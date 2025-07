Venus Williams lascia la porta aperta al ritorno: “Sto bene, mai dire mai”

Venus Williams non smette di sorprendere. La leggenda americana, sette volte campionessa Slam, ha lasciato intendere che il suo addio definitivo al tennis potrebbe non essere ancora arrivato. In una recente intervista, Venus ha ammesso di vivere un periodo sereno, lontano dai riflettori e dai tornei, ma senza escludere la possibilità di tornare in campo.

“Mi sono presa questo tempo per rilassarmi, recuperare, essere felice”, ha raccontato Venus con il suo consueto sorriso, spiegando come negli ultimi mesi abbia riscoperto il piacere della vita lontana dalla pressione del circuito. Tuttavia, la passione per il tennis non l’ha mai abbandonata del tutto. “Non sto giocando così male, quindi non si sa mai”, ha aggiunto, commentando ironicamente anche i video di allenamento che ha pubblicato sui social nelle ultime settimane.

Proprio quelle immagini, che la mostrano ancora energica e motivata durante le sessioni di training, hanno fatto sognare i fan, speranzosi di vederla nuovamente in azione almeno per un ultimo saluto sui campi che l’hanno resa grande. Se ci sarà davvero un ritorno di Venus Williams, resta ancora un mistero. Quel che è certo è che la fuoriclasse americana continua a vivere il tennis con leggerezza, lasciando aperta ogni possibilità. In fondo, con Venus, “mai dire mai”.