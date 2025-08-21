Us Open 2025 ATP, Copertina, WTA

Us Open – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Passaro e Stefanini al turno decisivo. Fuori gli altri azzurri

22/08/2025 10:16 170 commenti
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07

US Open 2025, Stefanini al turno decisivo delle qualificazioni
Prosegue il cammino di Lucrezia Stefanini (149 WTA) nelle qualificazioni dello US Open 2025. La 27enne di Carmignano, dopo l’esordio vincente su Vitalia Diatchenko, ha superato in due set la canadese Carol Zhao (230), che nel primo parziale non è mai riuscita a mantenere il servizio.
Nel secondo set l’azzurra è andata subito avanti di un break (2-1), ha subito il controbreak, ma nel momento decisivo ha strappato nuovamente il servizio alla rivale chiudendo 6-4 al secondo match point. Stefanini giocherà ora il turno decisivo contro la giapponese Hina Inoue (218), alla sua miglior corsa Slam dopo otto titoli ITF.

Passaro in rimonta vola al turno decisivo delle qualificazioni
Grande prova di carattere per Francesco Passaro, che al secondo turno delle qualificazioni dello US Open 2025 ha battuto in rimonta il messicano Rodrigo Pacheco Mendez con il punteggio di 4-6 7-6 (2) 6-4.
L’azzurro, dopo un avvio complicato, ha alzato il livello nei momenti chiave e con determinazione ha ribaltato l’incontro, conquistando l’accesso al turno decisivo. Per un posto nel main draw di Flushing Meadows, Passaro affronterà ora il portoghese Henrique Rocha.

Zeppieri si ferma al secondo turno delle qualificazioni dello US Open
Niente main draw per Giulio Zeppieri (260), che a New York puntava alla sua prima partecipazione allo US Open in tabellone principale. Iscritto grazie al ranking protetto, il mancino di Latina si è arreso al secondo turno delle qualificazioni contro il portoghese Jaime Faria (118) con il punteggio di 7-6(5) 7-5.
Zeppieri aveva iniziato bene, avanti 2-0 con possibilità di salire 3-0, ma da lì il suo servizio ha perso efficacia e Faria ha alzato il livello, imponendosi al tie-break alla seconda occasione utile. Nel secondo set l’azzurro è rimasto costantemente a inseguire, pur salvando tre palle break in apertura. Il portoghese, nonostante i problemi fisici che lo hanno costretto a un medical time-out e all’uso del ghiaccio sulla testa, ha accorciato gli scambi e preso più rischi, trovando il break decisivo proprio nell’ultimo game.
Per Zeppieri si tratta della terza eliminazione nelle qualificazioni dello US Open, dopo quelle del 2021 e del 2023.

Gigante si arrende in rimonta a Wong
Non basta un buon avvio a Matteo Gigante, sconfitto da Edas Wong (237) dopo tre set combattuti. L’azzurro, avanti di un set, ha pagato i 10 doppi falli e la scarsa resa con la prima (38% nel terzo parziale). Dopo aver rimontato più volte lo svantaggio, sul 5-5 del set decisivo ha subito il break che ha consegnato a Wong la vittoria e la meritata esultanza.

Cinà lotta ma Gomez vola al turno decisivo
La pioggia prima e il vento poi hanno condizionato il match tra Federico Cinà e l’argentino Gomez, ripreso oggi dopo l’interruzione di ieri. Alla sospensione, Gomez conduceva già di un set, ma il siciliano era rimasto in partita grazie a un servizio solido e a scelte coraggiose negli scambi.
Al rientro in campo, Cinà ha subito centrato un break, incrinando le certezze dell’avversario e portando il match al terzo set. Qui il vento ha reso tutto più complicato: Gomez è salito 3-1, Cinà ha reagito annullando l’allungo e trovando il controbreak per il 4-4. Ma nel momento decisivo l’argentino ha ritrovato il suo colpo migliore, il servizio, con cui ha dominato i punti cruciali (quasi 80% di resa con la prima) e si è qualificato per il turno finale.

US Open 🇺🇸 – 2° Turno Qualificazione, cemento – 🌦️

Stadium 17 – Ore: 17:00 (italiane)
F. Jones GBR vs E. Gorgodze GEO

Slam Us Open
F. Jones [1]
6
7
E. Gorgodze
1
6
Mostra dettagli

J. Burrage GBR vs A. Rus NED

Slam Us Open
J. Burrage
7
4
4
A. Rus [18]
6
6
6
Vincitore: A. Rus
Mostra dettagli

B. Harris GBR vs M. Kukushkin KAZ

Slam Us Open
B. Harris
6
6
6
M. Kukushkin
7
3
2
Vincitore: B. Harris
Mostra dettagli

P. Maloney USA vs D. Galan COL

Slam Us Open
P. Maloney
4
2
0
D. Galan [32]
6
6
0
Vincitore: D. Galan
Mostra dettagli

L. Van Assche FRA vs Y. Wu CHN

Slam Us Open
L. Van Assche
3
3
Y. Wu
6
6
Vincitore: Y. Wu
Mostra dettagli



Court 5 – Ore: 17:00
M. Chwalinska POL vs J. Tjen INA

Slam Us Open
M. Chwalinska
5
5
J. Tjen
7
7
Mostra dettagli

A. Sharma AUS vs V. Jimenez Kasintseva AND

Slam Us Open
A. Sharma
6
3
3
V. Jimenez Kasintseva [28]
2
6
6
Vincitore: V. Jimenez Kasintseva
Mostra dettagli

Z. Piros HUN vs T. Tirante ARG

Slam Us Open
Z. Piros
6
7
0
T. Tirante [24]
3
6
0
Vincitore: Z. Piros
Mostra dettagli

J. Faria POR vs G. Zeppieri ITA

Slam Us Open
J. Faria [15]
7
7
0
G. Zeppieri
6
5
0
Vincitore: J. Faria
Mostra dettagli

H. Dart GBR vs A. Akli USA

Slam Us Open
H. Dart
6
1
0
A. Akli
7
6
0
Vincitore: A. Akli
Mostra dettagli




Court 4 – Ore: 17:00
A. Blockx BEL vs K. Coppejans BEL
Slam Us Open
A. Blockx [11]
0
6
0
K. Coppejans
15
7
0
Vincitore: K. Coppejans per ritiro
Mostra dettagli

