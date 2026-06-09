Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 09 Giugno 2026

09/06/2026 07:37 2 commenti
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images

GBR CH 125 Ilkley – erba
R32 Nardi ITA – Fearnley GBR 3° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Gill GBR – Romano ITA 2° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Maestrelli ITA – Gea FRA Inizio 12:00

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 75 Cattolica – terra
R32 Bueno PER – Forti ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Agostini ITA/Cook AUS – Carballes Baena ESP/Martos Gornes ESP 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Kasnikowski POL – Dalla Valle ITA Non prima 15:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Bondioli ITA – Caniato ITA Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Ferrari ITA – Callejon Hernando ESP Inizio 10:00

ATP Cattolica
Gianmarco Ferrari
A
2
Sergio Callejon Hernando
40
2
Mostra dettagli

R32 Nesterov BUL – Cecchinato ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Pieri ITA – Roca Batalla ESP 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare



GBR WTA Ilkley 125 – terra
1T Stefanini ITA – Valdmannova CZE ore 12:00

Il match deve ancora iniziare



ITA WTA Modena 125 – terra
1T Zidansek SLO – Urgesi ITA ore 13:00

Il match deve ancora iniziare

1T Gao CHN – Bronzetti ITA 2 incontro dalle 13:00

Il match deve ancora iniziare

1T Pedone ITA – Sherif EGY ore 18:00

Il match deve ancora iniziare

1T Basiletti ITA – Lepchenko USA ore 20:30

Il match deve ancora iniziare

1T Bosio ARG – Brancaccio ITA 2 incontro dalle 13:00

Il match deve ancora iniziare

1T Jimenez Kasintseva AND – Pieri ITA 4 incontro dalle 13:00

Il match deve ancora iniziare

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2 commenti

Pesaresedipeso (Guest) 09-06-2026 09:17

Tutti noi vogliamo l’ottava vittoria challenger di Nardi

 2
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Giuliano da Viareggio (Guest) 09-06-2026 08:12

SOLO CHALLENGER PER I NOSTRI OGGI……

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