Hugo Gaston si ritira dal Roland Garros per infortunio. Shelton già al terzo turno

L’organizzazione del prestigioso torneo parigino ha confermato ufficialmente che Hugo Gaston non potrà disputare il suo incontro programmato per mercoledì 28 maggio a causa di problemi fisici. Questo ritiro inaspettato costringe i responsabili dell’evento a riorganizzare completamente l’ordine di gioco della giornata.

Il forfait del tennista francese comporta che Ben Shelton avanzi automaticamente al terzo turno del torneo, dove lo attende il vincitore del match tra Stefanos Tsitsipas e Matteo Gigante. Lo statunitense beneficia così di questa situazione fortuita per proseguire il suo cammino nel Grande Slam sulla terra rossa.





Marco Rossi