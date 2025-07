Cobolli da applausi, ma l’esperienza di Djokovic prevale. Sarà super semifinale contro Sinner a Wimbledon

Novak Djokovic approda per la quattordicesima volta in carriera alla semifinale di Wimbledon, superando in quattro set un eccellente Flavio Cobolli con lo score di 6-7(6) 6-2 7-5 6-4 dopo oltre tre ore di battaglia sul Centre Court. Ma stavolta non è la vittoria del campione serbo a fare più notizia: è la prova di maturità del 22enne romano a lasciare il segno. Giocare alla pari con Djokovic, nel tempio del tennis e davanti alla Regina Camilla, era impensabile fino a qualche mese fa. Eppure Cobolli ci è riuscito. Ha lottato, ha rischiato, ha mostrato coraggio e solidità. E ne è uscito con un carico di fiducia che potrebbe segnare una svolta nella sua carriera.

È stata la sfida tra due generazioni e due carriere agli antipodi: da una parte Djokovic, 38 anni, 24 titoli Slam, 445 match giocati nei Major e 428 settimane in vetta al ranking; dall’altra Cobolli, alla prima esperienza nei quarti di uno Slam, appena venti partite giocate nel circuito maggiore dei tornei dello Slam. Ma il campo ha raccontato una storia molto più equilibrata.

Un primo set da favola. La partenza è subito incoraggiante. Cobolli sceglie di rispondere e tiene testa a Djokovic fin dai primi scambi, ribattendo colpo su colpo alla varietà del gioco del serbo: smorzate, back, discese a rete. Flavio aggredisce con il dritto, forza la seconda per non lasciare l’iniziativa e, nonostante un passaggio a vuoto con un doppio fallo che gli costa un break, trova la forza per reagire. Con grande coraggio e qualità recupera il break a zero e porta il set al tie-break. È lì che accade l’impensabile: gioca aggressivo, sale 5-2, si fa rimontare fino al 6-6 ma piazza un passante vincente da applausi (applaude anche la Regina) e chiude con autorità. È 7-6 per Cobolli. L’orgoglio del campione. Djokovic non ci sta e nel secondo set alza i giri del motore. Inizia a rispondere sempre più vicino alla riga, toglie il tempo a Cobolli e conquista il doppio break con una serie impressionante di prime palle vincenti. In 26 minuti chiude 6-2. Il serbo è salito di livello, e Flavio, costretto sempre a giocare al limite, accusa il colpo.

Il terzo parziale sembra iniziare sulla stessa falsariga, con un break immediato del serbo. Ma Cobolli non si disunisce. Ritrova intensità, spinge da fondo e recupera fino al 3-2. Il match torna in equilibrio, anche se Djokovic sembra avere una marcia in più nei momenti decisivi. Sul 5-5 arriva il game che spacca la partita: un doppio fallo e una volée affrettata costano care a Flavio. Break Djokovic, che poi chiude con l’ennesimo ace: 7-5.

Cuore e lacrime. Nel quarto set Cobolli continua a crederci. Tiene con sicurezza i primi turni di servizio e resta avanti fino al 4-4. Ma ancora una volta, nel momento chiave, l’esperienza di Djokovic si fa sentire: una risposta profonda, un errore di rovescio e una volée fuori misura concedono il break decisivo al serbo, che poi chiude con due ace consecutivi. 6-4 e semifinale numero 14 a Wimbledon per Novak.

Cobolli lascia Wimbledon tra gli applausi del Centrale, con l’onore delle armi e la consapevolezza di essere ormai pronto per palcoscenici importanti. Ha portato Djokovic al limite, ha vinto un set, ha lottato su ogni palla. Ha giocato alla pari per oltre tre ore con uno dei più grandi di sempre. E lo ha fatto con coraggio, lucidità e un tennis che, se confermato, può portarlo in alto molto in fretta. Oggi l’Italia del tennis scopre di avere non solo un altro talento, ma un potenziale protagonista. E il futuro, da questo Wimbledon in poi, per Flavio Cobolli può diventare molto più luminoso.

