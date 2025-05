Medvedev crolla al primo turno: sconfitta shock contro Norrie al Roland Garros

Daniil Medvedev vive il suo incubo peggiore al Roland Garros 2025. Il russo, che sembrava avere una grande opportunità per arrivare lontano nel torneo parigino e recuperare la fiducia perduta, si è scontrato con un ispirato Cameron Norrie che è riuscito a farlo crollare nel momento decisivo. La sconfitta per 7-5, 6-3, 4-6, 1-6, 7-5 rappresenta un vero e proprio disastro che conferma le cattive sensazioni del numero 11 del mondo.

Il match è stato un costante alternarsi di emozioni e colpi di scena tennistici. Medvedev, sotto di due set, era riuscito a compiere una rimonta spettacolare portandosi sul 2-2 e arrivando addirittura a servire per vincere il match nel quinto set (sul 5 a 4). Tuttavia, proprio nel momento più importante, il russo è entrato in un collasso totale che ha permesso a Norrie di completare una vittoria incredibile.

La sconfitta assume conseguenze sul ranking di Medvedev. L’eliminazione al primo turno gli costa 190 punti preziosi, impedendogli di recuperare la posizione tra i primi 10 del mondo che aveva perso nelle scorse settimane. Una perdita che aggrava ulteriormente la crisi profonda che sta attraversando l’ex numero 1 del mondo.

Le prospettive per il russo si fanno sempre più preoccupanti. Medvedev potrebbe iniziare la stagione sull’erba oltre la posizione numero 11 che occupa attualmente, con il rischio concreto di essere superato da giocatori come Ben Shelton, Casper Ruud, Arthur Fils e Andrey Rublev. Un declino che sembrava impensabile solo pochi mesi fa per uno dei protagonisti assoluti del tennis mondiale negli ultimi anni.

La sconfitta contro Norrie evidenzia i problemi mentali e di fiducia che stanno attanagliando Medvedev. Il russo, che sulla terra battuta ha sempre faticato ma che quest’anno sperava di trovare maggiore continuità, si ritrova invece a dover fare i conti con una crisi che sembra sempre più profonda.

GS Roland Garros Daniil Medvedev [11] Daniil Medvedev [11] 5 3 6 6 5 Cameron Norrie Cameron Norrie 7 6 4 1 7 Vincitore: Cameron Norrie Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 5-7 Daniil Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Cameron Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Daniil Medvedev 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 Cameron Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Daniil Medvedev 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Cameron Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Daniil Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Cameron Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Daniil Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Cameron Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Daniil Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Cameron Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-1 Daniil Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Cameron Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-0 → 5-1 Daniil Medvedev 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Cameron Norrie 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Daniil Medvedev 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Cameron Norrie 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Daniil Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Cameron Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Daniil Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Cameron Norrie 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Daniil Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Cameron Norrie 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Daniil Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Cameron Norrie 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Daniil Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Cameron Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Daniil Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Cameron Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Daniil Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Cameron Norrie 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Daniil Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Cameron Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-4 → 1-4 Daniil Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Cameron Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Daniil Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Cameron Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Daniil Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 Cameron Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Daniil Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Cameron Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Daniil Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Cameron Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Daniil Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Cameron Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Daniil Medvedev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Cameron Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Daniil Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Cameron Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1





Marco Rossi