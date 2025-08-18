Us Open – Qualificazioni e doppio misto: Il programma completo di Martedì 19 Agosto 2025
Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:00
N. Osaka / G. Monfils vs C. McNally / L. Musetti
I. Swiatek / C. Ruud vs M. Keys / F. Tiafoe
J. Pegula / J. Draper vs E. Raducanu / C. Alcaraz
O. Danilovic / N. Djokovic vs M. Andreeva / D. Medvedev
2° Turno – match
2° Turno – match
Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
S. Errani / A. Vavassori vs E. Rybakina / T. Fritz
V. Williams / R. Opelka vs K. Muchova / A. Rublev
T. Townsend / B. Shelton vs A. Anisimova / H. Rune
K. Siniakova /
J. Sinner vs B. Bencic / A. Zverev
2° Turno – match
2° Turno – match
Stadium 17 – Ore: 17:00
J. Choinski vs T. Atmane
A. Todoni vs H. Dart
F. Jones vs V. Hruncakova
M. Damm vs S. Travaglia
Court 5 – Ore: 17:00
J. Niemeier vs D. Saville
J. Kubler vs G. Loffhagen
A. Bolt vs O. Crawford
J. Tjen vs V. Lepchenko
Court 4 – Ore: 17:00
D. Lajovic vs L. Van Assche
I. Shymanovich vs S. Kraus
H. Watson vs E. Gorgodze
T. Droguet vs A. Kachmazov
Court 6 – Ore: 17:00
N. Brancaccio vs P. Hon
L. Pavlovic vs L. Riedi
G. Johns vs C. Smith
G. Pedone vs M. Chwalinska
A. Barrena vs K. Coppejans
Court 7 – Ore: 17:00
G. Zeppieri vs H. Habib
E. Vedder vs A. Akli
J. Cerundolo vs C. Hemery
S. Vickery vs A. Sobolieva
B. Cengiz vs S. Wei
Court 8 – Ore: 17:00
B. Zhukayev vs J. Pinnington Jones
V. Diatchenko vs L. Stefanini
A. Sánchez vs A. Hartono
B. Hassan vs T. Barrios Vera
Court 9 – Ore: 17:00
J. Faria vs R. Noguchi
V. Tomova vs I. Burillo
A. Bouquier vs Z. Piros
A. Ito vs A. Friedsam
A. Blockx vs J. Reis Da Silva
Court 10 – Ore: 17:00
C. Brace vs N. Hibino
L. Draxl vs K. Jacquet
D. Semenistaja vs A. Lazaro Garcia
D. Svrcina vs D. Merida
C. Naef vs L. Romero Gormaz
Court 11 – Ore: 17:00
A. Holmgren vs Z. Svajda
O. Virtanen vs B. Willwerth
E. Mandlik vs J. Ponchet
P. Kypson vs B. Tomic
D. Vidmanova vs M. Iyengar
Court 12 – Ore: 17:00
S. Rodriguez Taverna vs M. Krueger
M. Zheng vs Y. Uchiyama
J. Kennedy vs T. Tirante
S. Bejlek vs D. Aiava
S. Zhang vs M. Stoiana
Court 13 – Ore: 17:00
M. Timofeeva vs V. Erjavec
C. Taberner vs J. Kym
A. Koevermans vs O. Gadecki
J. Mikulskyte vs K. Okamura
T. Zink vs R. Sakamoto
Court 14 – Ore: 17:00
S. Mochizuki vs J. Rodionov
O. Selekhmeteva vs J. Riera
A. Korneeva vs L. Klimovicova
G. Maristany Zuleta De Reales vs T. Rakotomanga Rajaonah
L. Neumayer vs I. Buse
Court 15 – Ore: 17:00
R. Burruchaga vs J. Engel
M. Carle vs C. Zhao
Y. Shimizu vs S. Shimabukuro
K. Von Deichmann vs E. Seidel
Court 16 – Ore: 17:00
Y. Wu vs J. Ficovich
M. Stakusic vs H. Vandewinkel
O. Oliynykova vs L. Cabrera
H. Rocha vs P. Herbert
TAG: Us Open, Us open 2025
