Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 09 Giugno 2026
CH 125 Ilkley – erba
R32 Nardi – Fearnley 3° inc. ore 12:00
R32 Gill – Romano 2° inc. ore 12:00
R32 Maestrelli – Gea Inizio 12:00
CH 75 Cattolica – terra
R32 Bueno – Forti 2° inc. ore 10:00
R16 Agostini /Cook – Carballes Baena /Martos Gornes 3° inc. ore 10:00
R32 Kasnikowski – Dalla Valle Non prima 15:30
R32 Bondioli – Caniato Non prima 18:00
R32 Ferrari – Callejon Hernando Inizio 10:00
R32 Nesterov – Cecchinato 2° inc. ore 10:00
R32 Pieri – Roca Batalla 4° inc. ore 10:00
WTA Ilkley 125 – terra
1T Stefanini – Valdmannova ore 12:00
WTA Modena 125 – terra
1T Zidansek – Urgesi ore 13:00
1T Gao – Bronzetti 2 incontro dalle 13:00
1T Pedone – Sherif ore 18:00
1T Basiletti – Lepchenko ore 20:30
1T Bosio – Brancaccio 2 incontro dalle 13:00
1T Jimenez Kasintseva – Pieri 4 incontro dalle 13:00
TAG: Italiani in campo
2 commenti
Tutti noi vogliamo l’ottava vittoria challenger di Nardi
SOLO CHALLENGER PER I NOSTRI OGGI……