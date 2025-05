Roland Garros: che peccato Passaro, avanti di due set subisce la rimonta di De Jong

Amara sconfitta, nonostante una buona prestazione, per Francesco Passaro all’esordio a Roland Garros 2025. Il tennista di Perugia parte a spron battuto e impone il suo tennis consistente in spinta, volando avanti per due set a zero contro l’olandese Jesper De Jong; dal terzo set l’incontro si fa ancor più lottato, i suoi errori aumentano e dopo aver ceduto nettamente il tie-break del quarto set il serbatoio è vuoto, sia per energia fisica che mentale, e nel quinto set non c’è più partita. De Jong vince per 3-6 6-7 6-4 7-6 6-1 in poco meno di quattro ore e si regala Alexander Zverev al secondo turno. Passaro ha dimostrato di aver tennis e gambe per reggere questi match e palcoscenici, ma il suo gioco è davvero improntato sulla spinta e progressione, quindi trascinare fin troppo la partita senza sfruttare le occasioni diventa un problema quando affronti un avversario più leggero e che fa meno fatica a giocare. Proprio la maggior brillantezza ha pesato alla lunga, anche se è corretto rilevare che De Jong ha avuto il doppio delle palle break e, dal terzo set, mosso maggiormente anche il gioco.

L’incontro va in scena sul campo n.8 sotto la massa incombente del Suzanne Lenglen. Al Roland Garros i campi annessi hanno degli out limitati e sono mediamente più veloci dei tre grandi stadi (Centre, Suzanne Lenglen e Simonne Mathieu). Anche i tennisti si adattano alle condizioni di gioco. Colpi d’anticipo, poco palle liftate, quasi mai il lob e tante botte piatte per il piacere del pubblico come non mai vicino al campo. Giornata grigia, minacciante pioggia qualche folata di vento e pubblico equamente diviso tra olandesi (i Paesi Bassi sono a tre ore di macchina da Parigi) ed italiani. Questo era il primo incontro tra due giocatori che globalmente si equivalgono. De Jong ha un best alla posizione n.87, Passaro che attualmente naviga al n.139 del ranking ha raggiunto nel febbraio di quest’anno il gradino n.89 sua migliore classifica.

Il perugino parte alla grande. Quattro a zero con doppio break. L’olandese ne recupera uno, ma Passaro tiene i turni di servizio e fa suo il primo set 6-3. Ognuno sfrutta da fondo il suo colpo migliore. De Jong ricava molto dal servizio e chiude rapidamente i suoi giochi di battuta. Passaro fa male con il dritto, incrociato o lungo linea quando mette i piedi dentro il campo ogni colpo è fatale. Il secondo set va avanti equilibrato senza palle break fino al 6-5 per De Jong. Il perugino non trova la prima, pasticcia con il dritto, regala un doppio fallo e deve difendere tre set-point consecutivi. Con l’acqua alla gola tira fuori il meglio. Annulla ancora una quarta palla set e guadagna il tie-break. Passaro va avanti di un mini break, sul 6-5 arriva il primo set point per l’umbro. De Jong annulla con il servizio e su un errore di rovescio arriva il quinto set point per l’olandese. Freddamente Passaro gioca tre vincenti 7-6. Nel tennis conta giocare bene i punti importanti ed il perugino va avanti due set a zero.

Nel terzo set sul 3 pari Passaro va sotto 0-40. Tre palle break. Ne basta una a De Jong che chiude il set 6-4. Passaro debole con il rovescio e pochi punti gratuiti con il servizio. Nella quarta frazione si gioca in condizioni invernali. Pioggerellina fitta e vento che disturba non poco i giocatori. Passaro serve per primo ed alla seconda palla break lascia il gioco a De Jong. Sotto 2-3 il perugino annulla con successo altre due break point. Poi la reazione. Passaro toglie il servizio all’olandese e rimette lo score in parità. Le condizioni non sono ottimali, entrambi fronteggiano un break point ciascuno, poi Passaro tiene il turno di battuta e va avanti 5-4. Si difende con il servizio De Jong 5-5. Ancora un ottimo gioco dell’umbro che si assicura il tie-break 6-5. De Jong mette quattro prime, Tie-break. Il nastro fa volare in corridoio il dritto di Passaro 0-1. Disastro con il dritto del 110 del mondo. Si gira sul 1-5. Ancora una prima e 5 set point per l’olandese. Sbaglia ancora con il dritto 7-6 per De Jong si va al quinto.

Passaro sembra averne di meno, è più fermo con le gambe, sia in spinta che in recupero. Con un diritto scagliato fuori di metri sulla palla break cede il turno di battuta, 2-0, ma Francesco lotta e recupera il break sfruttando qualche incertezza dell’olandese, 2-1. La battaglia continua punto dopo punto, e di nuovo il perugino concede il break che lo ricaccia sotto 3-1. Il suo diritto non fa più male come nei primi due set e De Jong con la sua velocità riesce ad entrare di più in campo e con un turno di battuta 30 (non bene Passaro in risposta) allunga sul 4-1. Ormai Francesco non ne ha più, cede un altro turno di servizio (5-1) e l’olandese chiude il match agevolmente per 6-1.

Statistica De Jong 🇳🇱 Passaro 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Ace 9 3 Doppi falli 4 6 Prima di servizio 96/147 (65%) 122/178 (69%) Punti vinti sulla prima 77/96 (80%) 80/122 (66%) Punti vinti sulla seconda 26/51 (51%) 25/56 (45%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 207km/h (128 mph) 213km/h (132 mph) Velocità media prima 189km/h (117 mph) 177km/h (109 mph) Velocità media seconda 155km/h (96 mph) 161km/h (100 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Punti vinti in risposta 73/178 (41%) 44/147 (30%) Punti vinti su prima di servizio 42/122 (34%) 19/96 (20%) Punti vinti su seconda di servizio 31/56 (55%) 25/51 (49%) Opportunità di break 17/178 (10%) 6/147 (4%) Palle break convertite 6/17 (35%) 4/6 (67%) Giochi con break point convertiti 9/26 (35%) 5/26 (19%) STATISTICHE DEI PUNTI Totale punti vinti 176 149 Vincenti 43 50 Errori non forzati 47 80 Errori forzati 52 53 Punti vinti a rete 15/24 (63%) 34/52 (65%) Giochi vinti a zero 10 3 TIPOLOGIA DI COLPI Colpi da fondo 444 479 Colpi sopra la testa 2 7 Passanti 29 13 Volée 11 11 Attacchi 0 7 Drop shots 22 12 Lob 11 7





Dal nostro inviato a Parigi, Enrico Milani