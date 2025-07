Wimbledon: Sinner is back! Prestazione solida di Jannik, batte Shelton e torna in semifinale

Il sorriso, finalmente, torna a splendere sul volto di Jannik Sinner mentre il diritto di Ben Shelton vola via lungo. Il giudice di sedia scandisce il canonico “Game, Set, Match Sinner”: è andata, sia la partita che la paura dopo il problema al gomito di lunedì sera che, sembra, fortunatamente solo un brutto ricordo. Vince e convince il n.1, tornato a correre piuttosto sicuro sull’erba londinese (poche le scivolate) e soprattutto tornato a spingere con quell’intensità, ritmo e precisione da diventare incontenibile per la difesa dell’americano. Sinner torna in semifinale a Wimbledon col successo su Shelton per 7-6(2) 6-4 6-4 in due ore e 19 minuti di tennis di ottima qualità, condotto col piglio del migliore e macchiato solo da un “micro spavento” per una “stecca” in risposta a metà del secondo set che lo ha portato a toccare d’istinto il gomito malandato, e che ha provocato un brivido sulla schiena dei suoi supporter… Per fortuna solo una manciata di minuti più cauti, quelli necessari a sciogliere di nuovo il braccio e tornare a pressare con vigore, potenza e intensità, proprio quel che era maledettamente mancato nella prestazione opaca vs. Dimitrov, penalizzato dalla caduta iniziale.

Sinner ha servito bene, lo conferma il buon 65% di prime palle in gioco con una resa straordinaria (89% di punti vinti con la prima, 67% con la seconda), e quando Jan tiene questi ritmi con la battuta è sempre un bell’andare, tutto il suo gioco decolla. Ma c’è molto di buono nella sua prestazione, a tutto tondo. Jannik ha convinto per quanto e bene ha spinto, concedendo pochissimo a uno Shelton che oggettivamente è rimasto aggrappato alla partita solo grazie al suo servizio, quasi nullo in risposta (eccetto un paio di game di numero) e soprattutto in nettissima difficoltà a reggere la pressione dell’italiano con il suo rovescio. Sinner ha avuto gioco “facile” nell’entrare in campo con un colpo molto consistente dopo il servizio e pungere in particolare il lato destro di Ben, e pure sorprenderlo con qualche contro piede. Jannik ha mescolato benissimo le carte in tavola, giocando con forza ma senza esagerare, pensando più all’efficacia e continuità della pressione che cercando giocate a tutta. È stato un piano ben eseguito e ragionato: mai portare un tennista emotivo come Shelton sulla giocata ad effetto perché rischia di esaltarlo e accenderlo a tutta, facendolo diventare molto pericoloso. Jannik per questo è stato lucido, perfetto nel governare il tempo di gioco con ritmi alti, pressione, costanza e sicurezza, tenendo sotto scatto l’americano per tutto il match. E quando il punto “scotta”, troppa è stata la differenza di personalità e nella gestione della tensione tra i due. Non è un caso che Sinner abbia vinto il tiebreak con 7 punti di fila, uno meglio dell’altro, dal 2-0 sotto, e poi abbia strappato i due break nel secondo e terzo set in risposta sul 5-4, quando la tensione era massima... Lì Shelton non ha servito bene, ha improvvisato facendosi prendere dalla frenesia. È andato, come si dice in gergo, sovraritmo, cercando di esagerare per tener fermo l’azzurro e finendo per sbagliare. In particolare nell’ultimo game della partita, ha servito proprio male Ben, uscendo dal campo visibilmente corrucciato… Si aspettava sicuramente di più da se stesso. Non si è mai avuta la sensazione che la partita potesse girare dalla sua parte, a meno di un calo vistoso di Sinner che per fortuna non è arrivato.

