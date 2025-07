Jannik Sinner: trionfo a Wimbledon e record da leggenda

Wimbledon 2025 si colora d’azzurro con la vittoria di Jannik Sinner, che supera in finale Carlos Alcaraz con il punteggio di 4-6 6-4 6-4 6-4. Un trionfo pesantissimo per il tennista altoatesino, che corona così una cavalcata straordinaria sui prati londinesi e si consacra campione Slam anche sull’erba, dopo aver già conquistato Australian Open e Us Open negli ultimi dodici mesi.

Il successo su Alcaraz proietta Sinner nell’élite della storia del tennis: a soli 23 anni, Jannik è ora il campione in carica di tre dei quattro tornei del Grande Slam, raggiungendo miti assoluti come Jimmy Connors, Pete Sampras, Roger Federer e Rafa Nadal, unici capaci di riuscirci così giovani nell’Era Open.

La finale di oggi ha visto Sinner esprimere un livello di gioco altissimo, soprattutto nei momenti chiave: dopo aver perso il primo set, l’italiano ha saputo reagire con freddezza e determinazione, imponendo ritmo e pressione al suo rivale più temuto. Game dopo game, Sinner ha costruito il suo successo con solidità mentale, potenza e intelligenza tattica, confermandosi il tennista del momento e l’uomo da battere nel circuito ATP.

Per il tennis italiano è un giorno storico: Sinner scrive una pagina indelebile, ma soprattutto dimostra di essere pronto a dominare la scena mondiale ancora a lungo. Con quattro Slam in bacheca e una crescita continua, Jannik guarda al futuro con l’ambizione dei grandi e la maturità dei campioni di questo sport.





Francesco Paolo Villarico