La cronaca

1. set- Cobolli ha vinto il sorteggio ed ha scelto di rispondere si inizia con Djokovic al servizio. Primo gioco per il serbo 1-0. Djokovic smuove Cobolli che è in difficoltà 0-30. Prima vincente 15-30. Serve bene Flavio 1-1. Passante di Cobolli, avanti sul servizio di Djokovic 15-30. Sbaglia Cobolli, Djokovic tiene il servizio 2-1. Bene Cobolli dritto in contropiede. Sbaglia il dritto Cobolli che era avanti quaranta a zero, 40-30.Forza ancora il dritto Flavio, parità. Ace. Palla corta di Novak. Ancora parità. Cerca la variazione il serbo. Palleggio durissimo, Cobolli tiene rovescio contro rovesci. Vantaggio Flavio che spinge ad un ritmo alto. Ancora un errore di Djokovic 2-2. Palla corta di Novak 15 pari. Risposta vincente di Cobolli 15-30. Ace di seconda 30 pari. Ancora una ace 40-30. Servizio e dritto, Djokovic resta avanti 3-2. Due errori di dritto, 0-30. Prende un rischio Cobolli che gioca la palla corta. Djokovic arriva, ma Flavio lo passa 15-30. Prima a 212 km/h Cobolli recupera 30 pari. Ancora una buona prima 40-30. Di nuovo un dritto in rete. Parità. Sempre il dritto che da problemi al romano. Palla break. Funziona la prima. Parità. Ancora un dritto in rete. Palla break. Finalmente un dritto vincente. Parità. Gioca corto Novak, vantaggio Italia. Palla corta vincente, tiene il turno di battuta salvando due palla break 3-3. Veloce a rete Djokovic 15-0. Riprova la palla corta Cobolli, grande numero 30-15. Risposta profonda 30 pari. Djokovic aggiusta la prima 4-3. Di nuovo sotto 0-30 Flavio. Ace. Esce la risposta di Novak 30 pari. Ace 40-30. Djokovic aggredisce la seconda parità. Rovescio fuori. Palla break. Serve and volley. Parità. Doppio fallo, palla break. Scambio fenomenale, Djokovic fa correre Cobolli, che mette fuori il dritto di due centimetri. Break 3-5. Djokovic serve il set. Risposta vincente 0-15. Ottimo da fondo Cobolli che chiude con un dritto vincente 0-30. Rovescio in rete del serbo 0-40. Tre palle per recuperare il break. Risponde bene Cobolli, break a zero 4-5. Grande volée di Cobolli, applaudito anche dal serbo 30 pari. Doppio fallo 15-30. Scambio intenso, tre punti consecutivi per il serbo 30-40, set point Novak. In corridoio il dritto di Djokovic, parità. Prima sulla riga, palla per il 5 pari. Dritto e smash ottimo Cobolli 5-5. Due punti diretti con il servizio 30-0 Djokovic. Gioco a zero per il serbo che si assicura il tie-break. Ottima prima dell’azzurro 15-0. Super dritto da fondo 30-0. Servizio e dritto 40-0. Si fa vedere Djokovic, rovescio vincente 40-15. Seconda per Flavio, Djokovic si avvicina 40-30. Sbaglia l’angolo dell’attacco Cobolli parità. Ace e servizio sulla riga 6-6.

Tie break. Serve Djokovic che sbaglia il back 0-1. Prima vincente 2-0 Cobolli. Ancora un gran servizio 3-0 Cobolli. Serve and volley Novak 1-3. Ace, Cobolli resta avanti 3-2. Ottima seconda ed accelerazione di dritto Flavio avanti 4-2. Ace Cobolli conduce 5-2. Servizio ad uscire di Djokovic, 5-3 Cobolli. Esce di nulla la risposta di Flavio 5-4. Due servizi per il set. Djokovic gioca da maestro 5-5. Dritto in contropiede 6-5 set point Cobolli. Servizio al centro e rovescio vincente Djokovic 6-6. Attacca Djokovic, passante vincente applaudito anche dalla Regina, set point Cobolli7-6. Prima vincente e Flavio porta a casa il primo set 7-6.

2. set – Cobolli al servizio e chiude il primo gioco con un ace 1-0. Gioco a zero per Djokovic 1-1. Comanda da fondo Flavio 30-0. Prima vincente 40-0. Risponde aggressivo Djokovic 40-15. Ace numero sette, 2-1. Si scambia da fondo, Cobolli fulmina con il dritto 30 pari. Serve and volley 40-30 Djokovic. Il serbo tiene il servizio 2-2. Bene a rete Cobolli 15-0. Doppio fallo. Non entra la prima, Djokovic sulla seconda comanda 15-40. Due palle break. Dritto in rete break 2-3. Servizio vincente 15-0. Palla corta vincente per il serbo 30-0. Gioco a zero e break confermato 4-2. Gioca corto Flavio 0-15. In difficoltà Cobolli 0-40, tre palle break. Rovescio vincente, annullata la prima. Ace per la seconda, serve and volley sulla seconda, troppo complicato il colpo al volo. Doppio break 2-5. Djokovic serve per il set. Quattro prime e secondo set per il serbo 6-2 in ventisei minuti.