F. Gomez ARG vs F. Cina ITA

Slam Us Open
F. Gomez
6
2
7
F. Cina
3
6
5
Vincitore: F. Gomez
Mostra dettagli

J. Duckworth AUS vs J. McCabe AUS

Slam Us Open
J. Duckworth [5]
7
5
7
J. McCabe
5
7
6
Mostra dettagli

M. Hontama JPN vs R. Marino CAN

Slam Us Open
M. Hontama
1
6
1
R. Marino [17]
6
2
6
Vincitore: R. Marino
Mostra dettagli

V. Tomova BUL vs H. Vandewinkel BEL

Slam Us Open
V. Tomova [5]
6
5
4
H. Vandewinkel
3
7
6
Vincitore: H. Vandewinkel
Mostra dettagli




Court 6 – Ore: 17:00
A. Hartono NED vs O. Gadecki AUS
Slam Us Open
A. Hartono
6
4
6
O. Gadecki [19]
4
6
4
Vincitore: A. Hartono
Mostra dettagli

T. Daniel JPN vs J. Struff GER

Slam Us Open
T. Daniel
6
4
1
J. Struff [31]
2
6
6
Vincitore: J. Struff
Mostra dettagli

P. Marcinko CRO vs A. Charaeva

Slam Us Open
P. Marcinko [11]
6
1
5
A. Charaeva
1
6
7
Vincitore: A. Charaeva
Mostra dettagli

D. Salkova CZE vs K. Dmitruk

Slam Us Open
D. Salkova
6
5
7
K. Dmitruk
3
7
6
Vincitore: D. Salkova
Mostra dettagli




Court 7 – Ore: 17:00
M. Damm USA vs B. Hassan LBN
Slam Us Open
M. Damm
7
7
B. Hassan
5
6
Vincitore: M. Damm
Mostra dettagli

K. Volynets USA vs A. Honer USA

Slam Us Open
K. Volynets [7]
0
6
6
1
A. Honer
0
2
7
0
Vincitore: K. Volynets per ritiro
Mostra dettagli

J. de Jong NED vs H. Mayot FRA

Slam Us Open
J. de Jong [2]
7
6
6
H. Mayot
6
7
3
Vincitore: J. de Jong
Mostra dettagli

C. Zhao CAN vs L. Stefanini ITA

Slam Us Open
C. Zhao
1
4
0
L. Stefanini
6
6
0
Vincitore: L. Stefanini
Mostra dettagli

J. Kym SUI vs M. Zheng USA

Slam Us Open
J. Kym
6
6
0
M. Zheng
3
4
0
Vincitore: J. Kym
Mostra dettagli




Court 8 – Ore: 17:00
A. Ito JPN vs G. Maristany Zuleta De Reales ESP
Slam Us Open
A. Ito [3]
6
1
6
G. Maristany Zuleta De Reales
0
6
1
Vincitore: A. Ito
Mostra dettagli

H. Grenier FRA vs M. Landaluce ESP

Slam Us Open
H. Grenier
6
7
0
M. Landaluce [30]
3
6
0
Vincitore: H. Grenier
Mostra dettagli

N. Basilashvili GEO vs M. Huesler SUI

Slam Us Open
N. Basilashvili [6]
6
5
M. Huesler
7
7
Vincitore: M. Huesler
Mostra dettagli

D. Merida ESP vs T. Droguet FRA

Slam Us Open
D. Merida
6
3
6
T. Droguet
4
6
4
Vincitore: D. Merida
Mostra dettagli

O. Selekhmeteva vs I. Shymanovich

Slam Us Open
O. Selekhmeteva
6
6
0
I. Shymanovich
2
3
0
Vincitore: O. Selekhmeteva
Mostra dettagli



Court 9 – Ore: 17:00
O. Virtanen FIN vs L. Riedi SUI

Slam Us Open
O. Virtanen [9]
6
4
L. Riedi
7
6
Vincitore: L. Riedi
Mostra dettagli

E. Jones AUS vs L. Pigossi BRA

Slam Us Open
E. Jones
6
6
0
L. Pigossi
4
4
0
Vincitore: E. Jones
Mostra dettagli

E. Pridankina vs E. Shibahara JPN

Slam Us Open
E. Pridankina
6
6
0
E. Shibahara [20]
7
7
0
Vincitore: E. Shibahara
Mostra dettagli

S. Mochizuki JPN vs R. Burruchaga ARG

Slam Us Open
S. Mochizuki [12]
6
1
6
R. Burruchaga
4
6
4
Vincitore: S. Mochizuki
Mostra dettagli




Court 10 – Ore: 17:00
O. Crawford GBR vs G. Johns USA
Slam Us Open
O. Crawford
6
2
G. Johns
7
6
Mostra dettagli

C. Garin CHI vs M. Trungelliti ARG

Slam Us Open
C. Garin [13]
6
5
0
M. Trungelliti
7
7
0
Vincitore: M. Trungelliti
Mostra dettagli

B. Zhukayev KAZ vs Z. Svajda USA

Slam Us Open
B. Zhukayev
3
5
0
Z. Svajda [22]
6
7
0
Vincitore: Z. Svajda
Mostra dettagli

F. Passaro ITA vs R. Pacheco Mendez MEX

Slam Us Open
F. Passaro [10]
4
7
6
R. Pacheco Mendez
6
6
4
Vincitore: F. Passaro
Mostra dettagli

J. Niemeier GER vs P. Hon AUS

Slam Us Open
J. Niemeier
4
3
0
P. Hon [27]
6
6
0
Vincitore: P. Hon
Mostra dettagli



Court 11 – Ore: 17:00
S. Zhang CHN vs D. Vidmanova CZE

Slam Us Open
S. Zhang [9]
6
6
D. Vidmanova
4
0
Vincitore: S. Zhang
Mostra dettagli

D. Galfi HUN vs F. Crawley USA

Slam Us Open
D. Galfi [4]
6
6
F. Crawley
2
2
Vincitore: D. Galfi
Mostra dettagli

M. Cassone USA vs D. Prizmic CRO

Slam Us Open
M. Cassone
3
2
D. Prizmic [19]
6
6
Vincitore: D. Prizmic
Mostra dettagli

B. Tomic AUS vs H. Rocha POR

Slam Us Open
B. Tomic
6
2
H. Rocha
7
6
Vincitore: H. Rocha
Mostra dettagli




Court 12 – Ore: 17:00
S. Vickery USA vs E. Seidel GER
Slam Us Open
S. Vickery
1
2
E. Seidel [21]
6
6
Vincitore: E. Seidel
Mostra dettagli

