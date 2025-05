Gigante da sogno al Roland Garros: prima vittoria Slam in carriera, Hassan battuto in tre set (audio conferenza stampa)

Audio conferenza stampa – Gigante



Matteo Gigante ha scritto una pagina storica della sua carriera conquistando la prima vittoria in un torneo del Grande Slam. Il tennista italiano, numero 167 del ranking mondiale, ha sconfitto il qualificato Hassan (221 ATP) con il punteggio di 6-4, 6-2, 6-0 in una prestazione crescente che lo proietta al secondo turno del Roland Garros 2025.

Per Gigante si tratta di un traguardo doppiamente speciale, arrivato dopo aver superato le qualificazioni per accedere al tabellone principale. L’azzurro ha dimostrato grande maturità nel gestire l’emozione del debutto Slam, partendo forte nel primo set dove si è portato sul 5-2 con due break di vantaggio.

Il momento più delicato è arrivato quando Hassan è riuscito a recuperare un break, riportandosi sotto 5-3. Gigante però ha mantenuto i nervi saldi e nel decimo gioco ha tenuto la battuta a zero, chiudendo il primo parziale 6-4 e dando un segnale importante sulla sua solidità mentale.

Il secondo set ha visto l’italiano prendere definitivamente il controllo del match. Gigante ha piazzato break decisivi nel terzo e nel settimo gioco, non concedendo mai occasioni all’avversario e chiudendo agevolmente 6-2. La crescita dell’azzurro durante la partita è stata evidente, con un tennis sempre più incisivo e preciso.

Il terzo parziale si è trasformato in un monologo di Gigante. L’italiano ha dominato completamente Hassan, piazzando il break già nel primo gioco e annullando l’unica palla break concessa nel game successivo nel parziale. Da quel momento è stato un vero e proprio show dell’azzurro, che ha chiuso la partita con un perentorio 6-0 che ha certificato la sua superiorità.

Al secondo turno Gigante affronterà il vincente del match tra l’argentino Etcheverry e il greco Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 20. Un appuntamento che rappresenterà un altro banco di prova importante per il tennista italiano, che però può affrontarlo con la fiducia di chi ha appena conquistato il primo successo della carriera in un Grande Slam.

GS Roland Garros Benjamin Hassan Benjamin Hassan 4 2 0 Matteo Gigante Matteo Gigante 6 6 6 Vincitore: Matteo Gigante Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 Matteo Gigante 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 Benjamin Hassan 0-15 0-30 0-40 0-4 → 0-5 Matteo Gigante 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Benjamin Hassan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Matteo Gigante 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Benjamin Hassan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Matteo Gigante 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Benjamin Hassan 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Matteo Gigante 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Benjamin Hassan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Matteo Gigante 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Benjamin Hassan 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Matteo Gigante 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Benjamin Hassan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Matteo Gigante 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Benjamin Hassan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Matteo Gigante 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 Benjamin Hassan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Matteo Gigante 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Benjamin Hassan 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Matteo Gigante 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Benjamin Hassan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Matteo Gigante 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Benjamin Hassan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Statistica Hassan 🇱🇧 Gigante 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Ace 1 5 Doppi falli 3 2 Prima di servizio 42/90 (47%) 40/68 (59%) Punti vinti sulla prima 24/42 (57%) 33/40 (83%) Punti vinti sulla seconda 16/48 (33%) 16/28 (57%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 205km/h (127 mph) 209km/h (129 mph) Velocità media prima 190km/h (118 mph) 191km/h (118 mph) Velocità media seconda 155km/h (96 mph) 155km/h (96 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Punti vinti in risposta 19/68 (28%) 50/90 (56%) Punti vinti su prima di servizio 7/40 (18%) 18/42 (43%) Punti vinti su seconda di servizio 12/28 (43%) 32/48 (67%) Opportunità di break 4/68 (6%) 14/90 (16%) Palle break convertite 1/4 (25%) 7/14 (50%) Giochi con break point convertiti 2/12 (17%) 10/12 (83%) STATISTICHE DEI PUNTI Totale punti vinti 59 99 Vincenti 25 28 Errori non forzati 41 20 Errori forzati 30 14 Punti vinti a rete 15/21 (71%) 11/18 (61%) Giochi vinti a zero 0 5





Dal nostro inviato a Parigi, Enrico Milani