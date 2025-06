Zverev ai quarti per il ritiro di Griekspoor: settima volta in otto anni ai quarti a Parigi per il tedesco

Alexander Zverev ha raggiunto i quarti di finale del Roland Garros per la settima volta in otto anni, approfittando del ritiro di Tallon Griekspoor durante il secondo set del loro incontro di ottavi. Il tedesco conduceva 6-4, 3-0 quando l’olandese, dopo aver chiamato il fisioterapista, ha deciso di abbandonare la partita dopo appena 54 minuti di gioco.

Il match sul Court Suzanne-Lenglen aveva vissuto un avvio sorprendente con Griekspoor che era riuscito a portarsi sul 3-0 nel primo set, mostrando un tennis aggressivo e coraggioso. Tuttavia, il numero 35 del mondo ha progressivamente perso energia e incisività, permettendo a Zverev di ribaltare completamente l’inerzia dell’incontro.

La rimonta del tedesco è stata inesorabile: dopo aver annullato lo svantaggio iniziale, Zverev ha preso il controllo del match vincendo il primo set 6-4 e volando sul 3-0 nel secondo parziale. A quel punto Griekspoor, evidentemente in difficoltà fisica, ha preferito non rischiare ulteriori problemi e ha alzato bandiera bianca.

Per Zverev si tratta dell’ennesima qualificazione alla seconda settimana parigina, confermando il suo eccellente rapporto con la terra rossa del Roland Garros. Il numero 3 del ranking ATP aveva sfiorato la gloria lo scorso anno, quando era arrivato a un set dal suo primo titolo del Grande Slam prima di arrendersi a Carlos Alcaraz in una finale thrilling conclusa al quinto set.

L’arrivo a Parigi del tedesco non era stato dei più incoraggianti: una sconfitta al quarto turno a Madrid, l’eliminazione ai quarti a Roma e una precoce uscita al secondo turno ad Amburgo avevano sollevato qualche dubbio sulla sua condizione. Tuttavia, una volta messo piede sulla terra rossa parigina, Zverev ha ritrovato subito le sensazioni giuste.

Il percorso del tedesco nelle prime quattro partite è stato convincente: ha liquidato senza problemi l’americano della Next Gen Learner Tien, l’olandese Jesper de Jong e l’italiano Flavio Cobolli, dimostrando di essere in controllo totale del suo tennis. La vittoria, seppur per ritiro, su Griekspoor conferma questo trend positivo.

Ora Zverev attende di conoscere il suo avversario per i quarti di finale, che uscirà dal match tra Novak Djokovic e Cameron Norrie. Un incrocio che potrebbe regalare al tedesco un confronto di altissimo livello, soprattutto nel caso dovesse essere il serbo a qualificarsi.

GS Roland Garros Alexander Zverev [3] • Alexander Zverev [3] 0 6 3 Tallon Griekspoor Tallon Griekspoor 0 4 0 Vincitore: Alexander Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Alexander Zverev 3-0 Tallon Griekspoor 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Tallon Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Alexander Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Tallon Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Tallon Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Alexander Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Tallon Griekspoor 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Alexander Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Tallon Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Alexander Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Tallon Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1





