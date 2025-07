ATP 500 Washington, ATP 250 Umago e Kitzbuhel: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. Bolelli e Vavassori in finale a Washington: rimonta da applausi su Skupski/Smith

Splendida vittoria per Simone Bolelli e Andrea Vavassori che, nella seconda semifinale del torneo ATP di Washington, superano in rimonta la coppia anglo-australiana composta da Neal Skupski e John-Patrick Smith con il punteggio di 4-6 6-2 10-4. I due azzurri conquistano così l’accesso alla finale, dove sfideranno la coppia franco-monegasca formata da Hugo Nys ed Edouard Roger-Vasselin.

La sfida inizia con grande equilibrio, con le due squadre che si spartiscono i primi game senza concedere nulla. Gli italiani sono i primi a tenere il servizio con autorità, ma nella parte centrale del primo set gli avversari riescono a strappare il servizio nel settimo gioco, portandosi avanti 4-3 dopo aver rimontato da 0-40. Skupski e Smith confermano il break e, nonostante il tentativo di recupero azzurro, chiudono il set 6-4 grazie a un ace di Smith.

Nel secondo set la musica cambia: Bolelli e Vavassori alzano il livello, trovano il break fondamentale nel quarto gioco – grazie anche a una gran difesa di Vavassori che costringe all’errore Skupski – e volano sul 4-1. Bolelli mette la firma sul 5-2 con un gran passante, mentre Vavassori è impeccabile al servizio per il 6-2 che vale il pareggio.

Il super tie-break si trasforma in un autentico assolo tricolore. Gli azzurri partono fortissimo e volano subito sul 5-0, mettendo pressione agli avversari con colpi profondi e grande presenza a rete. Skupski e Smith provano a reagire ma Bolelli e Vavassori non si fanno sorprendere: un altro parziale di quattro punti consecutivi vale il 9-2 e il match si chiude poco dopo sul 10-4.

Per la coppia italiana è un’altra grande prova di carattere e qualità: ora l’ultimo ostacolo sarà la sfida contro Nys/Roger-Vasselin per provare a conquistare il titolo e arricchire una stagione già positiva nei tornei ATP.

