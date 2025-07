Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 10. Swiatek e Bencic, storie e sogni diversi: sarà sfida in semifinale a Wimbledon

Iga Swiatek sembra aver finalmente risolto il rompicapo dell’erba. La numero quattro del mondo si è infatti qualificata per la prima volta in carriera alle semifinali di Wimbledon, completando così la collezione di “semifinali” nei tornei del Grand Slam. Un traguardo simbolico per l’ex leader del ranking WTA, che ora può puntare con decisione alla sesta finale in un Major.

Sul Centrale di Wimbledon, la polacca ha imposto il suo ritmo a Liudmila Samsonova (n.19 WTA), chiudendo l’incontro con il punteggio di 6-2 7-5 in 1 ora e 50 minuti. Swiatek ha dominato la prima frazione, mettendo subito le cose in chiaro. Nel secondo set, però, ha trovato più resistenza: Samsonova è riuscita a recuperare da una situazione di svantaggio e ha agganciato la campionessa polacca sul 4-4, rendendo la lotta più intensa e combattuta. Nel momento chiave, però, Iga ha saputo cambiare marcia e ha chiuso la partita con la solita determinazione.

Per Swiatek si tratta della nona semifinale Slam in carriera, la prima sull’erba londinese, e ora va alla ricerca della sesta finale nei Major. Sulla sua strada troverà una delle due rivelazioni di questa edizione: Belinda Bencic o Mirra Andreeva.

Proprio Belinda Bencic ha firmato un’altra pagina di favola personale. La svizzera, n.35 del mondo, era stata costretta a stare lontano dai campi per tutta la scorsa stagione, ma per un motivo speciale: la maternità. Rientrata quest’anno, Bencic ha mostrato subito di essere tornata ai massimi livelli, conquistando la sua prima semifinale a Wimbledon e la seconda in carriera in uno Slam, dopo lo US Open 2019.

Il successo della svizzera è arrivato al termine di una battaglia generazionale contro la giovane Mirra Andreeva (n.7 WTA), di dieci anni più giovane. Il match si è deciso con un doppio tie-break: 7-6(3), 7-6(2) in poco più di due ore di gioco. Nel primo set Bencic ha annullato gli unici break point concessi e ha dominato il tie-break. Nel secondo, ha preso il largo fino a trovarsi a servire sul 5-4 per chiudere, ma Andreeva l’ha raggiunta e costretta ancora al jeu décisif. Lì, però, la maggiore esperienza della svizzera ha fatto la differenza, consentendole di conquistare una vittoria speciale e la certezza del ritorno in Top 20, comunque vada il prosieguo del torneo.

Ora Swiatek e Bencic si sfideranno per un posto nella finale di Wimbledon. Due storie diverse, due percorsi intensi, ma un unico sogno sul verde del Centre Court di Londra.

Wimbledon – Quarti di Finale – Erba – 🌤️

M. Andreevavs B. Bencic

F. Cobolli vs N. Djokovic



No.1 Court – Ore: 2:00pm

I. Swiatek vs L. Samsonova



J. Sinner vs B. Shelton



No.2 Court – Ore: 12:00am

J. Cash / L. Glasspool vs H. Heliovaara / H. Patten



S. Hsieh / J. Ostapenko vs S. Cirstea / A. Kalinskaya



A. Radwanska / M. Rybarikova vs K. Bertens / J. Konta



No.3 Court – Ore: 12:00am

A. Hewett / G. Reid vs T. Miki / C. Ratzlaff



J. Salisbury / N. Skupski vs M. Granollers / H. Zeballos



K. Siniakova / T. Townsend vs T. Babos / L. Stefani



T. Woodbridge / A. Molik vs T. Johansson / K. O’Brien



Court 12 – Ore: 12:00am

N. Zimonjic / M. Navratilova vs F. Santoro / A. Keothavong



C. Esquiva Banuls vs H. Klugman



E. Jones vs E. Zozaya Menendez



H. Klugman / M. Stojsavljevic vs Y. Qu / K. Yodpetch



H. Smart / M. Wainwright vs E. Jones / J. Vandromme



Court 18 – Ore: 12:00am

L. Hewitt / M. Philippoussis vs J. Blake / S. Querrey



T. Kokkinis vs M. Xu



R. Cooling vs L. Tagger



T. Kokkinis / A. Schuman vs T. Frodin / J. Pareja



M. Ceban / C. Hewitt vs O. Paldanius / A. Wazny



Court 4 – Ore: 12:00am

K. Sawashiro vs T. Kostovic



A. Wazny vs J. Vasami



Z. Sesko vs N. Bilozertsev



A. Omarkhanov / E. Pleshivtsev vs T. Derepasko / J. Vasami



C. Esquiva Banuls / N. Taraba Wallberg vs Y. Shao / X. Sun



J. Secordvs I. Ivanov

T. Derepasko vs T. Boogaard



L. Vladson vs V. Valdmannova



V. Barros / T. Kostovic vs S. Fajmonova / K. Supova



K. Penickova / V. Valdmannova vs D. Dilek / B. Zeltina



Court 6 – Ore: 12:00am

M. Rottgering vs M. Schoenhaus



K. Hance vs A. Vasilev



A. Santamarta Roig / M. Schoenhaus vs C. Brady / B. Gusic – Wan



M. Rottgering / H. Schoenmakers vs K. Hance / J. Kennedy



P. Basile / A. Vasilev vs C. Doig / K. Tyagi



Court 7 – Ore: 12:00am

N. Leme Da Silva vs M. Pohankova



J. Kennedy vs R. Karki



D. Miskovic / L. Nilsson vs A. Kovackova / J. Kovackova



Y. Alvarez / J. Secord vs E. Lorimer / W. Moxon



J. Pastikova / J. Stusek vs M. Pohankova / L. Vujovic



Court 8 – Ore: 12:00am

J. Pareja vs E. Yaneva



O. Paldanius vs B. Willwerth



Z. Nurlanuly / D. Zhalgasbay vs O. Bonding / J. Leach



N. Johnston / B. Willwerth vs M. Exsted / J. Kumstat



Court 14 – Ore: 12:00am

F. Cayulef vs G. Slade



A. Kaplan vs A. Lapthorne



Y. Kamiji / K. Montjane vs X. Li / Z. Wang



L. De Greef / A. Van Koot vs D. De Groot / L. Shuker



Court 15 – Ore: 12:00am

N. Vink vs D. Ramphadi



G. Sasson vs S. Schroder



T. Egberink / J. Gerard vs D. Caverzaschi / T. Oda



Court 17 – Ore: 12:00am

A. Cataldo / S. Houdet vs M. De la Puente / R. Spaargaren



Z. Ji / S. Lysov vs B. Bartram / D. Ward



M. Tanaka / Z. Zhu vs A. Bernal / K. Chasteau



J. Griffioen / C. Oosthuizen vs M. Cabrillana / S. Takamuro



C. Black/ M. Hingisvs D. Hantuchova/ C. Vandeweghe

B. Bryan / M. Bryan vs J. Cabal / R. Farah