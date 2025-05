Shelton dopo la vittoria su Gigante: “È stato divertente, ho giocato il mio tennis senza paura”. Gigante dopo la sconfitta con Shelton: “Pochi giocatori peggiori di un servitore mancino” (Video)

Matteo Gigante ha analizzato con maturità la sconfitta al terzo turno del Roland Garros contro Ben Shelton, riconoscendo i meriti dell’avversario e traendo preziosi insegnamenti da questa esperienza che rappresenta comunque un traguardo storico per la sua carriera.

“Sicuramente lui è più abituato a giocare partite di questo tipo. Io ero alla mia seconda partecipazione ad un tabellone slam ed essere arrivato al terzo turno è un qualcosa di molto bello, ma che allo stesso tempo mi fa capire che bisogna lavorare per arrivarci con una certa continuità. Posso farlo e sono contento di averlo messo in mostra qui,” ha dichiarato il romano con orgoglio per il risultato raggiunto.

INTERVISTA ESCLUSIVA A MATTEO GIGANTE



Sull’andamento del match, Gigante ha riconosciuto la superiorità dell’americano: “Shelton è stato molto bravo ad entrare in campo come ha fatto. Ha giocato molto bene, ha servito molto bene, tirava in maniera efficace. Quindi, sì, a un certo punto ero un po’ in difficoltà. Purtroppo ho trovato la quadra un po’ tardi. Ho avuto anche delle opportunità, ma va bene così.”

Il romano ha poi spiegato le difficoltà specifiche nell’affrontare un giocatore come Shelton: “Diciamo che lui può essere tranquillamente il giocatore peggiore contro cui giocare. Servitore mancino, non c’è avversario peggiore. Mi dispiace, ecco, per le piccole occasioni che ho avuto.”

Riguardo all’inizio partita, che lo ha visto subire immediatamente un break, Gigante ha ammesso: “Finire subito sotto di un break e vedere il tuo avversario che tira benissimo le prime ti mette un po’ in difficoltà. Diciamo che forse un po’ l’ho subito. Ecco. Magari la prossima volta c’è da entrare in campo un po’ più ‘cazzuti’ e con un pizzico in più di esperienza.”

Guardando al futuro, il tennista italiano ha le idee chiare sui suoi obiettivi: “Porto con me tantissime cose belle. Tanti bei giorni, tante belle partite e tante belle emozioni. Anche la consapevolezza di poter giocare certe gare. L’obiettivo sarà stare bene fisicamente. Poi, di conseguenza, arriveranno le partite che contano, le vittorie. Vorrei riuscire ad entrare di diritto nei tabelloni slam, ecco. Quello sarà sicuramente il prossimo obiettivo.”

Ben Shelton ha commentato con soddisfazione la sua vittoria per 6-3, 6-3, 6-4 su Matteo Gigante, che gli è valsa l’accesso agli ottavi del Roland Garros. L’americano ha elogiato il suo avversario e ha spiegato le chiavi del successo in quella che era la sua prima partita sul Court Simonne Mathieu.

“È stato divertente per me. La mia prima volta sul Simonne Mathieu, e un match complicato. Ogni volta che giochi contro un mancino, non è facile. Di solito sono io dalla parte del mancino, ma lui è un giocatore difficile da affrontare che sta giocando con molta fiducia. Ha battuto Stef qui al turno precedente, che ovviamente è stato in finale,” ha dichiarato Shelton.

L’americano ha poi analizzato la sua prestazione: “È stato uno di quei match in cui molte cose hanno funzionato per me. Penso di aver risposto davvero bene. Penso di aver sostenuto bene i miei game di servizio, anche se non ho servito benissimo. Sono contento del modo in cui sono riuscito a superare un match difficile in tre set.”

Un momento particolare del match è stato il punto giocato da terra nel secondo set, che ha suscitato l’interesse dei giornalisti: “Se mi fossi tuffato per prenderla, avrei detto di sì. Ma è stato a causa della mia mancanza di buon movimento sulla terra battuta che sono caduto a faccia in giù, ed è per questo che ho colpito la palla da terra. Non direi notevole per questo motivo. Ma sì, vincere quel punto è stato piuttosto impressionante. Vorrei poter dire che mi sono tuffato, ma ero già caduto a faccia in giù prima che arrivasse la palla.”

Riguardo alle difficoltà nel giocare contro altri mancini, Shelton ha spiegato: “Lo spin della palla è strano. Ho risposto davvero bene oggi. Ma rispondere al servizio di un mancino da mancino è dura. Quando hai un ragazzo che può andare in entrambe le direzioni con il servizio e colpire il kick sul rovescio, è l’unico momento al mondo in cui vorrei essere un destro.”

Sul terzo set più combattuto, l’americano ha ammesso: “È diventato difficile. Penso che abbia iniziato a giocare i suoi game di risposta molto più intelligentemente. Ha iniziato a servire più intelligentemente, mescolando le velocità. Ha iniziato a cambiare da 158 a 202, quella era la sua gamma di velocità sulla prima di servizio, quindi questo mi ha confuso.”

Guardando al possibile match con Alcaraz agli ottavi (ancora non sapeva della vittoria), Shelton ha mostrato entusiasmo: “Prima di tutto, sarei eccitato, chiunque vinca quel match. Non vedo l’ora. Essere agli ottavi di uno slam non è qualcosa che prendi alla leggera. Ma se dovesse essere Alcaraz, giocare contro il campione in carica, ottavi di finale, immagino campo centrale, è un’opportunità piuttosto interessante, un’esperienza piuttosto interessante, che non molte persone hanno o vedono nella loro vita.”

L’americano ha concluso con fiducia: “Per me, la godrò sicuramente e uscirò a vedere cosa posso fare, perché sto iniziando a guadagnare velocità, a guadagnare un po’ di trazione su questa superficie, e sto iniziando a vedere il mio miglior tennis. Quindi mi piace pensare a me stesso come pericoloso quando arrivo a quel punto del torneo.”





