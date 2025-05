Roland Garros: Il programma completo di Domenica 25 Maggio 2025. In campo sei azzurri. Sul Centrale Musetti e Sonego

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00

Aryna Sabalenka vs Kamilla Rakhimova

Anastasia Pavlyuchenkova vs Qinwen Zheng

Lorenzo Musetti vs Yannick Hanfmann

Ben Shelton vs Lorenzo Sonego (non prima delle 20.15)

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Zeynep Sonmez vs Elina Svitolina

Giovanni Mpetshi perricard vs Zizou Bergs

Frances Tiafoe vs Roman Safiullin

Jasmine Paolini vs Yue Yuan

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Elmer Moller vs Tommy Paul

Diana Shnaider vs Anastasiia Sobolieva

Donna Vekic vs Anna Blinkova

Tomas Machac vs Quentin Halys

Court 14 – Ore: 11:00

Mariano Navone vs Brandon Nakashima

Alex Michelsen vs Juan Manuel Cerundolo

Nina Stojanovic vs Amanda Anisimova

Marta Kostyuk vs Sara Bejlek

Court 7 – Ore: 11:00

Petra Kvitova vs Viktorija Golubic

Reilly Opelka vs Rinky Hijikata

Leyre Romero gormaz vs Tiantsoa Rakotomanga rajaonah

Emilio Nava vs Botic Van de zandschulp

Court 6 – Ore: 11:00

Peyton Stearns vs Eva Lys

Alexandra Eala vs Emiliana Arango

Valentin Royer vs Roberto Carballes baena

Kyrian Jacquet vs Nuno Borges

Court 8 – Ore: 11:00

Kamil Majchrzak vs Hamad Medjedovic

Lucrezia Stefanini vs Jil Teichmann

Fabian Marozsan vs Luca Nardi

Olga Danilovic vs Leylah Fernandez

Court 9 – Ore: 11:00

Victoria Mboko vs Lulu Sun

Dayana Yastremska vs Destanee Aiava

Vit Kopriva vs Thiago Monteiro

Jenson Brooksby vs Jaime Faria

Court 12 – Ore: 11:00

Marton Fucsovics vs Tristan Schoolkate

Thiago Agustin Tirante vs Damir Dzumhur

Iva Jovic vs Renata Zarazua

Court 13 – Ore: 11:00

Laura Siegemund vs Anna Bondar

Pablo Carreno busta vs Francisco Comesana

Benjamin Hassan vs Matteo Gigante

Anastasia Potapova vs Linda Noskova