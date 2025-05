Nadal dopo l’omaggio al Roland Garros: “È stato il momento più emozionante della mia carriera”. L’addio perfetto di Nadal: cerimonia da film con i Big 4 (Video)

Rafael Nadal ha vissuto una serata da brividi al Roland Garros, dove ha ricevuto un omaggio indimenticabile che lo ha profondamente commosso. Il maiorchino, visibilmente emozionato, ha parlato in conferenza stampa di quello che ha definito “il momento più emozionante della mia carriera”, svelando anche alcuni retroscena sulla cerimonia e sulla sua nuova vita dopo il ritiro.

La sorpresa più grande per Nadal è stata scoprire che la targa con il suo nome rimarrà per sempre sulla Philippe Chatrier: “Quando l’ho vista, pensavo che fosse solo per quest’anno. Quando mi hanno detto che sarebbe stata per sempre, non posso descrivere le mie emozioni. È un grande onore. Mi ha emozionato sapere che sarei stato presente nel campo più importante della mia carriera.”

Parlando della rivalità con il Big 4, presente al completo alla cerimonia, Nadal ha sottolineato i valori che hanno caratterizzato i loro scontri: “È stato un modo di intendere lo sport e la vita. Voler batterci con tutta l’esigenza, ma senza la necessità di odiare il rivale. È il legacy al di là dei risultati. Confido che possa servire per un mondo più teso e radicalizzato in molti sensi. Non c’è bisogno di odiare con tutte le tue forze il rivale per poterlo battere. Abbiamo sempre capito che era un gioco.”

Chiamato a definire la sua carriera in due parole, Nadal non ha esitato: “In poche parole, probabilmente determinazione. Molto importante. E questo ci porta al seguente. Passione per ogni giorno che vai su un campo di allenamento. E quello spirito di superamento. Sono sempre andato in campo in ogni sessione di allenamento con l’obiettivo di migliorare. Non sono mai andato su un campo da tennis solo per praticare. Andavo sempre in campo con l’obiettivo di migliorare qualcosa.”

Sul figlio, Nadal ha mostrato la sua umiltà: “Non ho nessuna illusione che lo capisca. Ovviamente, lo capirà, ma non sarò io a spiegarglielo. Non sono quel tipo di padre, non sono una persona che ha l’abitudine di parlare molto di me e di quello che ho ottenuto. Ogni volta che tornavo a casa agivo normalmente e non ho mai cercato di spiegare a mio figlio che suo padre era un fenomeno in qualcosa.”

Riguardo al legame speciale con la Francia, le parole di Nadal sono state particolarmente toccanti: “Uno si sente specialmente grato per tutto l’affetto e il rispetto che mi hanno mostrato in questo paese e in questa città e li ho sempre amati dal primo giorno. Sentire questo affetto, questo rispetto e questo amore reciproco è difficile da spiegare a parole, perché essere riconosciuto nel luogo più importante per se stessi è qualcosa di molto speciale.”

Nadal ha anche rivelato una prospettiva interessante sulle sconfitte: “Le mie sconfitte qui non mi hanno insegnato molto. Ho imparato di più con le vittorie che con le sconfitte perché sono sempre stato abbastanza autocritico con me stesso per sapere che tutte le mie vittorie mi avrebbero aiutato a capire cosa dovevo migliorare.”

Sulla sua nuova vita senza tennis, il maiorchino ha mostrato grande serenità: “Non è che non mi manchi il tennis e non è che abbia finito stanco del tennis. Ma è arrivato a un punto in cui il mio corpo non poteva più e non mi permetteva di continuare a fare quello che stavo facendo tutti questi anni. Sto bene, sono felice e mi sto godendo altre cose. Continuo a vedere tennis e non mi fa male vedere Roma, Montecarlo e Roland Garros.”

Infine, Nadal ha spiegato perché ha scelto di riservare il suo unico omaggio proprio al Roland Garros: “Si è deciso che non ci fosse nessun altro atto prima perché sapevamo che Roland Garros voleva fare qualcosa di speciale da sei o sette mesi e si riservava tutto per questo giorno. È stato il luogo più importante della mia carriera e il mio omaggio di ritiro era giusto che fosse qui.”

Quello che si è vissuto nel pomeriggio del 25 maggio 2025 rimarrà sicuramente impresso nella memoria di una vasta maggioranza di appassionati per molto tempo. L’addio di Rafa Nadal al Roland Garros è stato all’altezza di quella che è la leggenda maiorchina, vincitore in 14 occasioni a Parigi. Un omaggio assolutamente misurato e praticamente perfetto in ognuna delle sue fasi. Quasi come se fosse stato scritto per Hollywood.

Menzione speciale merita il momento in cui Roger Federer, Novak Djokovic e Andy Murray hanno fatto la loro apparizione. Le altre tre gambe del tavolo che forma il Big 4 sono entrati con forza nel Philippe Chatrier, mentre il loro discorso in video veniva interrotto. Un momento assolutamente magico. Degno di un film. L’organizzazione del Roland Garros è stata da 10, qui.

I tre hanno potuto abbracciare Rafa nel suo addio. Nadal, in questo modo, poteva dire addio circondato dai suoi più grandi rivali. Quelli che lo hanno spinto a essere il tennista che è stato. È stato il momento in cui lo spagnolo ha potuto sentirsi più rilassato e abbozzare un sorriso, dopo alcuni momenti di molta emozione e lacrime.

Roger Federer ha accompagnato il suo amico, proprio come Rafa gli aveva teso la mano il giorno in cui lo svizzero aveva detto addio al tennis. Il timing, inoltre, non poteva essere più perfetto. Erano passati esattamente 20 anni dal giorno in cui Rafa aveva debuttato su questo campo. 20 anni dopo, diceva addio tra gli applausi e con una targa accanto alla rete che simboleggia il legacy che lascia. Da togliersi il cappello.

“È stato perfetto. Sinceramente, dare quella targa a Rafa è stato fantastico. Non mi ha sorpreso, perché lo sapevo già in anticipo, ma mi sono rallegrato per lui vedendolo così commosso. Quando abbiamo camminato verso il campo, è stato il momento più emotivo per me. Il cammino è sembrato eterno, con tutto lo stadio che guardava. È stato un momento incredibile per Novak, Andy e per me. Quasi sono scoppiato a piangere, soprattutto quando ho salutato Rafa, perché ho sentito che era molto commosso dalla cerimonia,” ha commentato Federer, in dichiarazioni raccolte da L’Equipe.

Ci dice addio la leggenda, circondato dai suoi massimi avversari, oggi amici. Un finale praticamente perfetto e una cerimonia di addio che lascia l’asticella tremendamente alta. Questa domenica, 25 maggio, il Roland Garros ha ricevuto l’ammirazione della comunità tennistica per questo magico addio al suo più grande vincitore. La statua dell’ingresso è rimasta piccola accanto a questo prezioso omaggio.

Un momento che resterà nella storia del tennis, dove sport, emozioni e amicizia si sono fusi in una cerimonia che ha celebrato non solo i successi di Nadal, ma anche i valori che lui e i suoi rivali hanno saputo trasmettere al mondo intero.





Francesco Paolo Villarico