“Oggi ho sensazioni diverse, sono contento della mia performance. Lui serve bene, è difficile rispondere, ma ci conosciamo sempre meglio ed è bellissimo affrontare queste partite negli Slam” afferma Jannik a caldo. Ricordano a Jannik che qua giocò la sua prima semifinale Slam, venerdì giocherà la quarta di fila. “È bellissimo giocare su questi palcoscenici, Wimbledon è il torneo più speciale che c’è. Spero che la mia prossima partita sia una bella partita”. Il gomito: “Quando c’è la tensione della partita cerchi di non pensarci. È migliorato molto il gomito da ieri a oggi, ieri mi sono allenato appena, ma non voglio scuse. L’atmosfera mi ha aiutato moltissimo, oggi sono riuscito a giocare il mio tennis”.

Sempre un po’ abbottonato l’azzurro quando deve parlare delle sue condizioni, ma evidentemente il gomito era abbastanza a posto. Non sempre ha tirato a tutto braccio, ma l’accelerazione con la testa della racchetta col diritto è stata secca, a grande velocità, quel che era mancato nel match di ottavi dove non riusciva a terminare sciolto e sicuro lo slancio del braccio avvertendo dolore al gomito. Anche col servizio stessa cosa: non ha cercato quasi mai la massima velocità ma ha veleggiato sicuro ad un buon 70% del potenziale del colpo scegliendo in modo sapiente angoli e rotazioni. Shelton non è uno che risponde bene, può prendere ritmo se gli tiri forte e lui entra; bene ha fatto Jannik a preferire la precisione, l’angolo, il taglio, in modo che Ben non ha mai trovato fiducia nel colpo. Incredibile che in tutto il primo set l’azzurro abbia perso solo 2 punti in risposta, e l’americano ha giocato anche bene… È l’indice di una partita condotta con sicurezza e qualità. Sinner ha giocato con forza mentale, eccellendo nei momenti decisivi. Ha anche scelto molte discese alla rete, vincendo 19 dei 22 attacchi provati. È un numero enorme che sottolinea l’ottimo timing per le sue discese a rete, la qualità delle traiettorie – anche qua, mai velocissime ma sempre ben calibrate – e allo stesso tempo la modesta gestione del passante dell’americano, che cerca troppo la botta invece del controllo. Sinner superiore in tutto, e forse da Shelton ci si aspettava qualcosa di più. O anzi, di meglio, perché alla fine le uniche chance che ha avuto sono arrivate per quattro errori di numero dell’italiano più che per super giocate dell’americano.

Sinner torna in semifinale a Wimbledon. Al momento Djokovic e Cobolli sono in lotta. Vedremo che affronterà il n.1 venerdì, ma la buona notizia è che Jannik c’è e si giocherà le sue carte.

