo aver rimontato più volte lo svantaggio, sul 5-5 del set decisivo ha subito il break che ha consegnato a Wong la vittoria e la meritata esultanza.

Cinà lotta ma Gomez vola al turno decisivo

La pioggia prima e il vento poi hanno condizionato il match tra Federico Cinà e l’argentino Gomez, ripreso oggi dopo l’interruzione di ieri. Alla sospensione, Gomez conduceva già di un set, ma il siciliano era rimasto in partita grazie a un servizio solido e a scelte coraggiose negli scambi.

Al rientro in campo, Cinà ha subito centrato un break, incrinando le certezze dell’avversario e portando il match al terzo set. Qui il vento ha reso tutto più complicato: Gomez è salito 3-1, Cinà ha reagito annullando l’allungo e trovando il controbreak per il 4-4. Ma nel momento decisivo l’argentino ha ritrovato il suo colpo migliore, il servizio, con cui ha dominato i punti cruciali (quasi 80% di resa con la prima) e si è qualificato per il turno finale.

Stadium 17 – Ore: 17:00 (italiane)

F. Jones vs E. Gorgodze



J. Burrage vs A. Rus



B. Harris vs M. Kukushkin



P. Maloney vs D. Galan



L. Van Assche vs Y. Wu



Court 5 – Ore: 17:00

M. Chwalinska vs J. Tjen



A. Sharma vs V. Jimenez Kasintseva



Z. Piros vs T. Tirante



J. Faria vs G. Zeppieri



H. Dart vs A. Akli



F. Gomez vs F. Cina



J. Duckworth vs J. McCabe



M. Hontama vs R. Marino



V. Tomova vs H. Vandewinkel



T. Daniel vs J. Struff



P. Marcinko vs A. Charaeva



D. Salkova vs K. Dmitruk



K. Volynets vs A. Honer



J. de Jong vs H. Mayot



C. Zhao vs L. Stefanini



J. Kym vs M. Zheng



H. Grenier vs M. Landaluce



N. Basilashvili vs M. Huesler



D. Merida vs T. Droguet



O. Selekhmeteva vs I. Shymanovich



Court 9 – Ore: 17:00

O. Virtanen vs L. Riedi



E. Jones vs L. Pigossi



E. Pridankina vs E. Shibahara



S. Mochizuki vs R. Burruchaga



C. Garin vs M. Trungelliti



B. Zhukayev vs Z. Svajda



F. Passaro vs R. Pacheco Mendez



J. Niemeier vs P. Hon



Court 11 – Ore: 17:00

S. Zhang vs D. Vidmanova



D. Galfi vs F. Crawley



M. Cassone vs D. Prizmic



B. Tomic vs H. Rocha



A. Martin vs P. Llamas Ruiz



M. Krueger vs A. Collarini



C. Liu vs M. Inglis



D. Semenistaja vs L. Cabrera



Court 13 – Ore: 17:00

R. Sakamoto vs I. Buse



A. Cazaux vs J. Clarke



P. Martic vs X. Wang



H. Inoue vs S. Waltert



L. Klimovicova vs J. Ponchet



Court 14 – Ore: 17:00

J. Cerundolo vs Y. Shimizu



M. Leonard vs P. Udvardy



V. Gracheva vs T. Wuerth



F. Sun vs L. Harris



Court 15 – Ore: 17:00

D. Aiava vs J. Mikulskyte



T. Andrianjafitrimo vs J. Fett



K. Jacquet vs J. Kubler



U. Blanchet vs D. Popko



T. Valentova vs T. Prozorova



M. Gigante vs C. Wong



C. Brace vs V. Erjavec

