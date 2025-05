Rune agli ottavi dopo l’alterco con un tifoso: “Ora sfida a Musetti” (Video)

Holger Rune è approdato alla seconda settimana del Roland Garros dopo una battaglia di cinque set contro il francese Quentin Halys, vinta per 4-6, 6-2, 5-7, 7-5, 6-2. Nella conferenza stampa post-partita, il giovane danese ha raccontato i momenti salienti di un match che lo ha visto ancora una volta perdere il primo set prima di ribaltare la situazione.

Uno degli episodi più discussi della giornata ha riguardato un alterco con un tifoso durante il match. Rune ha spiegato nei dettagli l’accaduto: “Avevo il mio asciugamano e l’ho messo giù nella mia zona, quando questo tizio ha iniziato a urlarmi contro in modo aggressivo. Si è persino proteso verso di me. È stato molto strano, perché non avevo fatto nulla contro di lui e non dovrebbe interagire con un giocatore in campo.”

Il tennista ha immediatamente segnalato la situazione al supervisore: “Ho detto che avrei preferito che non fosse lì, perché mi sentivo a disagio. Hanno detto che avrebbero controllato il video, e immagino che se quello che dicevo fosse vero l’avrebbero allontanato. Infatti non l’ho più visto per il resto del match.”

Rune ha sottolineato di aver agito correttamente: “Sono autorizzato a lanciare l’asciugamano nella mia zona asciugamani. Non ho fatto nulla contro di lui. Credo di aver mantenuto il rispetto per tutti, e l’arbitro la pensava allo stesso modo visto che non ho ricevuto nessun warning.”

Per la seconda volta in questo torneo, Rune ha perso il primo set, un trend che non è passato inosservato ai giornalisti. Il danese ha analizzato questa tendenza: “Oggi nel primo set stavo servendo bene, ma ho fatto un brutto game di servizio nel momento sbagliato. Questo ha fatto la differenza. Non credo di aver giocato male nel primo set.”

Il riferimento al prossimo avversario, Lorenzo Musetti, è stato diretto: “Come ha detto lui, non può permettersi di darmi il primo set, e lo stesso vale per me. Non posso permettermi di regalargli il primo set così. Sarà una grande battaglia, lui è in grande forma.”

Uno dei momenti più spettacolari del match è stato un colpo giocato intorno alla rete che ha fatto il giro dei social media. Rune ha raccontato la genesi di questa giocata: “Lui ha fatto un drop shot, io sono andato su e ho colpito una palla un po’ fortunata sul nastro, poi lui ha fatto un colpo abbastanza ridicolo crosscourt. Sono veloce, quindi ci sono arrivato e ho pensato che ci fosse l’opportunità di giocare intorno alla rete.”

Con il suo caratteristico sorriso, ha aggiunto: “Una volta che sei lì, non è il colpo più difficile perché puoi colpirla molto bassa. Ma è stato più il fatto che l’ho letta e ho trovato la posizione giusta per colpirla. È stato fantastico. Ho già visto un milione di clip e sembra davvero figo.”

Rune ha anche commentato il privilegio di giocare per due giorni consecutivi sul campo centrale: “Sono molto felice e privilegiato di poter giocare due match di fila sul Philippe Chatrier. È un campo bellissimo, il miglior campo in terra battuta del mondo, e di gran lunga.”

Non è mancata una frecciata agli US Open: “Come ho detto dopo il primo match, non penso che il Roland Garros abbia sbagliato a mettermi lì il primo giorno. Penco che siano stati gli US Open a sbagliare decisamente.”

Il prossimo appuntamento per Rune sarà agli ottavi di finale contro Lorenzo Musetti, in quello che si preannuncia essere uno dei match più interessanti della seconda settimana parigina.





Francesco Paolo Villarico