Marco Mazzoni

La cronaca

Shelton alza la prima palla del match, ma sono solo seconde di servizio, e il rovescio di Sinner non perdona, castigando il rovescio di Ben. 15-30. Finalmente entra la prima di servizio e la musica cambia. 1-0 Shelton. Impeccabile il primo turno di Sinner, chiuso a zero con una botta al centro ad oltre 200 km/h. Evidente come Jannik appena si scambia voglia alzare al massimo il ritmo. Sul 15 pari ecco la prima scivolata di Sinner, che come suo solito apre troppo le gambe nel recupero laterale e il piede esterno parte via… per fortuna senza conseguenze. Con un Ace a 142 mp/h, Ben chiude il secondo game. Correttamente l’italiano continua a martellare col diritto sul rovescio dell’avversario, il gap a suo favore è netto. 2 pari. Shelton compensa il primo doppio fallo col primo Ace del match. Quando la sua prima entra, rispondere non è affatto facile, nemmeno per uno super reattivo come Jan. Vola il gesso, altro “asso” e 10 su 10 con la prima in gioco (3-2). Tennis molto scarno so far, anche nei turni di Sinner che è molto incisivo col primo colpo dopo il servizio, anche sulle seconde palle. Impone una velocità altissima il n.1 e regala una PERLA assoluta sul 40-0, con un attacco alla rete di rovescio chiuso con una demi-volée “edberghiana”. Chapeau. 3 pari. Nel settimo game arriva lo scambio più bello del set, schermaglia sotto rete vinta da Jannik con un riflesso mostruoso. Sorride amaro Ben, che è costretto a cedere anche nel punto successivo, ritmo elevato e attacco improvviso – e ottimo – di Sinner. 30 pari. Si allontana in risposta Sinner, e risponde, ma la potenza in attacco dell’americano è troppa. Si va ai vantaggi, con un doppio passante ottimo di Jannik, molto più sciolto e potente rispetto alla versione opaca di lunedì sera. 4-3. Segue un altro turno a zero per Jannik, che ha perso un solo punto in quattro giochi. 4 pari. Due doppi falli di Ben nel nono game, ma Jan non riesce a portarlo nemmeno ai vantaggi. 5-4. Pronto Sinner ad attaccare, nei suoi game fila via molto sicuro, anche perché quando Shelton accelera a tutto braccio non riesce a gestire la velocità imposta dall’azzurro. Meraviglioso il diritto lungo linea, bello carico, che muore sulla riga e dà a Jannik il 5 pari. Qualità. Con uno scambio a velocità folle e poi un attacco in contro tempo perfetto, Sinner forza il game #11 sul 30 pari. Niente, Ace a 143 mp/h e poi slice perfetto, il servizio è tutto per Ben (6-5), visto che finora in risposta è quasi nullo. Un solo punto vinto dal nativo di Atlanta in risposta. Tiebreak Time. Ben si prende il primo punto in risposta, con una smorzata che Sinner rimette ma partendo da troppo lontano scopre il campo. 2-0 Shelton. Bellissimo il rovescio lungo linea di Jannik 2-1, ma ora occorre far punto in risposta. Eccolo! Bellissimo un altro rovescio lungo linea, nell’angolino, a punire la seconda di battuta dell’americano. 2 punti pari. Doppio fallo! Shelton rischia, visto come era andato sotto nel punto precedente, troppo… Score ribaltato, Jan serve 3-2. si Gira 4-2, bel forcing di Jan e poi 5-2, di poco out un diritto di Ben. Altro diritto out di Shelton, 6-2. Pochissime prime nel TB per Ben, Jan ringrazia chiude con una risposta profonda. 7-2. 7 punti di fila per l’azzurro. Shelton oggettivamente in partita solo col servizio.

Sinner entra male nel secondo set. Commette due errori si ritrova sotto 15-40, sono le prime palle break concesse dopo un set impeccabile al servizio (solo due punti persi!). Sevizio e diritto, li annulla in fotocopia. Poi un Ace, esterno, più di precisione che di potenza, quelli che la risposta di Ben proprio non riesce ad intercettare. 4 punti di fila, e 1-0 Sinner. Ottimo come ha ritrovato subito il massimo livello dopo un paio di indecisioni. Mindset. Shelton continua nel suo tennis potente e senza compromessi, ma la risposta di Sinner è sempre più pungente, e gli vale un interessante 15-30. Ben aziona il “cannone”, due Ace e 1 pari. C’è qualche scambio in più, bellissimo quello vinto da Jannik sul 2 pari, 15-0, con un back d’attacco magistrale dell’azzurro, roba d’altri tempi e lui inusuale. Come confermano anche le stats, se lo scambio si allunga, Ben quasi non ne vince uno. (3-2). Jannik inizia il sesto game con un passante di rovescio meraviglioso, poi stecca una risposta e subito si tocca il gomito… vibrazione violenta che non fa mai bene e che non ci voleva. Shelton vince il game (3-3), poi Sinner gioca male col rovescio nel primo punto del settimo gioco. Sembra un po’ trattenuto col rovescio, mentre col diritto trova buona velocità della testa della racchetta, quel che non era possibile vs. Dimitrov dopo la caduta. Uno sguardo meno sereno rispetto a prima della “stecca”, e un altro rovescio in rete. Shelton non se ne accorge e gli gioca sul diritto… Out anche col diritto, falloso ora Sinner, e c’è lotta. Cahill e Vagnozzi incitano Jannik dopo l’errore di Ben col rovescio che vale il 4-3. Ben inizia l’ottavo game con un doppio fallo, poi si affida al massimo del “Kick” sulla seconda da sinistra, traiettoria ingestibile. Vola via un diritto giocato con i piedi bloccati, deve aver cambiato idea all’ultimo. 15-30, piccola chance per l’azzurro. SCOPPIA la palla sul diritto di lungo linea di Sinner, pallata micidiale, gli vale la prima palla break! La annulla bene Shelton, lascia partire una botta terrificante col diritto e gli va bene. 4 pari. Tornano a volare i colpi di Sinner, la “scossa” dopo la “stecca” sembra assorbita. 5-4 Sinner, ottimo turno. Assurdo come Jannik ha risposto sul 30-0, una sorta parata che poi trasforma in punto. Che classe… Segue uno scambio Bellissimo, da difesa ad attacco, Sinner spaziale per come ha rincorso e poi è entrato forte in attacco. 30 pari. Shelton sente il momento, non entra la prima… Altro scambio, sbaglia di rovescio Shelton. Palla break ed è pure Set Point! Ancora prima palla in rete (a 147 pm/h!). Sinner si arrampica sulla seconda, la palla sta in campo, quindi stuzzica il rovescio di Shelton che spara lungo. BREAK e SET Sinner! 6-4. Che zampata, mamma mia…

