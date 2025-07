Alcaraz accetta la sconfitta, ma rilancia la rivalità con Sinner: “Orgoglioso di quanto fatto, Jannik mi ha spinto al limite”

Non è arrivato il tris a Wimbledon per Carlos Alcaraz, che si è dovuto arrendere in finale a un Jannik Sinner semplicemente straordinario. Il murciano, dopo la sconfitta per 4-6 6-4 6-4 6-4, ha analizzato a caldo la partita in conferenza stampa, tra rammarico, orgoglio e la consapevolezza di aver fatto comunque un percorso di altissimo livello.

“Sempre triste perdere una finale, ma sono orgoglioso”, ha esordito Carlos, “mi porto via tante cose positive da queste quattro settimane. Ho dato tutto quello che avevo, ma ho giocato contro un avversario in una forma incredibile. Esco a testa alta da questo torneo.”

Alcaraz ha poi ammesso di aver sofferto con il proprio servizio, uno dei fattori chiave del match: “Ho avuto una percentuale molto bassa di prime oggi (solo il 53%) ed è stato difficile soprattutto contro uno come Jannik, che è uno dei migliori ribattitori del circuito. So che devo migliorare questa parte del mio gioco.”

Rispetto ad altre sconfitte importanti della sua giovane carriera, come quella alle Olimpiadi di Parigi 2024, Alcaraz si mostra più maturo: “La sensazione è molto diversa. L’anno scorso dopo le Olimpiadi ero molto giù di morale, questa volta invece ho imparato tanto e sono orgoglioso di essere ancora in una finale Slam. Voglio concentrarmi sui momenti belli e dimenticare quelli brutti.”

Inevitabile il riferimento alla rivalità con Sinner, che sta già segnando un’epoca: “Sono felice di condividere questa rivalità con lui, credo sia qualcosa di fantastico sia per noi che per il tennis. Quando giochiamo uno contro l’altro il livello si alza tantissimo, non ho mai visto un’intensità simile altrove. Ci spingiamo a migliorare ogni giorno.”

Parlando della finale, Alcaraz ha evidenziato quanto Sinner sia stato dominante da fondo campo: “Fisicamente mi sentivo bene, ma mentalmente è stato durissimo restare concentrato contro un avversario che ti mette così tanto sotto pressione. In alcuni momenti non sapevo cosa fare, lui era superiore da fondo e restituiva alla perfezione le mie seconde di servizio, mettendomi subito in difficoltà.”

“La chiave del match è stata nel secondo servizio e nei punti regalati. Devo migliorare il modo in cui rispondo e gestisco lo scambio dopo il servizio. Sentivo che lui portava a casa i suoi turni di battuta troppo facilmente. La differenza maggiore oggi è stata proprio la qualità e l’intensità da fondo campo.”

Con questa consapevolezza, Carlos Alcaraz guarda avanti, certo che questa rivalità con Sinner renderà il futuro del tennis ancora più spettacolare: “Ogni partita con lui mi motiva ad allenarmi meglio e a crescere. Siamo solo all’inizio di qualcosa di grande.”





Francesco Paolo Villarico