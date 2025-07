Shelton, il preoccupante bilancio al tiebreak contro i migliori

Sconfitto su tutta la linea. Ben Shelton è uscito dal Campo 1 di Wimbledon assai corrucciato dopo la secca sconfitta subita da Jannik Sinner nei quarti di finale di Wimbledon 2025. Una partita che il n.1 ha dominato su tutta la linea: ha servito bene, mettendo a nudo le difficoltà in risposta dell’americano (che nel primo set ha vinto solo due punti contro la battuta dell’italiano); ha dominano negli scambi da fondo, punzecchiando anzi soverchiando il rovescio di Ben; ha pure vinto – in modo abbastanza clamoroso – il confronto per punti vinti sul net. Per quanto riguarda la differenza Pro Sinner in risposta, beh, un abisso. “Jannik fa tutto a velocità x2 rispetto agli altri” ha affermato Shelton nella press conference post partita, concedendo al rivale i meriti di una vittoria senza macchia. Ma c’è un dato che dovrebbe far riflettere Ben e il suo team: il tiebreak del primo set, perso contro Sinner dopo aver vinto un punto in risposta (2-0) e poi cedendo sette punti di fila, e i tiebreak in generale contro i migliori. Infatti c’è una statistica assai significativa e molto negativa per il nativo di Atlanta: Shelton contro i top 10 ha giocato in carriera 19 tiebreak, ne ha vinti solo 3.

È un dato secco e assai deludente, che mette a nudo la difficoltà di Ben di performare al suo massimo nel momento decisivo. Con un servizio così potente e incisivo, e allo stesso tempo una qualità in risposta non delle migliori, è scontato che l’americano giochi molti tiebreak. Per questo il fatto che contro i migliori al mondo faccia così tanta fatica a vincerli indica problemi più profondi nel suo gioco, nella gestione delle emozioni, nella sua capacità di tirare fuori le giocate sotto la massima pressione. Nel tiebreak del primo set perso ieri contro Sinner nei quarti a Wimbledon, era pure scattato bene Ben: mini-break e 2-0. Purtroppo per lui da lì in avanti la prima palla si è inceppata, mentre Jannik in risposta ha fatto la voce grossa. Ma andando oltre alla forza di Sinner in risposta, sono le scelte complessive di Shelton a non convincere. Ha cercato solo la botta a velocità massima, e questo può essere una debolezza perché di prime ne ha messe poche, espandendosi con la seconda di servizio all’aggressività del rivale; e variando poco il tipo di servizio, alla fine i migliori avversari – giusto i top 10 – trovando il modo di rispondere, iniziare uno scambio dove troppo spesso Ben non trova altra opzione del tirare tanto forte con massima esuberanza invece di provare a solleticare i punti deboli di chi sta al di là della rete. È nel suo DNA attaccare, imporre la sua potenza, giocare d’istinto. Ma quando siamo alla stretta finale di un set e l’avversario è di quelli forti, saper scegliere la giocata e passare ad un piano più percentualmente più efficace rispetto alla sola prepotenza porta mediamente risultati migliori.

Shelton sta lavorando sul proprio gioco, si sono viste delle migliorie in piccole cose, come un uso migliore del back di rovescio, nello scambio e per l’approccio alla rete; anche un tentativo di colpire sulla destra in scambio con un movimento più ovalizzato in modo entrare nella palla con un minimo di spin di controllo, e così provare a prendere meno la lunghezza in spinta. Ma tutto è ancora assai instabile e sotto pressione è normale che Ben si irrigidisca tornando ai difetti originali. Inoltre nella sconfitta vs. Sinner è stato anche evidente come abbia pagato dazio a livello mentale in tutte le fasi decisive. Non è un caso che dopo il tiebreak Shelton abbia subito i due break che hanno deciso la partita servendo sotto 5-4, quando si è ritrovato spalle al muro. Di Jannik Sinner ce n’è uno solo, non sempre di fronte trovi un avversario così forte, un “killer” sportivo per capacità di tirare fuori il meglio nei passaggi chiave, ma… se Ben vuole restare in top 10 e vincere contro avversari di questo rango serve un ulteriore salto di qualità.

È necessario che il tennis di Shelton sia meno legato al rendimento del servizio, anzi della prima palla di servizio, anche se questo colpo resterà sempre il fulcro del suo gioco. Deve riuscire a gestire meglio le emozioni sotto pressione ed essere capace di giocare un po’ più “sporco”, restando lì a lottare e leggere il momento invece di tirare una botta e via, sperando che vada bene. Ha talento, ha forza, spesso ci riesce, ma… evidentemente poco quando affronta i migliori nei momenti chiave. Ben è uscito dalla partita vs. Jannik molto scuro in volto. Ha perso netto, si aspettava certamente ben altra prestazione, forse pure una vittoria che invece non ha nemmeno sfiorato. Uno schiaffone che forse lo aiuterà a crescere.

Marco Mazzoni