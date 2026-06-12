Kim Clijsters torna sul malore di Sinner a Roland Garros: “L’ansia ha influito molto sulla sua eliminazione”

Il malore e crollo di Jannik Sinner a Roland Garros contro JM Cerundolo, costato al n.1 una terribile sconfitta al secondo turno, continua a far discutere il mondo del tennis. L’azzurro dopo diversi giorni di riposo e controlli medici approfondi svolti in ospedale a Milano, è tornato ad allenarsi in vista del rientro sull’erba di Wimbledon, previsto per lunedì 29 giugno alle ore 14 sul Centre Court, come vuole la tradizione dei Championships per il campione in carica. Nei giorni precedenti l’azzurro disputerà qualche set di esibizione in una fascinosa location londinese, per testare un po’ il ritmo partita. L’eco dell’improvvisa debacle di Jannik a Parigi resta un argomento da “prime time”, tanto che stavolta è stata Kim Clijsters a parlare di quel che accadde in modo totalmente imprevedibile, privando Roland Garros del suo massimo favorito. Secondo l’ex campionessa belga, la struttura fisica di Sinner è forse poco adeguata a reggere condizioni di stress termico importante, come accadde anche lo scorso gennaio all’Australian Open contro Spizzirri, ma a suo dire l’aspetto mentale è stato altrettanto decisivo nel crollo repentino sofferto da Jannik.

Parlando nel corso del podcast Love All, così Kim è tornata sulla situazione di Sinner: “Era molto confuso in quei momenti in campo. Si è visto che si toccava la parte superiore della gamba sinistra, il gluteo: sono crampi? Ha subito uno stiramento muscolare? È legato a un infortunio? Non lo sappiamo, e in pratica stiamo solo speculando”.

Poi Clijsters ha fornito la sua ipotesi su quel che è accaduto sul Chatrier due settimane fa: “Penso che l’ansia abbia influito molto sulla sua eliminazione a Roland Garros. Il fatto di aver finito la partita senza cedere la vittoria dimostra il rispetto che si è guadagnato. Probabilmente 99 giocatori su 100 si sarebbero ritirati dopo aver perso quel terzo set. È interessante osservarlo. Lo stanno sottoponendo a molti esami, ma anche l’aspetto mentale giocherà un ruolo importante in questa situazione”.

In un clima globale in costante cambiamento, con ondate di calore sempre più frequenti anche in contesti non abituati a certi sbalzi termici, la resistenza a condizioni di questo genere potrebbe diventare un problema per Sinner? “Jannik è forte, ma anche magro. Non ha molta massa muscolare” commenta la belga. “Quando ti senti un po’ male, quanta riserva di energia hai a disposizione? Quanta forza ti resta per dire: ‘Ok, sono abbastanza forte per continuare a lottare’?” conclude Clijsters.

Marco Mazzoni