A. Martin USA vs P. Llamas Ruiz ESP

Slam Us Open
A. Martin
4
4
P. Llamas Ruiz
6
6
Vincitore: P. Llamas Ruiz
Mostra dettagli

M. Krueger USA vs A. Collarini ARG

Slam Us Open
M. Krueger
7
7
A. Collarini
6
5
Vincitore: M. Krueger
Mostra dettagli

C. Liu USA vs M. Inglis AUS

Slam Us Open
C. Liu
6
7
M. Inglis
3
5
Vincitore: C. Liu
Mostra dettagli

D. Semenistaja LAT vs L. Cabrera AUS

Slam Us Open
D. Semenistaja [12]
40
6
5
L. Cabrera
0
1
2
Vincitore: D. Semenistaja
Mostra dettagli



Court 13 – Ore: 17:00
R. Sakamoto JPN vs I. Buse PER

Slam Us Open
R. Sakamoto
4
6
4
I. Buse [29]
6
4
6
Vincitore: I. Buse
Mostra dettagli

A. Cazaux FRA vs J. Clarke GBR

Slam Us Open
A. Cazaux [1]
6
6
0
J. Clarke
3
4
0
Vincitore: A. Cazaux
Mostra dettagli

P. Martic CRO vs X. Wang CHN

Slam Us Open
P. Martic
5
4
0
X. Wang [31]
7
6
0
Vincitore: X. Wang
Mostra dettagli

H. Inoue USA vs S. Waltert SUI

Slam Us Open
H. Inoue
6
6
S. Waltert [24]
3
2
Vincitore: H. Inoue
Mostra dettagli

L. Klimovicova POL vs J. Ponchet FRA

Slam Us Open
L. Klimovicova
15
6
5
J. Ponchet [25]
0
3
2
Vincitore: L. Klimovicova
Mostra dettagli



Court 14 – Ore: 17:00
J. Cerundolo ARG vs Y. Shimizu JPN

Slam Us Open
J. Cerundolo [4]
6
5
Y. Shimizu
7
7
Vincitore: Y. Shimizu
Mostra dettagli

M. Leonard FRA vs P. Udvardy HUN

Slam Us Open
M. Leonard
2
1
P. Udvardy [29]
6
6
Vincitore: P. Udvardy
Mostra dettagli

V. Gracheva FRA vs T. Wuerth CRO

Slam Us Open
V. Gracheva [6]
0
7
6
0
T. Wuerth
0
5
2
0
Vincitore: V. Gracheva
Mostra dettagli

F. Sun CHN vs L. Harris RSA

Slam Us Open
F. Sun
2
2
L. Harris
6
6
Vincitore: L. Harris
Mostra dettagli



Court 15 – Ore: 17:00
D. Aiava AUS vs J. Mikulskyte LTU

Slam Us Open
D. Aiava
2
6
6
J. Mikulskyte
6
1
4
Mostra dettagli

T. Andrianjafitrimo FRA vs J. Fett CRO

Slam Us Open
T. Andrianjafitrimo
7
5
4
J. Fett
6
7
6
Vincitore: J. Fett
Mostra dettagli

K. Jacquet FRA vs J. Kubler AUS

Slam Us Open
K. Jacquet
4
2
J. Kubler
6
6
Vincitore: J. Kubler
Mostra dettagli

U. Blanchet FRA vs D. Popko KAZ

Slam Us Open
U. Blanchet
6
6
0
D. Popko
3
4
0
Vincitore: U. Blanchet
Mostra dettagli




Court 16 – Ore: 17:00
S. Wei CHN vs L. Romero Gormaz ESP
Slam Us Open
S. Wei
4
6
6
L. Romero Gormaz [23]
6
1
1
Mostra dettagli

T. Valentova CZE vs T. Prozorova

Slam Us Open
T. Valentova [2]
7
6
T. Prozorova
5
1
Vincitore: T. Valentova
Mostra dettagli

M. Gigante ITA vs C. Wong HKG

Slam Us Open
M. Gigante [16]
6
3
5
C. Wong
4
6
7
Vincitore: C. Wong
Mostra dettagli

C. Brace CAN vs V. Erjavec SLO

Slam Us Open
C. Brace
4
4
0
V. Erjavec [32]
6
6
0
Vincitore: V. Erjavec
Mostra dettagli

Nic Minelli 22-08-2025 11:35

@ JOA20

Passaro Meriterebbe di entrare in tabellone principale…ha disputato 2 buonissimi match con 2 giocatori comunque impegnativi!! Poi Cicciooo Passaro è un ragazzo veramente umile e rispettoso!! Mai indisponente e fuori dalle righe in campo!! Vamosss Ciccioooo

 170
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 22-08-2025 10:39

Scritto da Nic Minelli
Buongiorno…Ma Passaro potrebbe entrare anche come lucky looser?! Ci sono giocatori in tabellone che non stanno benissimo?!? Graziee e Forza Ciccioooo Passarooo!! Un buon match contro il messicano

Ci sono 3 posti LL in tabellone. Passaro è la quarta testa di serie ancora in lizza quindi sarà incluso nel sorteggio se non dovesse vincere il turno decisivo, al momento avrebbe il 60% di chance di essere ripescato.

 169
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
mattia saracino 22-08-2025 10:35

Bravo passaro e stefanini.

 168
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
magilla 22-08-2025 10:31

Scritto da Hellover
@ luca74 (#4465149)
Risponderemo quando tu ci dirai chi può vincere, non dico uno slam, ma un 1000 , tra gli italiani. Escluso sinner

vabbeh ma non è che Comunque quando fate sti ragionamenti del piffero dovete escludere sempre sinner…..allora piuttosto direi se sinner giocasse per la francia avrebbe finalmente un nr 1 che vince pure i mille…..e godetevela un po'……

 167
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
GianlucaPozziPerSempre 22-08-2025 10:16

Guardare Un set di Zeppieri è come guardare sette partite di Sinner. Lo vedi che potrebbe spaccare il campo, lasciare crateri per terra con l'avversario inerme ma è sempre li che si trascina come se avesse una catena perennemente legata alle caviglie. Non l'ho mai visto saltellare, sembra un 50enne con l'aria annoiata e scocciata pronto a ritirarsi da un momento all'altro. Che peccato, spero che trovi la sua strada, il talento (anche se quello non basta) è davvero enorme.

