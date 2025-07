Wimbledon al buio: caos e polemiche per lo stop serale, Shelton furioso per la sospensione del match

Wimbledon è tradizione, è eleganza, è storia… ma nel 2025 resta ancora senza illuminazione artificiale sui campi esterni, e questa scelta continua a generare polemiche e situazioni grottesche. La serata di ieri ne è stata l’ennesima dimostrazione: il match tra Ben Shelton e Rinky Hijikata, ultimo in programma della giornata sui campi esterni, è stato interrotto con il punteggio di 6-2 7-5 5-4 e servizio a favore dello statunitense.

Shelton, che si era ormai avvicinato alla vittoria, si è visto costretto a fermarsi proprio quando aveva tra le mani le palle del match. L’oscurità incipiente ha obbligato il giudice di sedia Nacho Forcadell a sospendere la sfida e rimandare la conclusione al venerdì, nonostante il tentativo disperato dei giocatori di sfruttare ogni residuo di luce disponibile.

L’americano non ha nascosto la sua indignazione per la decisione: la frustrazione era palpabile, alimentata dalla consapevolezza di aver perso il momento giusto per chiudere la partita. Non sono mancati sguardi infuocati e qualche parola di troppo rivolti all’arbitro, colpevole – secondo Shelton – di aver atteso troppo prima di decretare lo stop e poi di non avergli permesso di tentare fino all’ultimo punto.

La scena, tutt’altro che rara a Church Road, riapre il dibattito sull’opportunità di adeguare il torneo ai tempi moderni: la mancanza di illuminazione sui campi secondari penalizza lo spettacolo e mette i giocatori di fronte a situazioni paradossali. In attesa della ripresa del match, resta l’amaro in bocca di Shelton che dovrà ancora pensare a questo match.