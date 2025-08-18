Us Open 2025 ATP, Copertina, WTA

Us Open – Qualificazioni e doppio misto: Il programma completo di Martedì 19 Agosto 2025

18/08/2025
Giulio Zeppieri nella foto
Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:00
N. Osaka JPN / G. Monfils FRA vs C. McNally USA / L. Musetti ITA
I. Swiatek POL / C. Ruud NOR vs M. Keys USA / F. Tiafoe USA
J. Pegula USA / J. Draper GBR vs E. Raducanu GBR / C. Alcaraz ESP
O. Danilovic SRB / N. Djokovic SRB vs M. Andreeva / D. Medvedev
2° Turno – match
Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
S. Errani ITA / A. Vavassori ITA vs E. Rybakina KAZ / T. Fritz USA
V. Williams USA / R. Opelka USA vs K. Muchova CZE / A. Rublev
T. Townsend USA / B. Shelton USA vs A. Anisimova USA / H. Rune DEN
K. Siniakova CZE / J. Sinner ITA vs B. Bencic SUI / A. Zverev GER
2° Turno – match
Stadium 17 – Ore: 17:00
J. Choinski GBR vs T. Atmane FRA
A. Todoni ROU vs H. Dart GBR
F. Jones GBR vs V. Hruncakova SVK
M. Damm USA vs S. Travaglia ITA

Court 5 – Ore: 17:00
J. Niemeier GER vs D. Saville AUS
J. Kubler AUS vs G. Loffhagen GBR
A. Bolt AUS vs O. Crawford GBR
J. Tjen INA vs V. Lepchenko USA

Court 4 – Ore: 17:00
D. Lajovic SRB vs L. Van Assche FRA
I. Shymanovich vs S. Kraus AUT
H. Watson GBR vs E. Gorgodze GEO
T. Droguet FRA vs A. Kachmazov

Court 6 – Ore: 17:00
N. Brancaccio ITA vs P. Hon AUS
L. Pavlovic FRA vs L. Riedi SUI
G. Johns USA vs C. Smith USA
G. Pedone ITA vs M. Chwalinska POL
A. Barrena ARG vs K. Coppejans BEL

Court 7 – Ore: 17:00
G. Zeppieri ITA vs H. Habib LBN
E. Vedder NED vs A. Akli USA
J. Cerundolo ARG vs C. Hemery FRA
S. Vickery USA vs A. Sobolieva UKR
B. Cengiz TUR vs S. Wei CHN

Court 8 – Ore: 17:00
B. Zhukayev KAZ vs J. Pinnington Jones GBR
V. Diatchenko vs L. Stefanini ITA
A. Sánchez MEX vs A. Hartono NED
B. Hassan LBN vs T. Barrios Vera CHI

Court 9 – Ore: 17:00
J. Faria POR vs R. Noguchi JPN
V. Tomova BUL vs I. Burillo ESP
A. Bouquier FRA vs Z. Piros HUN
A. Ito JPN vs A. Friedsam GER
A. Blockx BEL vs J. Reis Da Silva BRA

Court 10 – Ore: 17:00
C. Brace CAN vs N. Hibino JPN
L. Draxl CAN vs K. Jacquet FRA
D. Semenistaja LAT vs A. Lazaro Garcia ESP
D. Svrcina CZE vs D. Merida ESP
C. Naef SUI vs L. Romero Gormaz ESP

Court 11 – Ore: 17:00
A. Holmgren DEN vs Z. Svajda USA
O. Virtanen FIN vs B. Willwerth USA
E. Mandlik USA vs J. Ponchet FRA
P. Kypson USA vs B. Tomic AUS
D. Vidmanova CZE vs M. Iyengar USA

Court 12 – Ore: 17:00
S. Rodriguez Taverna ARG vs M. Krueger USA
M. Zheng USA vs Y. Uchiyama JPN
J. Kennedy USA vs T. Tirante ARG
S. Bejlek CZE vs D. Aiava AUS
S. Zhang CHN vs M. Stoiana USA

Court 13 – Ore: 17:00
M. Timofeeva vs V. Erjavec SLO
C. Taberner ESP vs J. Kym SUI
A. Koevermans NED vs O. Gadecki AUS
J. Mikulskyte LTU vs K. Okamura JPN
T. Zink USA vs R. Sakamoto JPN

Court 14 – Ore: 17:00
S. Mochizuki JPN vs J. Rodionov AUT
O. Selekhmeteva vs J. Riera ARG
A. Korneeva vs L. Klimovicova POL
G. Maristany Zuleta De Reales ESP vs T. Rakotomanga Rajaonah FRA
L. Neumayer AUT vs I. Buse PER

Court 15 – Ore: 17:00
R. Burruchaga ARG vs J. Engel GER
M. Carle ARG vs C. Zhao CAN
Y. Shimizu JPN vs S. Shimabukuro JPN
K. Von Deichmann LIE vs E. Seidel GER

Court 16 – Ore: 17:00
Y. Wu CHN vs J. Ficovich ARG
M. Stakusic CAN vs H. Vandewinkel BEL
O. Oliynykova UKR vs L. Cabrera AUS
H. Rocha POR vs P. Herbert FRA