 166
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
arnaldo 22-08-2025 10:09

Gigante e Zeppieri non entreranno mai nei 100. Questione anche caratteriale. Poi..se il tuo avversario serve Prime e tu fai doppi falli a manetta…il gioco e' fatto. Giocatori da 120/150 e basta

 165
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Nic Minelli 22-08-2025 09:35

Buongiorno…Ma Passaro potrebbe entrare anche come lucky looser?! Ci sono giocatori in tabellone che non stanno benissimo?!? Graziee e Forza Ciccioooo Passarooo!! Un buon match contro il messicano

 164
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tony_65 22-08-2025 09:20

Scritto da Gregorio
Alla faccia del movimento italiano in salute, qui rischiamo seriamente di non qualificarne nemmeno uno. Che Dio ci conservi il Sinner a lungo altrimenti saremmo a digiuno di titoli che contano per altri vent’anni.

Quindi seguendo il tuo ragionamento posso dedurre che il movimento tennistico serbo degli ultimi 20 anni sia stato un disastro totale?!…Ti dò solo 2 numeri che fanno capire la salute del nostro tennis: 1] abbiamo 2 top 10 [unica Nazione insieme agli USA] 2] siamo il Paese che ha vinto più titoli ATP nel 2025 (e non solo)…

 163
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Hellover 22-08-2025 09:15

@ luca74

Risponderemo quando tu ci dirai chi può vincere, non dico uno slam, ma un 1000 , tra gli italiani. Escluso sinner

 162
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, Pepusch
Detuqueridapresencia 22-08-2025 09:03

Scritto da robdes12
Ho letto uno sproposito di critiche a Cinà. Non entrerà nei primi 100 col suo tennis? Forse, ma faccio notare che a 20 anni un Cobolli o un Darderi non passavano qualificazioni. Poi, qualche tempo dopo…Cinà a solo 18 anni, molto margine per irrobusirsi e affinarsi. Potrebbe anche non riudcire, non ne faremo un dramma. Gli spagnoli o i francesi che dovrebbero dire? I primi hanno solo Alcaraz per vincere tornei. I secondi buoni giocatori che vincono pochissimo, gli stessi americani tanto ben piazzati non agguantano titoli importanti da tempo. Abbiamo solo Sinner per slam e 1000? Ok, per i 500 e 250 però vi sono gli altri, come s’è visto.

Robdes non sono critiche, sono trollate di gente incompetente.

Le critiche costruttive so utili e ce ne sono.

Ma gli utenti provocatori non meritano risposte se non sarcastiche

 161
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
luca74 22-08-2025 07:43

Scritto da Gregorio
Alla faccia del movimento italiano in salute, qui rischiamo seriamente di non qualificarne nemmeno uno. Che Dio ci conservi il Sinner a lungo altrimenti saremmo a digiuno di titoli che contano per altri vent’anni.

Certo perché per capire se un movimento è in salute o meno si guardano solo le quali di un singolo torneo sul cemento, quindi per capire se un movimento è in salute contano solo quei tennisti tra il 120 e il 250. Non si guardano invece i numeri complessivi degli ultimi 2-3 anni, il ranking attuale che ne so dei primi 5-10-15 di ogni nazione, ecc? Solita domanda a cui nessuno mi ha mai risposto: se il movimento tennistico italiano è così indietro fatemi i nomi di almeno 5 nazioni che sono superiori (ad oggi)

 160
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Pepusch
robdes12 22-08-2025 07:22

Ho letto uno sproposito di critiche a Cinà. Non entrerà nei primi 100 col suo tennis? Forse, ma faccio notare che a 20 anni un Cobolli o un Darderi non passavano qualificazioni. Poi, qualche tempo dopo…Cinà a solo 18 anni, molto margine per irrobusirsi e affinarsi. Potrebbe anche non riudcire, non ne faremo un dramma. Gli spagnoli o i francesi che dovrebbero dire? I primi hanno solo Alcaraz per vincere tornei. I secondi buoni giocatori che vincono pochissimo, gli stessi americani tanto ben piazzati non agguantano titoli importanti da tempo. Abbiamo solo Sinner per slam e 1000? Ok, per i 500 e 250 però vi sono gli altri, come s'è visto.

 159
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
maŕvar 22-08-2025 07:01

cina sarebbe il nuovo fenomeno??ma oer favore

 158
Replica | Quota | -3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, Pepusch, j
Adrien Ouilecoup 22-08-2025 04:29

In sintesi,una defaillance da ricordare.

 157
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, Pepusch
Gian 61 22-08-2025 04:23

Scritto da Flavio
cinà che perde contro il panzone argentino non si può vedere…

Scritto da Flavio
cinà che perde contro il panzone argentino non si può vedere…

Scritto da patric25
cinà che perde contro il panzone argentino non si può accettare…

Mi scusi, Flavio-Patric25, può ripetere che non ho ben afferrato il concetto? Magari utilizzando qualche altro nome? Grazie

 156
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Maury, Detuqueridapresencia, Pepusch, j
piper 22-08-2025 01:47

Bene anche Stefanini. E come scritto da qualcuno sono in 2 al turno decisivo.

 155
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Salvo 22-08-2025 01:40

Scritto da magilla
bene passaro che approfitta anche di un ottimo tabellone…..discrete possibilita di entrare in tabellone anche perdendo perche sicuramente è tra i primi 5 come ranking per i 2 posti attuali di LL

Sono 3 i LL.

 154
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 22-08-2025 01:29

Scritto da Marco Tullio Cicerone

Scritto da Max66
@ Marco Tullio Cicerone (#4465005)
Basta dire bestialità, all’età di Ciná, Musetti, che è stato numero 1 junior vincendo uno slam su cemento, pensate un po’ voi, vinceva due set a zero con Nole al RG, e Sinner batteva Zverev sempre a Parigi… auguro ogni bene a Ciná, ma Sinner e Musetti sono sempre stati di un’altra categoria

Bestialità un tubo, smetti dirle tu. Il diritto di Musetti veniva criticato dai presunti sapienti del forum che dicevano che sarebbe presto uscito dai cento con quel colpo così moscio. E per tua norma e regola il Muso è il mio preferito. Io non so Cinà che carriera potrà fare, sarebbe fantastico se facesse quella di Musetti ma lo so che è difficile. Però qui troppa gente pone dei limiti ad minchiam alla sua crescita futura come se sapesse davvero di cosa parla.

