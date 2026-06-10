Quevedo e Kawa le prime qualificate per i quarti della Genius Progetti Cup

CASINALBO – Al Club La Meridiana la Genius Progetti Cup è entrata davvero nel vivo. Siamo ormai a metà della settimana del 42° Memorial Eugenio Fontana, il torneo internazionale di tennis femminile di singolo e doppio 125 Wta che si sta giocando dal 7 al 14 giugno.

MERCOLEDI’ DA LEONESSE. La prima giocatrice a qualificasi per i Quarti di Finale è stata Katarzyna Kawa. L’esperta giocatrice polacca ha vinto in due set contro la tedesca Noma Noha Akugue. Un match che, guardando il ranking Wta delle due giocatrici, si presentava sulla carta molto equilibrato: n.143 la polacca e n.154 la tedesca. Ed il primo set è stato effettivamente in bilico fino all’ultima pallina: partenza sprint della Noha che va subito 3-0, 4-1 e 5-4, ma la Kawa fa il break che vale il 5-5, poi chiude al tiebreak (7-6, 7 punti a 4). Vinto il primo la polacca vola nel secondo, domina fino al 5-0, poi chiude 6-1.

Sul centrale si è giocata un’altra partita molto attesa tra la spagnola Kaitlin Quevedo, numero 107 al mondo e testa di serie numero 5, e la 18enne promessa belga Jeline Vandromme (n.176). Primo set con partenza equilibrata (2-2). Il primo allungo è della Quevedo che fa il break del 4-2, poi allunga 5-2 prima di chiudere 6-3. La Vandromme però ha già mostrato all’esordio personalità e colpi “da grande” e conferma tutto il suo valore anche contro la Quevedo. Il secondo set è simile al primo, ma a parti invertite: break “belga” sul 4-2, allungo 5-3 e chiusura 6-3.

La partita è bellissima, il terzo set in costante equilibrio. Le giocatrici “tengono” costantemente la battuta, nessun break fino al 4-4. L’unico e decisivo break è sul 5-4: a conquistarlo la spagnola Quevedo che vince 6-4 e vola nei Quarti di finale.

La giornata di mercoledì ha visto anche l’inizio del Tabellone del Doppio. Avanza la coppia testa di serie numero 1 formata dalla slovena Radisic e dell’argentina Fossa Huergo che ha superato in due set la coppia Kasintseva/You (7-5 6-3). Esce subito dal torneo la coppia azzurra Brancaccio/Pigato sconfitta dalla coppia di Taipei composta dalle sorelle Cho 10-7 al super tie-break (4-6 6-2 10-7).

IL PROGRAMMA DI GIOVEDI’. Sono sei i match in programma anche nella giornata di giovedì: quattro di singolo e due del torneo di doppio.

Le partite di singolare si giocano tutte sul campo centrale.

Si parte alle ore 13 con il match tra spagnola Romero Gormaz e l’egiziana Mayar Sherif. Nei sedicesimi di finale la Gormaz (n. 149 al mondo) ha vinto contro la cinese You mentre la Sherif (n.118 e testa di serie numero 6) contro l’azzurra Pedone.

A seguire in campo Nuria Brancaccio, 25enne di Torre del Greco che in carriera ha già vinto 7 titoli in singolare e 4 in doppio nel circuito ITF. La sua avversaria sarà Tamara Zidansek, slovena testa di serie numero 7 che all’esordio ha vinto in due set con la wild card italiana Federica Urgesi.

Particolarmente interessanti anche gli ultimi due match in programma sul centrale del Club La Meridiana.

Non prima delle ore 18 si giocherà Jimenez Kasintseva-Lepchenko. Entrambe le giocatrici hanno impressionato nella loro prima partita al Fontana 2026 vincendo contro due ragazze italiane: la Kasintseva, testa di serie numero 1, ha vinto in due set con la Pieri, mentre la Lepchenko ha eliminato sempre in due partite la Basiletti.

Le luci del campo centrale poi si accenderanno per la riminese Lucia Bronzetti, già numero 46 del ranking mondiale Wta. Non prima delle ore 20.30 si giocherà infatti Bronzetti-Gabher. Julia Grabher è una tennista austriaca attualmente numero 116 al mondo che nel 2023 ha raggiunto il best ranking in singolare alla 54esima posizione mondiale. Al primo turno la Bronzetti ha vinto in tre set con la cinese Gao, mentre la Grabher ha eliminato in due set la spagnola Lazaro Garcia.

Su campo numero 4, a partire dalle ore 16, si giocheranno anche due match del Tabellone del Doppio: il primo sarà Bhosale/Cascino-Cavalle Reimers/Salden, mentre a seguire la coppia azzurra formata da Noemi Basiletti e Giorgia Pedone affronterà quella composta dalla georgiana Gorgodze e dalla svizzera Karamoko.

TENNIS, SOCIALITA’ E INGRESSO GRATUITO. La Genius Progetti Cup è tanto tennis internazionale ma non solo.

Come ogni anno anche in questa edizione l’ingresso al Club La Meridiana è libero e gratuito. E durante tutto il torneo proprio il title e naming sponsor del torneo, Genius Progetti, ha allestito un cocktail bar all’ombra della Villa del Club aperto a tutti. Dalle ore 18 alle 21 di ogni giorno in tanti stanno godendo di questo prezioso spazio di socialità nel verde del parco de La Meridiana. Un momento per parlare anche di tennis, per ascoltare buona musica (ogni sera con un dj diverso) o semplicemente per trascorrere un po’ di tempo insieme tra relax e benessere.

Dalle ore 12 alle 15 di ogni giornata di gara invece un lounge corner con dj è allestito nella zona del bar del circolo, mentre un drink truck con healthy drink è sempre presente a ridosso dei campi da tennis