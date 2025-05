Roland Garros: Si conosce già chi giocherà Domenica 25 Maggio 2025. Subito in campo Paolini, Musetti, Nardi, Sonego. Lunedì in campo Jannik Sinner

🇫🇷 Chi giocherà Lunedì 26 Maggio 2025 nel singolare maschile – da completare con altri incontri

Jannik Sinner 🇮🇹 vs. Arthur Rinderknech 🇫🇷

Terence Atmane 🇫🇷 vs. Richard Gasquet 🇫🇷

Jiri Lehecka 🇨🇿 vs. Jordan Thompson 🇦🇺

Qualificato/Lucky Loser vs. Alejandro Davidovich Fokina 🇪🇸

Camilo Ugo Carabelli 🇦🇷 vs. Jaume Munar 🇪🇸

Nicolas Jarry 🇨🇱 vs. Arthur Fils 🇫🇷

Francisco Cerundolo 🇦🇷 vs. Gabriel Diallo 🇨🇦

Marcos Giron 🇺🇸 vs. Tallon Griekspoor 🇳🇱

Jacob Fearnley 🇬🇧 vs. Stan Wawrinka 🇨🇭

Christopher O’Connell 🇦🇺 vs. Ugo Humbert 🇫🇷

Denis Shapovalov 🇨🇦 vs. Pedro Martinez 🇪🇸

Qualificato/Lucky Loser vs. Yunchaokete Bu 🇨🇳

🇫🇷 Chi giocherà Domenica 25 Maggio 2025 nel singolare maschile e femminile

Lorenzo Musetti 🇮🇹 vs. Qualificato/Lucky Loser

Valentin Royer 🇫🇷 vs. Roberto Carballes Baena 🇪🇸

Reilly Opelka 🇺🇸 vs. Rinky Hijikata 🇦🇺

Mariano Navone 🇦🇷 vs. Brandon Nakashima 🇺🇸

Tomas Machac 🇨🇿 vs. Quentin Halys 🇫🇷

Emilio Nava 🇺🇸 vs. Botic van de Zandschulp 🇳🇱

Frances Tiafoe 🇺🇸 vs. Roman Safiullin 🇷🇺

Pablo Carreno Busta 🇪🇸 vs. Francisco Comesana 🇦🇷

Jenson Brooksby 🇺🇸 vs. Jaime Faria 🇵🇹

Alex Michelsen 🇺🇸 vs. Qualificato/Lucky Loser

Kamil Majchrzak 🇵🇱 vs. Hamad Medjedovic 🇷🇸

Vit Kopriva 🇨🇿 vs. Thiago Monteiro 🇧🇷

Qualificato/Lucky Loser vs. Nuno Borges 🇵🇹

Marton Fucsovics 🇭🇺 vs. Tristan Schoolkate 🇦🇺

Qualificato/Lucky Loser vs. Tommy Paul 🇺🇸

Ben Shelton 🇺🇸 vs. Lorenzo Sonego 🇮🇹

Qualificato/Lucky Loser vs. Qualificato/Lucky Loser

Giovanni Mpetshi Perricard 🇫🇷 vs. Zizou Bergs 🇧🇪

Qualificato/Lucky Loser vs. Damir Dzumhur 🇧🇦

Fabian Marozsan 🇭🇺 vs. Luca Nardi 🇮🇹

Aryna Sabalenka 🇧🇾 vs. Kamilla Rakhimova 🇷🇺

Qualificata vs. Jil Teichmann 🇨🇭

Olga Danilovic 🇷🇸 vs. Leylah Fernandez 🇨🇦

Petra Kvitova 🇨🇿 vs. Viktorija Golubic 🇨🇭

Qualificata vs. Amanda Anisimova 🇺🇸

Diana Shnaider 🇷🇺 vs. Qualificata

Dayana Yastremska 🇺🇦 vs. Destanee Aiava 🇦🇺

Qualificata vs. Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 🇫🇷

Peyton Stearns 🇺🇸 vs. Eva Lys 🇩🇪

Qualificata vs. Lulu Sun 🇳🇿

Alexandra Eala 🇵🇭 vs. Emiliana Arango 🇨🇴

Anastasia Pavlyuchenkova 🇷🇺 vs. Qinwen Zheng 🇨🇳

Jasmine Paolini 🇮🇹 vs. Yue Yuan 🇨🇳

Qualificata vs. Sorana Cirstea 🇷🇴

Anastasia Potapova 🇷🇺 vs. Linda Noskova 🇨🇿

Donna Vekic 🇭🇷 vs. Anna Blinkova 🇷🇺

Laura Siegemund 🇩🇪 vs. Anna Bondar 🇭🇺

Zeynep Sonmez 🇹🇷 vs. Elina Svitolina 🇺🇦

Iva Jovic 🇺🇸 vs. Renata Zarazua 🇲🇽

Marta Kostyuk 🇺🇦 vs. Qualificata