All'etá di Ciná Musetti era 280 al mondo, quindi 60 posti dietro, vanno però considerati i 6 mesi di lock down. Sinner, invece, vinceva i NG ed era già nei 100. Comunque senza aver sconfitto top10, avevano un anno in più quando realizzarono queste imprese. Ma in ogni caso, l'ignoranza di questo personaggio si denota, oltre dalla mancanza di cognizione cronologica, anche dal fatto che non è in grado d'interpretare le carriere di ciascuno: all'età di Cinà sia Musetti che, soprattutto, Sinner, avevano alle spalle già alcuni anni di professionismo. Cinà ha iniziato un anno fa, è stato fermo 3 mesi, ha ripreso 6 mesi fa, ed in questi 6 mesi ha guadagnato più di 400 posizioni. Più o meno quello che Sinner era riuscito a fare Sinner alla sua età.

 153
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Marco Tullio Cicerone
magilla 22-08-2025 01:15

bene passaro che approfitta anche di un ottimo tabellone…..discrete possibilita di entrare in tabellone anche perdendo perche sicuramente è tra i primi 5 come ranking per i 2 posti attuali di LL

 152
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: puffo65, Detuqueridapresencia
Edwood 22-08-2025 01:12

Bene Passaro. Salva in extremis una giornata no per i nostri. Vediamo se anche la Stefanini lo segue

 151
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
walden 22-08-2025 01:09

Scritto da Italo
La somiglianza tra Pacheco Mendez e Alcaraz è notevole…
In viso soprattutto ma anche la garra e l’atteggiamento in campo

Però finisce li…

 150
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
piper 22-08-2025 01:08

E ora forza Lucrezia.

 149
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 22-08-2025 01:08

Bravo Ciccio! E va al 3° turno.

 148
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco Tullio Cicerone 22-08-2025 01:02

Scritto da Max66
@ Marco Tullio Cicerone (#4465005)
Basta dire bestialità, all’età di Ciná, Musetti, che è stato numero 1 junior vincendo uno slam su cemento, pensate un po’ voi, vinceva due set a zero con Nole al RG, e Sinner batteva Zverev sempre a Parigi… auguro ogni bene a Ciná, ma Sinner e Musetti sono sempre stati di un’altra categoria

Bestialità un tubo, smetti dirle tu. Il diritto di Musetti veniva criticato dai presunti sapienti del forum che dicevano che sarebbe presto uscito dai cento con quel colpo così moscio. E per tua norma e regola il Muso è il mio preferito. Io non so Cinà che carriera potrà fare, sarebbe fantastico se facesse quella di Musetti ma lo so che è difficile. Però qui troppa gente pone dei limiti ad minchiam alla sua crescita futura come se sapesse davvero di cosa parla.

 147
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, Maury, Detuqueridapresencia
Italo (Guest) 22-08-2025 00:43

La somiglianza tra Pacheco Mendez e Alcaraz è notevole…
In viso soprattutto ma anche la garra e l’atteggiamento in campo

 146
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
magilla 22-08-2025 00:42

Scritto da Giampi

Scritto da Sinner@Raducanu
Cinà è, e lo sarà ancora di più, un ottimo tennista.
E un ottimo tennista può tranquillamente stare tra i primi 50 del mondo, che detto nell’epoca Sinneriana sembra poco, ma invece è tanta roba.
Sicuramente farà anche qualche presenza più in alto e spero che si stabilizza nei primi 20-30.
Però… non mi sbilancio in pronostici migliori per un motivo, e detto tra noi spero con tutto il cuore di sbagliarmi.
Il servizio si può migliorare, anche gli altri fondamentali si possono migliorare.
La carenza che vedo in Cinà è nella risposta. Si è vero, con l’esperienza puoi migliorare anche quella, ma il colpo d’occhio e l’intuizione sono capacità naturali, ci si nasce, e il nostro caro ragazzo non ne è dotato come dovrebbe esserne dotato un top player.

Nei cinquanta sono entrati Cobolli, Sonego, Darderi e Arnaldi che avevano un bagaglio tecnico neanche paragonabile e non Nardi che ne aveva in quantità.. Cina’ è, potenzialmente un Nardi, (con un diritto da sistemare) con più fisico, più testa, più ambizione e con un allenatore vero…

a volte mi pare che ci si dimentichi che Nardi ha appena compiuto 22 anni

 145
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Tennista dastrapazzo, Detuqueridapresencia
Supporter dei poeti estinti (Guest) 22-08-2025 00:30

Involuzione di Zeppieri..non so che problemi abbia.

 144
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
andre92 (Guest) 22-08-2025 00:29

anche zeppieri disastro servito

 143
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 22-08-2025 00:28

Aha Zeppo.

 142
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 22-08-2025 00:24

Passaro vince il tiebreak e pareggia il conto dei set.

 141
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 22-08-2025 00:04

Scritto da Giampi

Scritto da matl
@ Fighter1990 (#4465068)
Sì, ma Zeppieri da quanti anni non fa una stagione senza infortuni? È uno che, con i mezzi a disposizione, se fa due stagioni senza problemi rimane tranquillamente nei primi 30/40 del mondo.

Gli infortuni non traumatici, che sono un’altra cosa, ci dicono che il giocatore non ha il livello per competere ad alto livello. Quando gente come Fils, Lehecka, Korda hanno fratture da stress significa che il loro corpo non riesce ad essere all’altezza delle loro ambizioni. Al livello del tennis agonistico moderno la differenza la fa anche questo aspetto. Ai tempi di Panatta non si faceva male nessuno tantomeno i ragazzi di 20 anni.

Nel caso di Zeppieri (ed anche i cechi credo rientrino in questa fattispecie, no è solo Lehecka, ma anche Machac, e temo anche Mensik) credo ci siano errori d’impostazione da i quali non ci si libera facilmente. D’altronde, non mi stanco di ripetere, l’Italia sta avvicinandosi solo da pochi anni a certi livelli nella tecnica tennistica, per troppi anni è mancato il materiale su cui lavorare, e dei pochi tennisti di un certo livello, mi sembra solo Barazzutti e pochi altri, siano stati allenatori di tennisti di alto livello. Sanguinetti lavora all’estero, Seppi è negli USA, Cipolla all’estero.

 140
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
zedarioz 21-08-2025 23:57

Giornataccia per Gigante. D’altronde non ha un solo colpo vincente, quindi per vincere le partite deve giocare vicino al 100% e questo non succede sempre. Zeppieri invece ha i colpi ma manca molto a livello fisico e mentale. Un mix tra loro due sarebbe un top 30. Accettiamoli per come sono e auguriamo a loro di ottenere il massimo che il loro potenziale può offrire.