3. set – Parte Cobolli che vince il primo punto 15-0. A rete Djokovic 15 pari. Rovescio sulla riga di Novak in difesa 15-30. Lento a uscire dal servizio Flavio 15-40 due palle break. Djokovic non sbaglia, Cobolli costretto all’errore, terzo servizio consecutivo perso 0-1. Djokovic dopo una partenza lenta ha trovato il ritmo ed è salito in cattedra. Break confermato a zero 2-0. Si risveglia Flavio che tiene il primo servizio a zero 1-2. Si risveglia Flavio che ritrova l’intensità dei colpi da fondo 0-30. Prima vincente 15-30. Nastro per il serbo 30 pari. Smash vincente 40-30. Fortissimo da fondo Cobolli, alla fine Novak è costretto all’errore. Parità. Ritrova la spinta Cobolli, palla break. Risposta fulminante. Break 2-2. Prodezza di polso di Cobolli 15-0. Ace 30-0. Ancora un ace, turno di battuta a zero, Flavio avanti 3-2. Novak tiene il gioco di servizio 3-3. Cobolli indietro 15-30, reagisce con la prima e rimane avanti 4-3. Rovescio vincente del romano 15 pari. Djokovic mette pressione nello scambio dritto in rete 30-15. Doppio fallo per il serbo 40-30. Prima al centro 4-4. Serve bene Cobolli che approfitta anche del sole che abbaglia il 7 volte campione di Wimbledon. Gioco a zero 5-4. Djokovic serve per restare nel set. Due buone prime per il serbo 30-0. Out il rovescio di Flavio 40-0. Gioco a zero 5-5. Risposta vincente di Nole. 15 pari. Doppio fallo 15-30. Ancora una seconda, rovescio fuori due palle break Djokovic. Ancora una seconda, esce il dritto di Flavio. Break 5-6. Serve per il set Djokovic. Primo scambio al serbo 15-0. Splendida giocata di Djokovic, doppia smorzata che stende Cobolli 30-0. Servizio a uscire. Tre set point. Risponde bene Cobolli 40-15. Ace Djokovic chiude il terzo set 7-5.

4. set – Cobolli inizia a servire 15 pari. Djokovic cerca di portare al limite Cobolli. Risposta vincente 30 pari. Tiene lo scambio Cobolli 40-30. Rovescio fuori. Parità. Prima vincente. Ancora una prima, 1-0. Doppio fallo per Djokovic 0-15. Risponde in rete Cobolli 15-15. Dritto vincente del serbo 30-15. Esce il dritto di Novak 15-30. Ace trenta pari. Palla corta vincente 1-1. Ace numero 11 per Cobolli 15-0. Esce il rovescio di Flavio 15 pari. Brutto errore di rovescio 15-30. Comanda lo scambio Flavio, dritto vincente 30 pari. Ancora a segno con il dritto 40-30. Ace 2-1. Servio chirurgico di Djokovic 30-0. Ace e gioco a zero 2-2. Brutto rovescio di Cobolli che resta fermo 0-15. Ritrova la prima Flavio 3-2. Game di servizio a zero per Djokovic 3-3. Ottima prima per Cobolli 15-0. Distribuisce Djokovic 15 pari. Il nastro ferma il rovescio di Cobolli 15-30. Il serbo sta obbligando Cobolli a tenere un livello molto alto. Entrano due prime, poi il dritto di Flavio non perdona 4-3. Risponde bene Cobolli 0-15. Lungolinea vincente di Djokovic 15-15. Seconda del serbo 201 km/h 30-15. Un’altra seconda a 191 km/h 40-15. Stecca la risposta Flavio 40-30. Rovescio in rete 4-4. Quando entra la prima la musica cambia 15 pari. Ace 30-15. Risposta profonda di Djokovic 30 pari. Sbaglia il rovescio Flavio 30-40. Palla break. Comanda lo scambio Cobolli che mette in rete la volèe con Djokovic fuori dal campo. Break 4-5. Djokovic serve per il match. Due ace . Arrivano due match-point. Cobolli annulla il primo, scivola sul secondo Novak, per fortuna niente di grave. Parità. Djokovic indomabile conquista un altro match point. 6-4 la semifinale è sua.

Enrico Milani

F. Cobolli vs N. Djokovic



Slam Wimbledon F. Cobolli [22] F. Cobolli [22] 7 2 5 4 N. Djokovic [6] N. Djokovic [6] 6 6 7 6 Vincitore: N. Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 4-4 → 4-5 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 F. Cobolli 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 N. Djokovic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-6 → 5-7 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 df 15-40 5-5 → 5-6 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-3 → 4-4 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 3-3 F. Cobolli 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 40-0 2-5 → 2-6 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 2-4 → 2-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 F. Cobolli 15-0 15-15 df 15-30 15-40 2-2 → 2-3 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 2-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 ace 4*-2 5-2* ace 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 2-2 → 2-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1