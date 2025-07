Wimbledon: Il programma completo di Giovedì 10 Luglio 2025

Centre Court – Ore: 2:30pm

A. Sabalenka vs A. Anisimova

B. Bencic vs I. Swiatek

S. Verbeek / K. Siniakova vs J. Salisbury / L. Stefani

No.1 Court – Ore: 2:00pm

M. Arevalo / M. Pavic vs R. Hijikata / D. Pel

M. Granollers / H. Zeballos vs J. Cash / L. Glasspool

A. Hewett / G. Reid vs D. Caverzaschi / T. Oda

No.2 Court – Ore: 12:00am

T. Haas / F. Lopez vs R. Lindstedt / H. Tecau

D. Cibulkova / B. Strycova vs K. Flipkens / A. Petkovic

M. Baghdatis / X. Malisse vs J. Chardy / B. Soares

N. Broady / V. King vs T. Golovin / L. Robson

A. Radwanska / M. Rybarikova vs D. Hantuchova / C. Vandeweghe

No.3 Court – Ore: 12:00am

Z. Ji vs A. Hewett

X. Li vs D. De Groot

Court 12 – Ore: 12:00am

L. Hewitt / M. Philippoussis vs J. Blake / S. Querrey

J. Pareja vs H. Klugman

M. Xu vs L. Tagger

Y. Qu / K. Yodpetch vs T. Frodin / J. Pareja

Court 18 – Ore: 12:00am

M. Woodforde / B. Schett vs F. Santoro / A. Keothavong

E. Jones vs M. Pohankova

V. Valdmannova vs T. Kostovic

S. Fajmonova / K. Supova vs J. Pastikova / J. Stusek

K. Penickova / V. Valdmannova vs E. Jones / J. Vandromme

Court 4 – Ore: 12:00am

M. Kiely vs F. Choi

M. Freitag vs H. Kamal

S. Miyazawa vs A. Sackflame

L. Zingg vs J. Dipakbhai Kanabar

N. Berdin vs M. Kiely

H. Kamal vs L. Drijver

Court 5 – Ore: 12:00am

N. Berdin vs E. Giurescu

M. Vukovic vs Y. WU

V. Skryp vs M. Milojevic

S. Bielinska vs G. Watson

E. Giurescu vs F. Choi

M. Vukovic vs N. Palombo

Court 6 – Ore: 12:00am

R. Pagonis vs S. Kim

N. Palombo vs J. Jang

Y. Hong vs L. Villamil Arias

Y. Lim vs L. Masarykova

R. Pagonis vs I. Mejias

M. Freitag vs M. Ferraz

Court 7 – Ore: 12:00am

M. Schoenhaus vs B. Willwerth

R. Karki vs A. Wazny

Y. Alvarez / J. Secord vs M. Rottgering / H. Schoenmakers

A. Santamarta Roig / M. Schoenhaus vs O. Bonding / J. Leach

M. Exsted / J. Kumstat vs O. Paldanius / A. Wazny

Court 8 – Ore: 12:00am

Z. Sesko vs I. Ivanov

A. Vasilev vs T. Boogaard

C. Esquiva Banuls / N. Taraba Wallberg vs A. Kovackova / J. Kovackova

C. Doig / K. Tyagi vs A. Omarkhanov / E. Pleshivtsev

Court 11 – Ore: 12:00am

I. Mejias vs T. Ascenzo

M. Ferraz vs L. Drijver

F. Souza vs C. Shao

C. Jackson vs E. Combs

S. Kim vs T. Ascenzo

Y. WU vs J. Jang

Court 14 – Ore: 12:00am

G. Fernandez vs G. Reid

S. Takamuro vs Z. Wang

Z. Ji / S. Lysov vs M. De la Puente / R. Spaargaren

A. Bernal / K. Chasteau vs L. De Greef / A. Van Koot

Court 15 – Ore: 12:00am

T. Oda vs R. Spaargaren

Y. Kamiji vs L. De Greef

G. Sasson / N. Vink vs F. Cayulef / A. Lapthorne

J. Bos / C. Oosthuizen vs X. Li / Z. Wang

Court 17 – Ore: 12:00am

C. Ratzlaff vs M. De la Puente

K. Montjane vs K. Chasteau

D. Ramphadi / G. Slade vs A. Kaplan / S. Schroder

To be arranged 1 – Ore: 6:00pm

M. Bahrami / J. Zheng vs G. Rusedski / C. Martinez