 139
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: piper
Giampi (Guest) 21-08-2025 23:53

Scritto da Sinner@Raducanu
Cinà è, e lo sarà ancora di più, un ottimo tennista.
E un ottimo tennista può tranquillamente stare tra i primi 50 del mondo, che detto nell’epoca Sinneriana sembra poco, ma invece è tanta roba.
Sicuramente farà anche qualche presenza più in alto e spero che si stabilizza nei primi 20-30.
Però… non mi sbilancio in pronostici migliori per un motivo, e detto tra noi spero con tutto il cuore di sbagliarmi.
Il servizio si può migliorare, anche gli altri fondamentali si possono migliorare.
La carenza che vedo in Cinà è nella risposta. Si è vero, con l’esperienza puoi migliorare anche quella, ma il colpo d’occhio e l’intuizione sono capacità naturali, ci si nasce, e il nostro caro ragazzo non ne è dotato come dovrebbe esserne dotato un top player.

Nei cinquanta sono entrati Cobolli, Sonego, Darderi e Arnaldi che avevano un bagaglio tecnico neanche paragonabile e non Nardi che ne aveva in quantità.. Cina’ è, potenzialmente un Nardi, (con un diritto da sistemare) con più fisico, più testa, più ambizione e con un allenatore vero…

 138
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giampi (Guest) 21-08-2025 23:46

Scritto da matl
@ Fighter1990 (#4465068)
Sì, ma Zeppieri da quanti anni non fa una stagione senza infortuni? È uno che, con i mezzi a disposizione, se fa due stagioni senza problemi rimane tranquillamente nei primi 30/40 del mondo.

Gli infortuni non traumatici, che sono un’altra cosa, ci dicono che il giocatore non ha il livello per competere ad alto livello. Quando gente come Fils, Lehecka, Korda hanno fratture da stress significa che il loro corpo non riesce ad essere all’altezza delle loro ambizioni. Al livello del tennis agonistico moderno la differenza la fa anche questo aspetto. Ai tempi di Panatta non si faceva male nessuno tantomeno i ragazzi di 20 anni.

 137
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 21-08-2025 23:40

Ma noooooo ! 🙁

Zeppo !

Si fa mettere nel sacco dall’Abate.
Speriamo esca illeso dal castello d’If e si salvi… 😉

 136
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gregorio (Guest) 21-08-2025 23:37

Alla faccia del movimento italiano in salute, qui rischiamo seriamente di non qualificarne nemmeno uno. Che Dio ci conservi il Sinner a lungo altrimenti saremmo a digiuno di titoli che contano per altri vent’anni.

 135
Replica | Quota | -5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: robdes12, Detuqueridapresencia, Pepusch, j, Fighter1990
piper 21-08-2025 23:36

Sia Passaro che Zeppieri perdono il 1° set. Forza ora!

 134
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
patric25 21-08-2025 23:36

cinà che perde contro il panzone argentino non si può accettare…

 133
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, Pepusch
Detuqueridapresencia 21-08-2025 23:36

Zeppa Zeppa …. si fa beffare dall’abate nel primo set in cui era in vantaggio di un break

 132
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Flavio (Guest) 21-08-2025 23:35

cinà che perde con il panza argentino non si può accettare…

 131
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, Pepusch
Flavio (Guest) 21-08-2025 23:34

cinà che perde contro il panzone argentino non si può vedere…

 130
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, Pepusch
matl 21-08-2025 23:22

@ Fighter1990 (#4465068)

Sì, ma Zeppieri da quanti anni non fa una stagione senza infortuni? È uno che, con i mezzi a disposizione, se fa due stagioni senza problemi rimane tranquillamente nei primi 30/40 del mondo.

 129
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 21-08-2025 23:15

La Pedone?

 128
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Fighter1990 21-08-2025 23:12

Scritto da marcov2
Secondo me troppa indulgenza con Cinà Se si lottato alla pari ma si sbaglia in momenti importanti del match non è mancato poco per vincere è mancato quello che necessita per vincere.
Gigante ha ancora meno giustificazioni, non dico che ha mostrato tutti i propri limiti e che non diventerà mai un giocatore stabile nei top 100 perché la storia del tenni è piena di giocatori che hanno fatto il salto di qualità in età relativamente avanzata ma dopo oggi rimarrei sorpreso se questo accadesse.

Cinà e Gigante non devono giustificarsi con nessuno, nel tennis si può anche perdere, figuriamoci in match così equilibrati e tirati, dove un punto può decidere tutto.

Per quanto riguarda Cinà, diamogli tempo, per crescere sia come tennista sul piano tecnico, fisico, ma anche e soprattutto nelle esperienze che dovrà inevitabilmente fare, anche perdendo, proprio dalle sconfitte, come afferma un certo Jannik Sinner, si impara…come diceva qualcun altro “quando perdi non perdere la lezione” e penso che Federico non perderà neanche questa lezione.

 127
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: matl, Detuqueridapresencia, il capitano
Caratti (Guest) 21-08-2025 23:06

Cina’ ha perso per inesperienza, l’anno prossimo partite come queste le vincera’….
Gigante ha un fisico ancora gracile e soprattutto ha una gestione delle partite e delle situazioni si gioco ancora da imparare, il suo avversario oggi era molto abbordabile ma alla fine ha perduto

 126
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Tennista dastrapazzo
Krik Kroc 21-08-2025 22:55

Scritto da magilla
a mio parere cina’ ha poche colpe contro l’energumeno argentino (una coscia di Gomez ha il diametro del girovita dell’italiano).
gigante un disastro…gia al primo turno l’ha salvata giocando malino…..oggi malissimo tra doppi falli e gratuiti

E Zeppieri in due game 3 dobbi falli. Di questo passo non passa nessuno. Buona notte a tutti

 125
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
marco65 21-08-2025 22:54

Una delle peggiori partite che abbia mai visto da parte di Gigante…mentre Cina’ ha peccato di freddezza nel momento decisivo del terzo set quando sembrava avesse ripreso e…quasi sorpassato il suo rivale

 124
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Fighter1990 21-08-2025 22:51

Scritto da Giampi

Scritto da Giampi

Scritto da Simpioso
Cinà ha il diritto insicurissimo e deficitario, e gai tanto se in carriera arriverà in top 100, segnatevelo!

Ma certo, se Gigante, un ragazzo delizioso sia chiaro, terraiolo puro, senza i centimetri, senza servizio (oggi 11 doppi falli) e con un diritto imbarazzante è al limite dei primi 100, forse qualche speranza Cina’..

