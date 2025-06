Rune dopo la sconfitta: “È una questione fisica, non colpisco bene la palla”

Holger Rune ha lasciato il Roland Garros con l’amaro in bocca e una lucida analisi dei problemi che hanno caratterizzato la sua sconfitta contro Lorenzo Musetti. Il tennista danese non ha cercato scuse, ma ha individuato con precisione le lacune che lo hanno penalizzato nel match degli ottavi di finale.

“Non credo che il mio rovescio sia abbastanza buono, né il mio servizio. Colpisco male la palla, è fisica” ha dichiarato Rune con brutale onestà. Una valutazione tecnica impietosa che fotografa perfettamente le difficoltà incontrate contro l’azzurro, capace di sfruttare proprio queste debolezze per costruire la vittoria.

Il problema principale identificato dal danese riguarda la preparazione fisica, compromessa durante la stagione sulla terra battuta: “Non ho potuto allenarmi durante la stagione SU terra battuta, quindi fisicamente non ero sicuro di dove mi trovassi. Credo di non essere stato abbastanza bene. Non sono stato abbastanza veloce con i piedi, ma il mio rovescio e il mio servizio sono stati di pessimo livello. Devo migliorare fisicamente.”

Le parole di Rune rivelano come la mancanza di una preparazione adeguata sulla superficie più fisica del tennis abbia avuto conseguenze dirette sul suo rendimento. La velocità di piedi, fondamentale sulla terra rossa per costruire i colpi e difendersi, è venuta meno nei momenti cruciali del match contro Musetti.

Ancora più preoccupante per il giovane danese è il parallelo con quanto accaduto agli Australian Open: “L’unica cosa che mi sorprende è che mi sono allenato molto fisicamente prima dell’Australia e anche lì sono finito distrutto contro Sinner, ho avuto lo stesso problema. Non vedrò mai qual è il mio potenziale se non riesco a far sì che la mia forma fisica sia al cento per cento. Quindi spero di riuscirci.”

Questo confronto con il match contro Sinner a Melbourne rivela un pattern preoccupante per Rune: nonostante la preparazione fisica pre-torneo, il suo corpo sembra non reggere l’intensità dei match più importanti contro i migliori giocatori al mondo. Un problema che va oltre la semplice condizione atletica e che tocca aspetti più profondi di resistenza e gestione dello sforzo.

La frustrazione del danese è evidente nelle sue parole: la consapevolezza di non riuscire mai a esprimere il proprio potenziale completo a causa di limitazioni fisiche rappresenta un ostacolo significativo per un giocatore delle sue qualità tecniche. Rune sa di avere il talento per competere ai massimi livelli, ma la forma fisica rappresenta il tallone d’Achille che gli impedisce di fare il salto di qualità definitivo.





Francesco Paolo Villarico