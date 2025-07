Shelton, la surreale conclusione dell’incontro sospeso ieri sera per oscurità a Wimbledon

Ben Shelton riprende il match sospeso ieri per oscurità alle 9.29 di Londra, servendo sul 6-2 7-5 5-4. Inizia con un Ace a 141 mp/h. Segue una seconda di servizio talmente carica e precisa che Hijikata non la rimette in campo. Poi sul 30-0 un altro Ace 140 mp/h. Tre match point: chiude subito con un Ace più modesto come velocità, “solo” 118 pm/h. Shelton chiude con 4 punti, nessuno scambio, 4 servizi vincenti. Il tutto in 70 secondi! Tanto è durata la prosecuzione della partita sospesa ieri sera, con Ben inferocito per non aver potuto giocare questo game.

Super Shelton 💪 The No.10 seed wastes no time finishing his 2R match, beating Rinky Hijikata 6-2, 7-5, 6-4 🇺🇸#Wimbledon pic.twitter.com/OoQBGMVGOg — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2025

Così un sorridente Shelton al pubblico dopo la conclusione lampo della partita: “Mi dispiace che non avete visto molto tennis oggi… Pensavo che almeno qualche colpo di scambio l’avrei tirato. Adesso andrò ad allenarmi un po’”.

Resta francamente incomprensibile la decisione del GA di Wimbledon di ieri sera, visto che entrambi i giocatori volevano continuare e che potenzialmente mancava un solo game per chiudere il match. Come poi, effettivamente, è accaduto.

Marco Mazzoni