Ma a parte i cazza@@i come questo, Cina’ ha 18 anni…ma riusciamo a vedere quante difficoltà stanno avendo ragazzi più grandi di due anni come Blockx, Landaluce, Prizmic? E Cina’ non è molto distante in classifica mentre Bernet, il nuovo Federer, gira intorno alla posizione 800 del ranking..state sereni il ragazzo è forte e con una testa giusta..risentiamoci tra un anno o due…

Abbiamo l’esempio lampante di Zeppieri e della fatica bestiale che sta facendo per entrare in top100.
Gran talento, ottimi fondamentali, servizio e dritto sono davvero importanti, ma tra infortuni e la troppa fatica negli spostamenti, che siano laterali o in avanzamento, è nel limbo da diversi anni…
Purtroppo c’è una competizione spietata, se ti manca qualcosa, è difficile anche approdare nella fatidica top100.

 123
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Gigio (Guest) 21-08-2025 22:49

contento per il rientro di kubler

 122
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Simpioso (Guest) 21-08-2025 22:45

Scritto da Gian 61
Non avendo visto la partita di Cinà, ero rimasto parecchio deluso. Mi confortano i vostri commenti. Speriamo bene…

Non so cosa ti conforti, visto che comunque Cina ha dimostrato anche oggi di non poter competere ad alti livelli perché è molto limitato con quel dritto anni 70 che non fa mai male

 121
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Max66 (Guest) 21-08-2025 22:43

@ Marco Tullio Cicerone (#4465005)

Basta dire bestialità, all’età di Ciná, Musetti, che è stato numero 1 junior vincendo uno slam su cemento, pensate un po’ voi, vinceva due set a zero con Nole al RG, e Sinner batteva Zverev sempre a Parigi… auguro ogni bene a Ciná, ma Sinner e Musetti sono sempre stati di un’altra categoria

 120
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giampi (Guest) 21-08-2025 22:42

Scritto da Giampi

Scritto da Simpioso
Cinà ha il diritto insicurissimo e deficitario, e gai tanto se in carriera arriverà in top 100, segnatevelo!

Ma certo, se Gigante, un ragazzo delizioso sia chiaro, terraiolo puro, senza i centimetri, senza servizio (oggi 11 doppi falli) e con un diritto imbarazzante è al limite dei primi 100, forse qualche speranza Cina’..

Ma a parte i cazza@@i come questo, Cina’ ha 18 anni…ma riusciamo a vedere quante difficoltà stanno avendo ragazzi più grandi di due anni come Blockx, Landaluce, Prizmic? E Cina’ non è molto distante in classifica mentre Bernet, il nuovo Federer, gira intorno alla posizione 800 del ranking..state sereni il ragazzo è forte e con una testa giusta..risentiamoci tra un anno o due…

 119
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, walden, Marco Tullio Cicerone
marcov2 (Guest) 21-08-2025 22:41

Secondo me troppa indulgenza con Cinà Se si lottato alla pari ma si sbaglia in momenti importanti del match non è mancato poco per vincere è mancato quello che necessita per vincere.
Gigante ha ancora meno giustificazioni, non dico che ha mostrato tutti i propri limiti e che non diventerà mai un giocatore stabile nei top 100 perché la storia del tenni è piena di giocatori che hanno fatto il salto di qualità in età relativamente avanzata ma dopo oggi rimarrei sorpreso se questo accadesse.

 118
Replica | Quota | -3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, Tennista dastrapazzo, robdes12
Detuqueridapresencia 21-08-2025 22:40

Scritto da Mezzavvoi
@ Ziocarlo (#4465037)

Scritto da Ziocarlo
E anche Gigante vince il primo e poi buonanotte

Si l’ho notato anch’io troppe sconfitte in rimonta dei nostri

E come sempre tocca a me smentire le ca….te sparate ad mentulam canis (tipo il braccino italico sui TB, un’altra leggenda metropolitana)

Gigante: solo partite ai tre set 2025 (ai 5 set negli slam)

R128 Toronto – vinta con Coric in tre set
R32/R16/QF – San Marino tutte e tre vinte al terzo set
Q1/Q2 – Nottingham tutte e due vinte al terzo set (tra l’altro con Wong medesimo, una) – R32 persa al terzo set con Atmane (ah vedo che Atmane vi ricorda qualcosa eh, bravi bravi …….)
Q1 – RG – vinta al terzo set
R32 Mauthausen – vittoria al terzo set (con Cilic, eh, non con mio nonno) – R16 perde con Trungelliti al terzo set (dopo un TB perso 10-8 al secondo set)
R32/R16/QF/F – Roma (challenger) – tutte vittorie al terzo set
R32 – Monza – vince al terzo set – perde in R16 al terzo set
Q1 – Phoenix perde al terzo set ma per W/O
R128 – IW – batte Baez in tre set
Q1 – Marsiglia perde in tre set con Grenier (quello che ha battuto Landaluce oggi)

FACCIAMO LA SOMMA??? E facciamola, orsù

Su 19 partite che Gigante ha portato al set finale: 14 vinte e 5 perse (di cui una per W/O e una con Humbert a cui un set lo ha strappato)
Tutte le altre partite vinte o perse in 2 set oppure vinte o perse in 3 o 4 set ma negli slam e dunque non contano perché la statistica la si dovrebbe afre al quinto set)

Allora: scommettiamo che verrete qui a dire: scusate tutti abbiamo scritto una ca…..stroneria ad mentulam canis?

E non ho voglia di perdere tempo a guardare altre statistiche, l’ho fatta solo su Gigante

Madonnina santa ma quanto vi costa riflettere e validare i dati prima di sparare nel mucchio???

 117
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: piper, Fighter1990
walden 21-08-2025 22:39

Scritto da Giampi

Scritto da Simpioso
Cinà ha il diritto insicurissimo e deficitario, e gai tanto se in carriera arriverà in top 100, segnatevelo!

Ma certo, se Gigante, un ragazzo delizioso sia chiaro, terraiolo puro, senza i centimetri, senza servizio (oggi 11 doppi falli) e con un diritto imbarazzante è al limite dei primi 100, forse qualche speranza Cina’..

Gigante non è per niente un terraiolo, fino 21 giocava quasi solo sulla terra battuta, come quasi tutti i giovani tennisti italiani, ma i suoi migliori risultati li ha avuti sul cemento, quando ha cominciato a frequentarlo con continuità. Oggi battuta decisamente down, anche nel set vinto ha fatto più punti con la seconda, e nel terzo set un misero 37% di prime, altre volte era andato meglio. La continuità è il suo problema, anche da un punto di vista della partecipazione ai tornei.