Impressiona la qualità toccata da Sinner in questa fase, incluso il primo game del terzo set, dove col rovescio fa quel che vuole e l’attacco al net è preciso, ficcante. Sicuro. 1-0. Ben di pure rabbia vince il suo turno in 56 secondi… ma il suo problema resta incidere in risposta, solo in due turni è riuscito a fare davvero partita. È preciso il servizio di Jannik, ma soprattutto assai vario e l’americano non trova ritmo, non lo legge, non è efficace in risposta. Sinner può quasi sempre entrare forte col primo colpo di scambio, ed è molto preciso nel calibrare angolo e velocità. Sbaglia un diritto per lui non difficile nel quinto game, ma si prende il punto sul 40-30 sempre spingendo in sicurezza sul rovescio del rivale. 3-2. Nel settimo game Jannik regala al pubblico uno “schiaffo di diritto” al volo bellissimo, era sullo 0-15 quindi colpo ad alto rischio per nulla banale. Poi serve bene, molto concentrato, e martella il rovescio di Ben, 4-3. Serve bene l’americano in questa fase 4 pari, si entra nella fase calda del set. Il nono game inizia con un bel lob dell’americano, e poi un diritto largo di Jannik. Attenzione: 0-30. Arriva un bel servizio dell’italiano, poi un altro, 30 pari. Il rovescio di Shelton proprio oggi non regge la consistenza del diritto di Sinner, 40-30. Il quarto punto di fila è un passante di rovescio che trafigge l’americano. 5-4 Sinner. Jannik trova una bella risposta d’incontro, la palla esce velocissima… 15 pari. Quando si scambia è troppo superiore l’italiano, bellissimo il diritto lungo linea che vale a Sinner il 30 pari, è a due punti… Altro scambio, e arriva l’errore di Shelton, stavolta col diritto. Match Point Sinner, sulla prima PB del set. Risponde bene l’italiano ma l’americano rischia a tutta col diritto e tira una pallata vincente. Non fa più punto col servizio Ben, e in scambio non ce n’è. Secondo Match Point Sinner. Ace! Eccolo, è tornato nel momento chiave. Doppio fallo, la palla decolla lunga mezzo metro… sente tutta la tensione del momento. Terzo MP. È quello buono, vola via il diritto di Ben. Game Set Match Sinner! Bella prestazione in set. Quarta semifinale consecutiva negli Slam, è la sua settima semifinale Slam. Che reazione! Bravissimo.

J. Sinner vs B. Shelton



Slam Wimbledon J. Sinner [1] J. Sinner [1] 7 6 6 B. Shelton [10] B. Shelton [10] 6 4 4 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 df ace 40-A df 5-4 → 6-4 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-3 → 4-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 B. Shelton 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 B. Shelton 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 B. Shelton 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 J. Sinner 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 B. Shelton 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 1-0 → 1-1 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 df 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 B. Shelton 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 4-4 → 4-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 J. Sinner 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 ace 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1