 116
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Flavio (Guest) 21-08-2025 22:38

peccato davvero che Cinà abbia perso contro il panzone argentino

 115
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
enzola barbera (Guest) 21-08-2025 22:38

@ Sinner@Raducanu (#4465020)

Interessante la parte finale del tuo commento. I riflessi, un tema estremissimamente interessante, troppo spesso trascurato. Una delle importanti caratteristiche del campione, forse la più importante, è la rapidità dei riflessi; per il resto il giocatore si puó allenare 25 ore su 24, 7 giorni su 7, se difetta di questa dote estrema, non andrà da nessuna parte. I riflessi si possono migliorare? Molto difficile, così com’è difficile migliorare il servizio enzo

 114
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Fighter1990 21-08-2025 22:37

Scritto da Pete
È solo un 2007 , se trova un buon allenatore e segue la strada di Sinner puo’ farcela

Sinner è un pianeta a parte. Dobbiamo metterci in testa che un Sinner nasce ogni 50 anni, se va bene…
Federico deve migliorare tanto fisicamente e nei fondamentali tutti, dritto in particolare…
L’obiettivo nei prossimi 2 anni, deve essere quello di entrare stabilmente in top100, traguardo che molti sottovalutano, ma è terribilmente complicato.
Per uscire in breve tempo dal mondo dei challengers, dove c’è pieno di gente col coltello tra i denti: cagnacci, mestieranti, giovani in ascesa, devi avere qualcosa di particolare, che solo pochi possiedono.
Negli ultimi anni, tanti “presunti fenomeni” non solo non sono entrati in top10, ma neanche si sono avvicinati alla top100, scomparendo nell’anonimato…
Quindi andiamoci con i piedi di piombo e non mettiamo inutile pressione a Cinà, come a tanti altri ragazzi.

 113
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Krik Kroc, il capitano, Tennista dastrapazzo
Leander Paes (Guest) 21-08-2025 22:36

Wong si chiama Coleman, non Edas…

 112
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Max66 (Guest) 21-08-2025 22:36

@ Sinner@Raducanu (#4465020)

io l’ho già detto e non posso che ripetermi, Ciná lo vedo sempre ai limiti, magari può anche vincere qualche match, ma non può sperare di scalare la classifica giocando in quel modo, ossia sempre al limite… poi gli esperti siete e rimanete voi

 111
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Tafanus
Max66 (Guest) 21-08-2025 22:27

@ Mezzavvoi (#4465043)

io Gigante quando giocava nella parte bassa della tv, tanto per farvi capire, non lo vedevo proprio… ma è possibile che solo in Italia non si riesca a capire che su cemento è meglio fare brutta figura giocando dentro il campo piuttosto che perdere sicuro giocando 5 metri sotto.. a voi tecnici l’ardua sentenza

 110
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
magilla (Guest) 21-08-2025 22:25

a mio parere cina’ ha poche colpe contro l’energumeno argentino (una coscia di Gomez ha il diametro del girovita dell’italiano).

gigante un disastro…gia al primo turno l’ha salvata giocando malino…..oggi malissimo tra doppi falli e gratuiti

 109
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Tennista dastrapazzo
walden 21-08-2025 22:24

Scritto da Sinner@Raducanu
Cinà è, e lo sarà ancora di più, un ottimo tennista.
E un ottimo tennista può tranquillamente stare tra i primi 50 del mondo, che detto nell’epoca Sinneriana sembra poco, ma invece è tanta roba.
Sicuramente farà anche qualche presenza più in alto e spero che si stabilizza nei primi 20-30.
Però… non mi sbilancio in pronostici migliori per un motivo, e detto tra noi spero con tutto il cuore di sbagliarmi.
Il servizio si può migliorare, anche gli altri fondamentali si possono migliorare.
La carenza che vedo in Cinà è nella risposta. Si è vero, con l’esperienza puoi migliorare anche quella, ma il colpo d’occhio e l’intuizione sono capacità naturali, ci si nasce, e il nostro caro ragazzo non ne è dotato come dovrebbe esserne dotato un top player.

Oggi ho visto solo il terzo set, e devo dire che con Gomez, quando metteva la prima, a mio parere, c’era poco da fare. Io penso che, invece, ci sia un problema sulla battuta, sulla seconda in particolare. E, ribadisco, più cattiveria, un po’ di guerra psicologica: non dico di essere un Rune, ma almeno un Sonego, si.

 108
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Max66 (Guest) 21-08-2025 22:24

@ Detuqueridapresencia (#4464700)

infatti, su cemento ne vincesse una…

 107
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
andre92 (Guest) 21-08-2025 22:24

@ Marco Tullio Cicerone (#4465005)

dai ha perso contro gomez , ci sta, inguardabile l’ argentino

 106
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 21-08-2025 22:23

Scritto da Giampi

Scritto da Simpioso
Cinà ha il diritto insicurissimo e deficitario, e gai tanto se in carriera arriverà in top 100, segnatevelo!

Ma certo, se Gigante, un ragazzo delizioso sia chiaro, terraiolo puro, senza i centimetri, senza servizio (oggi 11 doppi falli) e con un diritto imbarazzante è al limite dei primi 100, forse qualche speranza Cina’..

LOL 😆

 105
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Mezzavvoi (Guest) 21-08-2025 22:23

@ Ziocarlo (#4465037)

Scritto da Ziocarlo
E anche Gigante vince il primo e poi buonanotte

Si l’ho notato anch’io troppe sconfitte in rimonta dei nostri

 104
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Oliver
-1: Detuqueridapresencia
Giampi (Guest) 21-08-2025 22:22

Scritto da Simpioso
Cinà ha il diritto insicurissimo e deficitario, e gai tanto se in carriera arriverà in top 100, segnatevelo!

Ma certo, se Gigante, un ragazzo delizioso sia chiaro, terraiolo puro, senza i centimetri, senza servizio (oggi 11 doppi falli) e con un diritto imbarazzante è al limite dei primi 100, forse qualche speranza Cina’..

 103
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
andre92 (Guest) 21-08-2025 22:22

disastro compiuto anche da gigante, ora vediamo zeppo e passaro

 102
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 21-08-2025 22:21

Fra poco in campo Zeppo e anche Ciccio.

 101
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
« Commenti più vecchi (100 precedenti)